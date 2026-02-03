ETV Bharat / state

భర్త పుట్టినరోజున ఏదైనా జరిగిందా? - తల్లీబిడ్డల బలవన్మరణం కేసులో వీడని మిస్టరీ

చర్లపల్లిలో తల్లీబిడ్డల బలవన్మరణానికి కారణం ఏంటో దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు - ఆత్మహత్యల కేసును ఛేదించేందుకు వివిధ కోణాల్లో అన్వేషణ - ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఆస్తి తగాదాలు ఏమీ లేవని తేల్చిన పోలీసులు

Charlapalli Vijay Reddy Death Case
Charlapalli Vijay Reddy Death Case (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 8:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Charlapalli Vijaya Reddy Death Case : హైదరాబాద్ శివారు చర్లపల్లిలో విజయారెడ్డి కుటుంబం రైలుకింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్న కేసులో మిస్టరీ ఇంకా వీడలేదు. భర్త పుట్టినరోజు నాడే విజయారెడ్డి ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవడం పట్ల అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఆస్తి తగాదాలు ఏమీలేవని తేల్చిన పోలీసులకు, తల్లీబిడ్డల బలవన్మరణానికి కారణం ఏంటనేది అంతుపట్టడం లేదు. ఆ ఆత్మహత్యల వెనుకున్న కారణాలు ఏంటో కేసును ఛేదించేందుకు పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో ఆరా తీస్తున్నారు.

పోలీసులను వేధిస్తున్న ప్రశ్నలు : బిడ్డల్ని కంటిపాపలా సాకే అమ్మతనం, ఎటువంటి బాదరబందీలు లేని కుటుంబం. అన్నీ ఉన్నా ఆమె ఎందుకింత కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. చావే మార్గమనేంత కష్టం ఏమొచ్చింది. ఎదిగిన పిల్లల మనసెలా మార్చింది. ముగ్గురి బలవన్మరణం వెనుక ఉన్న ఒకే ఒక్క కారణమేమిటి? గత నెల 31న చర్లపల్లి-ఘటకేసర్ మధ్య రైల్వేట్రాక్‌పై ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన విజయారెడ్డి, చేతనరెడ్డి, విశాల్‌రెడ్డిల కేసులో జీఆర్పీ పోలీసులను వేధిస్తున్న ప్రశ్నలివి. వీటికి సమాధానం దొరికితే బలవన్మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితులు వెలుగులోకి వస్తాయంటున్నారు. ఎంత కష్టమొచ్చినా పరిష్కరించగల పరిణితి ఉన్న ఆమె, ఇంతటి కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది కాదంటూ జీఆర్పీ పోలీసులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఆత్మహత్య కేసులో మరింత సమాచారం రాబట్టేందుకు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు వివరించారు.

చర్లపల్లి రైల్వే ట్రాక్​ ఆత్మహత్య కేసులో ఇంకా వీడని మిస్టరీ - పెళ్లి రోజు ఏం జరిగింది? (ETV)


భర్త పుట్టినరోజు నాడే ఎందుకు ఈ నిర్ణయం : జనవరి 28న విజయారెడ్డి దంపతుల పెళ్లిరోజు. జనవరి 31న ఆమె భర్త పుట్టినరోజు. అయితే యాదృచ్ఛికమో, ఉద్దేశపూర్వకమో గానీ భర్త పుట్టిన రోజు నాడే విజయారెడ్డి బిడ్డలతో రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో భార్యభర్తల మధ్య ఎటువంటి గొడవల్లేవని గుర్తించారు. ఏదో బలమైన కారణం లేకపోతే ఇంతటి కఠిన నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం లేదని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన విజయారెడ్డి భర్త సురేందర్ రెడ్డి భార్యాపిల్లల అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. పది రోజుల కార్యక్రమం పూర్తయ్యాక అతడిని విచారించేందుకు పోలీసులు సిద్ధమయ్యారు.

ఆత్మహత్యకు ముందు ఎవరితో మాట్లాడారంటే? : చెంగిచెర్లలోని నివాసం నుంచి ఘటకేసర్, పటాన్‌చెరులలోని పిల్లల కళాశాల హాస్టళ్ల వద్దకు విజయారెడ్డి కారులో ప్రయాణించిన మార్గాల్లోని సీసీ టీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్‌ను పోలీసులు విశ్లేషిస్తున్నారు. మార్గమధ్యలో ఆమె ఎక్కడెక్కడ ఆగారు? ఎవరితో మాట్లాడారు? తదితర అంశాలపై దృష్టి సారించారు. గత నెల 28న దంపతుల పెళ్లిరోజున దుబాయ్‌లో ఉన్న భర్త సురేందర్‌ రెడ్డితో విజయారెడ్డి ఫోన్‌లో చాలా సేపు మాట్లాడారు. ఆమె మాటల్లో ఎక్కడా ఆందోళన, ఒత్తిడి గమనించలేదని భర్త పోలీసులకు చెప్పినట్టు సమాచారం. ఆత్మహత్యకు ముందు ఆమె చివరిగా తమ్ముడికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు.

ఈ నిర్ణయం వెనకున్న మిస్టరీ ఏంటి? : అప్పుడు కూడా సోదరి మాటల్లో తేడా గమనించలేదని ఆయన వివరించినట్టు తెలిసింది. ఆమె సెల్‌ఫోన్‌, ల్యాప్‌ట్యాప్‌, సూసైడ్ లెటర్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌కు పంపారు. నివేదిక ఆధారంగా మరికొంత మందిని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలిసింది. బంధువులు, సహచర ఉద్యోగుల నుంచి కూడా విజయారెడ్డి గురించి వివరాలు సేకరించారు. కుటుంబ తగాదాలు, ఆర్థిక వివాదాలపైనా దృష్టిసారించిన పోలీసులు, ఆమె బ్యాంకు, డీమ్యాట్ ఖాతాలను పరిశీలించనున్నారు. ఆత్మహత్యకు దారితీసిన పరిస్థితులను క్షుణ్నంగా గుర్తించేందుకు అన్ని కోణాల్లో వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ముగ్గురి ఆత్మహత్యల వెనుక దాగిన బలమైన కారణం గుర్తించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.


తల్లి లేనిదే ఉండేవారు కాదు : తమ పిల్లలు ఇంట్లో తల్లి లేనిదే ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండే వారు కాదని, తాను లేకుంటే ఉండరేమోననే ఉద్దేశంతో పిల్లలను కూడూ తన వెంట తీసుకెళ్లిందంటూ విజయారెడ్డి భర్త సురేందర్​రెడ్డి బోరున విలపించారు. సోమవారం బీబీనగర్​లో ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. తన భార్య పిల్లలు చేతనరెడ్డి, విశాల్​రెడ్డిని కంటికి రెప్పలా చూసుకునేదని చెప్పారు.

'నేను ఎప్పుడూ ఒంటరిదాన్నే' : మానసిక కుంగుబాటుతోనే బిడ్డలతో కలిసి తల్లి బలవన్మరణం!

జీవితం నచ్చట్లేదు, పిల్లల్ని వదలలేను - కూతురు, కుమారుడితో కలిసి మహిళా సాఫ్ట్​వేర్ టీమ్​లీడర్ ఆత్మహత్య

TAGGED:

THREE FAMILY MEMBERS DEATH CASE
CHARLAPALLI FAMILY INCIDENT UPDATE
VIJAYA REDDY DEATH CASE UPDATES
చర్లపల్లి ఆత్మహత్య కేసు అప్​డేట్​
CHARLAPALLI FAMILY DEATH CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.