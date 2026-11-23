'ఈవీ' వాహనదారులకు గుడ్ న్యూస్ - రెండు నిమిషాల్లోనే మీ వాహనం ఫుల్ ఛార్జ్!
Vehicle Battery Swap System: హైదరాబాద్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఛార్జింగ్ కోసం గంటలు తరబడి ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేదు. రెండు నిమిషాల్లో 'బ్యాటరీ స్వాప్' చేసే 102 కేంద్రాలకు టీజీఎస్పీడీసీఎల్ అనుమతులు మంజూరు చేసింది.
Published : November 23, 2026 at 11:42 AM IST
వాతావరణ కాలుష్యానికి పరిశ్రమలే కాకుండా వాహనాలూ ప్రధాన కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి. కేవలం హైదరాబాద్ రాజధాని నగరంలోనే రోజుకు సుమారు 1,500 టన్నుల కాలుష్య కారకాలు గాలిలోకి విడుదలవుతున్నాయని చెబుతున్న అధికారిక గణాంకాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఈ కాలుష్యాన్ని అరికట్టేందుకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అయితే వాటిని కొనుగోలు చేసినా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు, ఛార్జింగ్కు పట్టే సమయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అనేకమంది వీటిపై ఆసక్తి చూపడం లేదు.
అయితే ఈ సమస్యను పరిష్కరించేలా నగరంలో బ్యాటరీ నగరంలో బ్యాటరీ మార్పిడి (స్వాపింగ్) కేంద్రాలు పెరుగుతున్నాయి. ఛార్జింగ్ కోసం గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా కేవలం రెండు నిమిషాల్లో ఖాళీ బ్యాటరీని తీసివేసి, పూర్తిగా ఛార్జ్ చేసిన బ్యాటరీని అందించగల పబ్లిక్ స్వాపింగ్ స్టేషన్లు ఇప్పుడు నగరం అంతటా పెరుగుతున్నాయి. వీటి ఏర్పాటు కోసం 113 దరఖాస్తులు అందగా 102 దరఖాస్తులకు ఇప్పటికే విద్యుత్ అనుమతులు మంజూరు చేసినట్లు టీజీఎస్పీడీసీఎల్ తెలిపింది.
ఎక్కువగా గిగ్ వర్కర్లు
గిగ్ వర్కర్లు ఎక్కువగా ఈవీ ద్విచక్ర వాహనాలను వినియోగిస్తున్నారు. కొన్ని సంస్థలు వారి కోసమే పబ్లిక్ బ్యాటరీ స్వాపింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. సంబంధిత కేంద్రాలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని బ్యాటరీలను మార్చుకునే సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా ఈ-కామర్స్ కంపెనీలు మాత్రమే ఉపయోగించిన బ్యాటరీ మార్పిడి సౌకర్యం, క్రమంగా వ్యక్తిగత వాహనాలకూ అందుబాటులోకి వస్తోంది.
గల్లీల్లోనూ స్వాపింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు
కార్లకు సంబంధించినవైతే ప్రధాన రహదారుల వెంబడి ఉండగా, ద్విచక్ర వాహనాల కోసం కాలనీల్లోనూ ఈ తరహా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటిని 200 గజాల స్థలాల్లోనూ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ప్రతి పెట్రోల్ బంకుల్లోనూ ఇవి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొన్ని కంపెనీలు బ్యాటరీని పూర్తిగా కొనుగోలు చేయకుండా, నెలవారీ సబ్స్క్రిప్షన్ విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నాయి. ప్రతి స్వాపింగ్కు కొంత రుసుము చెల్లించే పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నాయి.
దీనిని ఉపయోగించడం ఎలా ?
- వాహనంలోని పూర్తయిన బ్యాటరీని తీసివేసి, దానిని ఛార్జింగ్ యంత్రంలో ఉంచాలి.
- ఒక యంత్రంలో 15 బ్యాటరీలకు సరిపడా స్థలం ఉంటుంది.
- 'ట్యాప్ హియర్' అని ఉన్న స్క్రీన్ను కార్డ్ లేదా యాప్తో ట్యాప్ చేయాలి.
- వెంటనే పూర్తిగా ఛార్జ్ అయిన బ్యాటరీ బయటకు వస్తుంది.
- బంకుల్లో పెట్రోల్ నింపడానికి పట్టే సమయం కంటే తక్కువ సమయంలోనే బ్యాటరీలు మార్చుకోవచ్చు.
"ఇదో అద్దె వాహనం. దీనికోసం రోజుకు రూ.270 చెల్లించాలి. ఈ ధరలో బ్యాటరీ ఛార్జ్ కూడా కలిపి ఉంటుంది. బ్యాటరీని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 60 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు. బ్యాటరీ చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు మేము దానిని కార్డ్తో మార్చుకుంటాం" - హబీబ్, గిగ్ వర్కర్
టీజీఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలో
డిస్కం పరిధిలో ప్రధానంగా హైదరాబాద్, నగర పరిసర ప్రాంతాలు, జాతీయ రహదారుల వెంట ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ కోసం 1638 ఎన్ఓసీలను జారీ చేసింది. ఇందులో 102 బ్యాటరీ మార్పిడి కేంద్రాలు ఉన్నాయి. కనిష్ట సామర్థ్యం 3.3 కిలోవాట్లు కాగా గరిష్ట సామర్థ్యం 9.12 మెగావాట్ల వరకు ఉన్నాయి.
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