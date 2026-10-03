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ఆకుపచ్చగా మారిన జలాలు - విపరీతమైన దుర్వాసన - జూరాల జలాశయానికి ఏమైంది?

ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టు నీరు ఒక్కసారిగా ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారడం స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది. దుర్వాసన వస్తుండటంతో మత్స్యకారులు, రైతులు, పర్యాటకులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

Jurala Project waters Changing Colour
జూరాల ప్రాజెక్టులో మారుతున్న నీరు (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2026 at 9:31 AM IST

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Jurala Water Colour Changed : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని జూరాల జలాశయం బ్యాక్‌ వాటర్‌ రంగు మారుతున్నాయి. నాలుగైదు రోజులుగా ముదురు ఆకుపచ్చని రంగులో కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో మత్స్యకారులు, పక్కన గ్రామాల ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కర్ణాటకలోని పరిశ్రమల వ్యర్థాలు కృష్ణా నదిలోకి వదులుతుండటంతో కలుషితం అవుతోందనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

రంగు మారుతున్న జూరాల ప్రాజెక్టులోని నీరు

జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ప్రియదర్శిని జూరాల జలాశయంలో గత 4 రోజులుగా నీరు ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారడం ఆందోళనలకు తావునిస్తోంది. దుర్వాసన వస్తుండటంతో మత్స్యకారులు, రైతులు, పర్యాటకులు కలవరపడుతున్నారు. జూరాల ప్రాజెక్టు నిర్మించినప్పటి నుంచి ఈ విధంగా నీరు రంగు మారడం, దుర్వాసన రావడం ఇదే తొలిసారని మత్స్యకారులు చెబుతున్నారు. చేపలు పట్టేందుకు నీటిలోకి దిగినప్పుడు చర్మ సంబంధిత ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నాలుగైదు రోజుల నుంచి జూరాలలో నీరు రంగు మారుతుంది. ఎందుకు రంగు మారుతుందో తెలియడం లేదు. ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారడం వల్ల పర్యాటకులు ఎవరూ రావడం లేదు. వచ్చిన వారు ఆ దుర్వాసనకు ఉండలేక వెంటనే వెళ్లిపోతున్నారు. - మాణిక్యమ్మ, స్థానికురాలు

నీటిని అధికారులు శాస్త్రీయంగా పరీక్షించాలి

రాయచూరు ప్రాంతంలోని దేవసుగూరు వైపు ఉన్న పరిశ్రమల నుంచి వెలువడే వ్యర్థాలు జలాశయంలోకి చేరుతున్నాయేమోనని కొందరు మత్స్యకారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ ఆరోపణలకు సంబంధించి అధికారికంగా నిర్ధరణ కావాల్సి ఉంది. జూరాల నీటిపై ఆధారపడుతున్న ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా ప్రజలకు తాగు నీటి భద్రతపై స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని పలువురు పేర్కొంటున్నారు. నీటిని తక్షణమే శాస్త్రీయంగా పరీక్షించి, ప్రజలకు వాస్తవ పరిస్థితిని వెల్లడించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

జూరాల ప్రాజెక్టులో రంగు మారిన నీరు (ETV)

జూరాల ప్రాజెక్టులో నీరు ఎప్పుడూ ఇంత పచ్చ రంగులోకి మారలేదు. నీటిని ఇలా చూడడం కూడా ఇదే మొదటిసారి. మేం చేపలు పట్టడానికి వెళతాం. చేపలు కూడా బతకడం లేదు. చచ్చిపోతున్నాయి. - మత్స్యకారుడు

ల్యాబ్ పరీక్షలు చేయిస్తామన్న డీఈ నాగేశ్వరరావు

నీరు రంగు మారుతున్న విషయం తమ దృష్టికి వచ్చిందని డీఈ నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. వాటర్‌గ్రిడ్‌ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చామని, నమూనాలు సేకరించి ల్యాబ్‌ పరీక్షలు చేయిస్తామని చెప్పారు. వారం రోజుల కిందట నీటి పరీక్షలు చేశామని, ఎలాంటి కలుషితాలు తేలలేదని వాటర్‌ గ్రిడ్‌ డీఈ రవిచంద్రరెడ్డి చెప్పారన్నారు. సాగు నీటి శాఖ అధికారుల సూచనల మేరకు మరోసారి నమూనాలు సేకరించి ల్యాబ్‌కు పంపిస్తామని వివరించారు.

నదీ ప్రవాహం నిరంతరాయంగా ఉంటే ప్రాజెక్టులో నీరు శుభ్రంగా ఉంటుంది. కొద్దిరోజులుగా నదీ ప్రవాహం ఆగిపోయింది. ఐదారు రోజుల నుంచి ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షానికి తోడు చుట్టుపక్కల ఉన్న చేపల చెరువుల్లోని నీరు ప్రాజెక్టులోకి చేరింది. అంతేకాకుండా ఇటీవల వినాయకుడి నిమజ్జనాలు కూడా జరిగాయి. వీటన్నింటి ఫలితంగా నీరు ఆకుపచ్చ రంగులో కనిపిస్తుండవచ్చు. తాగునీటి ఇబ్బందుల గురించి మిషన్ భగీరథ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. పరీక్షలు చేసి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని తెలిపారు. - నాగేశ్వరరావు, డీఈ

అధికారులు తక్షణం స్పందించి జూరాల జలాశయంలో నీరు రంగు ఎందుకు మారింది? మారడానికి గల కారణాలు ఏమిటి? ఇలా రంగు మారడం వల్ల ఏమైనా హాని జరుగుతుందా? అనే అంశాల మీద పూర్తిస్థాయిలో ప్రజలకు తెలియజేయాలని స్థానికులు, పర్యాటకులు కోరుతున్నారు. జలాశయ నీటిని సంబంధిత శాఖల అధికారులు సంయుక్తంగా పరీక్షించి, నీరు తాగునీటికి, సాగునీటికి, మత్స్య సంపదకు సురక్షితమేనా అన్న విషయాన్ని స్పష్టం చేయాలని కోరుతున్నారు. నీటి రంగు మారడానికి, దుర్వాసనకు అసలు కారణం ఏమిటో శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించి, ప్రజల్లో నెలకొన్న అనుమానాలను నివృత్తి చేయాలని మత్స్యకారులు, రైతులు, స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

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