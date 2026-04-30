జూన్లో రాష్ట్రానికి ప్రధాని మోదీ - టీడీపీ మహానాడు వేదిక నెల్లూరుకు మార్పు!
మహానాడు వేదిక శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరుకు మార్చే అవకాశం - మే 27, 28, 29 తేదీల్లో మూడురోజుల పాటు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో మహోత్సవాలు - స్థలం కోసం వెతుకులాట
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 12:00 PM IST
Changing Mahanadu From Srikakulam To Nellore : తెలుగుదేశం పార్టీ పసుపు పండుగ మహానాడు వేదిక శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరుకు మార్చే అవకాశంపై పార్టీ వర్గాల్లో చర్చలు సాగుతున్నాయి. మే 27, 28, 29 తేదీల్లో మూడు రోజుల పాటు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఘనంగా ఈ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించాలని పార్టీ ముందుగా నిర్ణయించుకుంది. శ్రీకాకుళంలో ఈ వేడుకను నిర్వహించేందుకు పార్టీ నేతల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కూడా ఏర్పడింది
రెండూ ఒకే చోట అయితే సమస్యలు: కానీ, జూన్ నెలలో భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం, అలాగే ఉత్తరాంధ్రలో పలు కార్యక్రమాల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొనడానికి రాష్ట్రానికి రాబోతుండటంతో ఈ విషయం మరోసారి పునరాలోచనలోకి వచ్చింది. ప్రధాని పర్యటన ఏర్పాట్లు, మహానాడు నిర్వహణ రెండూ ఒకే ప్రాంతంలో ఉంటే సాంకేతిక సమస్యలు, నిర్వహణలో ఇబ్బందులు కలగవచ్చని పార్టీ అధిష్ఠానం భావిస్తోంది.
మహానాడు నిర్వహణకు ప్రదేశాల పరిశీలన : ఈ నేపథ్యంలో మహానాడు వేదిక మార్చడం అవసరం అని పార్టీ అధిష్ఠానం భావించి నెల్లూరు జిల్లాలో మహానాడు నిర్వహణకు అనువైన ప్రదేశాలను పరిశీలించమని జిల్లా పార్టీ నేతలకు సూచనలు పంపింది. నెల్లూరు వేదికగా ఎంపిక అయితే, అక్కడి సౌకర్యాలు, రవాణా, భద్రతా ఏర్పాట్లను బాగా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఏర్పాట్లపై ముందస్తు ప్రణాళికలు : పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు, కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు లోకేశ్లు ఈ వేదిక మార్పు అంశంపై తుది నిర్ణయాన్ని త్వరలో తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తుంది. గత సంవత్సరంలో కడప గడ్డపై ఘనంగా నిర్వహించిన మహానాడు విజయవంతం కావడంతో ఈసారి కూడా వేదిక ఎంపిక ఏర్పాట్లపై జాగ్రత్తగా ముందస్తు ప్రణాళికలు తయారు చేయడం కీలకం.
సాఫీగా సాగేలా పార్టీ కార్యాచరణ : ప్రధాని పర్యటనతో సంబంధించి ఏర్పాట్ల సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకుని, వేదిక మార్పు ద్వారా మహానాడు నిర్వహణ సాఫీగా సాగేలా చూడాలని పార్టీ ఉద్దేశిస్తోంది. నెల్లూరు వేదికగా ఎంపిక అయితే అక్కడి స్థానిక నేతలతో సమన్వయం పెంచి, భారీ జనసమూహాన్ని సమర్ధవంతంగా నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతుందని తెలుస్తోంది. తెలుగుదేశం పార్టీ పసుపు పండుగ మహానాడు వేదిక మార్పు నిర్ణయం ప్రధానంగా ప్రజాస్వామిక, సాంకేతిక కారణాల వల్ల పునరాలోచనలో ఉంది. పార్టీ నేతల బృందం ఈ అంశంపై త్వరలో తుది నిర్ణయం వెల్లడిస్తుందని అంచనా.
