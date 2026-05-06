ETV Bharat / state

అద్విక ట్రేడింగ్ కేసు - రూ.200 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు గుర్తింపు

అద్విక ట్రేడింగ్ కేసులో తుదిదశకు చేరుకున్న పోలీసుల కసరత్తు - రూ.200 కోట్ల ఆస్తుల ఎటాచ్‌మెంట్‌ - పది రోజుల్లో దాఖలు చేయనున్న అభియోగపత్రం - 17 మందిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

Advika Trading Case Updates
Advika Trading Case Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Advika Trading Case Updates : విజయవాడ కేంద్రంగా గతేడాది వెలుగు చూసిన అద్విక ట్రేడింగ్ కంపెనీ మోసం కేసు దర్యాప్తు కొలిక్కి వచ్చింది. ఈ కేసులో ఛార్జిషీట్​ దాఖలు చేసేందుకు పోలీసులు చేస్తున్న కసరత్తు తుది దశకు వచ్చింది. 10 రోజుల్లోగా దీనిని కోర్టులో దాఖలు చేయనున్నారు.

అత్యధిక ప్రయోజనం పొందిన ఏజెంట్లు, డిపాజిటర్లకు నోటీసులు ఇచ్చారు. వారిని పిలిచి మాట్లాడారు. వీరి నుంచి వచ్చిన డబ్బును డిపాజిట్ చేసేందుకు న్యాయస్థానం అనుమతితో ప్రత్యేక బ్యాంకు అకౌంట్​ను తెరిచారు. మొత్తం 62 మంది ఏజెంట్లలో 32 మంది అధిక ప్రయోజనం పొందినట్లు గుర్తించారు. ఇప్పటికి ప్రత్యేక అకౌంట్​లో రూ.10 కోట్ల మేర జమ అయింది.

నిందితులకు చెందిన 47 ఆస్తులు గుర్తింపు : నిందితుల ఆస్తులను గుర్తించే ప్రక్రియలో భాగంగా 170 బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేశారు. నష్టపోయిన డిపాజిటర్లకు న్యాయం చేసేందుకుగానూ 18 మంది నిందితులకు చెందిన 47 ఆస్తులను పోలీసులు గుర్తించారు. ఇప్పటివరకు రూ.200 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను గుర్తించారు. వాటిని జప్తు చేశారు.

డిపాజిటర్లతో నిర్వాహకులు చేసుకున్న అవగాహన ఒప్పందాల (MOU)ను విశ్లేషణ నిమిత్తం పోలీసులు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్​కు విశ్లేషణకు పంపించారు. నిందితుల నుంచి అధికారులు రూ.23 లక్షల నగదు, రూ.30 లక్షల విలువైన వెండి, 670 గ్రాముల బంగారం ఇతర వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆస్తుల జప్తునకు సంబంధించి రెండు జీవోలు వచ్చాయి. మరో జీవో 2 రోజుల్లో వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ తుది నివేదిక వచ్చాక వెంటనే ఛార్జ్​షీట్​ దాఖలు చేయనుంది.

17 మంది కటకటాలపాలు : వివిధ జిల్లాల్లో రూ.413 కోట్లు వసూలు చేశారు. వాటిని తిరిగి చెల్లించలేదు. ఈ వ్యవహారంలో ప్రధాన సూత్రధారి తాడేపల్లి శ్రీ వెంకట ఆదిత్య (ఏ1), అతని భార్య సుజాత (ఏ2) సహా మొత్తం 17 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గతేడాది జూన్​లో డిపాజిటర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు మాచవరం స్టేషనల్​లో బీఎన్​ఎస్​లోని 61(2), 318(4), 316(2), 316(5) సెక్షన్లతో పాటు ఏపీ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డిపాజిటర్స్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్​మెంట్స్ యాక్ట్ 1999లోని సెక్షన్-5 కింద కేసు పెట్టారు. క్రైమ్స్‌ డీసీపీ తిరుమలేశ్వర్‌రెడ్డి నేతృత్వంలో సిట్‌ను ఏర్పాటు చేశారు.

2022లో విజయవాడలో అద్విక ట్రేడింగ్ కంపెనీ ప్రారంభమైంది. దశల వారీగా హైదరాబాద్​తో పాటు ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో 60 మందికి పైగా ఏజెంట్లను నియమించారు. వీరి ద్వారా అధిక కమీషన్ ఎర వేశారు. ఏకంగా 1,367 మంది నుంచి రూ.413 కోట్ల డిపాజిట్లు వసూలు చేశారు.

అద్విక చీటింగ్‌ కేసు - ప్రధాన నిందితులు అరెస్ట్​

అద్విక ట్రేడింగ్‌ కేసు - డిపాజిటర్ల నుంచి సొమ్ము వెనక్కి - లెక్కతేలని రూ.40 కోట్లు

TAGGED:

ADVIKA TRADING CASE UPDATES
అద్విక ట్రేడింగ్‌ కేసు
ADVIKA TRADING CASE
ADVIKA TRADING COMPANY SCAM
ADVIKA TRADING CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.