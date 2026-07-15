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తెలంగాణలో ఎస్​ఐఆర్ గడుపు పెంపు - ఎన్నికల సంఘం ప్రకటన

తెలంగాణ ఓటరు జాబితా సవరణ షెడ్యూల్‌లో మార్పులు - బీఎల్వోలు ఇంటింటి సర్వే ఆగస్టు 3 వరకు నిర్వహణ - అక్టోబర్ 12న తుది ఓటరు జాబితా విడుదల - ఎన్నికల సంఘం ప్రకటన

Telangana SIR 2026 Last Date
Telangana SIR 2026 Last Date (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 15, 2026 at 5:16 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 5:41 PM IST

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Changes to the Telangana Voter List Revision Schedule : ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌) ప్రస్తుతం తెలంగాణలో కొనసాగుతోంది. జులై 24వ తేదీ వరకు ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాన్ని సంబంధిత బీఎల్​వోలకు ఇవ్వాలని ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. కానీ ఎస్ఐఆర్ గడుపు పెంచుతూ ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుంది. సవరించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం, బీఎల్వోలు ఇంటింటి సర్వేను ఆగస్టు 3 వరకు నిర్వహించనున్నారు.

అక్టోబర్ 12న తుది ఓటరు జాబితా విడుదల : తెలంగాణలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్) షెడ్యూల్‌ను భారత ఎన్నికల సంఘం సవరించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారికి (సీఈఓ) ఎన్నికల సంఘం లేఖ పంపింది. సవరించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం, బీఎల్వోలు ఇంటింటి సర్వేను ఆగస్టు 3 వరకు నిర్వహించనున్నారు. ఆగస్టు 10న ముసాయిదా ఓటరు జాబితా విడుదల చేస్తారు. అదే రోజు నుంచి సెప్టెంబర్ 9 వరకు అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్‌లను స్వీకరించనున్నారు. వాటి పరిష్కార ప్రక్రియ అక్టోబర్ 8 వరకు కొనసాగుతుంది. అనంతరం అక్టోబర్ 12న తుది ఓటరు జాబితాను ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేయనుంది. ఈ సవరించిన షెడ్యూల్‌ను అధికారులు, రాజకీయ పార్టీలకు తెలియజేయాలని ఎన్నికల సంఘం ఆదేశించింది.

తెలంగాణలో ఎస్​ఐఆర్ గడుపు పెంపు - ఎన్నికల సంఘం ప్రకటన
తెలంగాణలో ఎస్​ఐఆర్ గడుపు పెంపు - ఎన్నికల సంఘం ప్రకటన (ETV Bharat)

రాబోయే రోజుల్లో మరింత కీలకం : ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం నింపడంలో అలసత్వం, తర్వాత చూసుకోవచ్చులే అని లైట్ తీసుకుంటే మాత్రం భవిష్యత్తులో అనేక ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఎస్‌ఐఆర్‌-2026 ఓటర్ల జాబితా రాబోయే రోజుల్లో మరింత కీలకంగా మారనుంది. కొత్త ఓటరుగా నమోదుకు, భవిష్యత్తులో నిర్వహించే ఎస్‌ఐఆర్‌కు ఈ జాబితానే ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటారని అధికారులు చెబుతున్నారు.

సీఈవో సుదర్శన్‌ రెడ్డి విజ్ఞప్తి : రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరు ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాన్ని సమర్పించి ఓటు హక్కును కాపాడుకోవాలని ఓటర్లకు తెలంగాణ చీఫ్‌ ఎలక్టోరల్‌ అధికారి (సీఈవో) సుదర్శన్‌ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల పంపిణీకి ఇంకా ఉందని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 3,38,26,448 మంది ఓటర్లు ఉన్నారని, మంగళవారం సాయంత్రం నాటికి 1,66,70,610 (49.28 శాతం) మంది ఓటర్లు తమ ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలను తీసుకుని వివరాలను నమోదు చేసి తిరిగి బీఎల్​వోలకు సమర్పించినట్లు చెప్పారు. తెలంగాణలో ఇప్పటివరకు 3,38,21,554 (99.99 శాతం) మంది ఓటర్లకు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను అందించినట్లు తెలిపారు. ఇంకా ఇప్పటివరకు ఎన్యూమరేషన్​ అప్లికేషన్లను బీఎల్​వోలకు అందించనివారు ఉంటే వెంటనే పూర్తి చేసి ఇవ్వాలని సీఈవో సుదర్శన్‌ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

ఎస్‌ఐఆర్‌-2026 ఓటరు జాబితా భవిష్యత్తులోనూ కీలకమే - తర్వాత చూద్దాం అనుకుంటే ఇబ్బందులే

Last Updated : July 15, 2026 at 5:41 PM IST

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TELANGANA SIR 2026 LAST DATE

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