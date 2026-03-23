ఏప్రిల్‌, మే నెలల్లో మంత్రివర్గ పునర్​వ్యవస్థీకరణ - క్యాబినెట్‌లో పలు మార్పులు, చేర్పులు!

అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిశాక కసరత్తు - ఇద్దరు, ముగ్గురు మంత్రులకు ఉద్వాసన పలికే ఛాన్స్ - అజారుద్దీన్‌కు ఇప్పటివరకు దక్కని ఎమ్మెల్సీ - ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణ సమతుల్యతను దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్ణయాలు

Cabinet Reshuffle Telangana
Cabinet Reshuffle Telangana
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 23, 2026 at 8:42 AM IST

Cabinet Reshuffle Telangana : ఏప్రిల్‌, మే నెలల్లో రాష్ట్రమంత్రివర్గంలో మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయని కాంగ్రెస్‌ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది. మంత్రుల పనితీరు, సామాజిక వర్గాలు, ప్రాంతీయ సమతుల్యత ఈ మూడు అంశాలే ప్రామాణికంగా క్యాబినెట్‌ పునర్‌ వ్యవస్థీకరణకు ఏఐసీసీ పచ్చజెండా ఊపినట్లు పీసీసీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మంత్రివర్గంలో నుంచి ఎవరిని తొలిగిస్తారు? ఎవరిని కొత్తగా చేర్చుకుంటారన్న అంశంపై ఇప్పటికైతే స్పష్టత లేదు.

ఇప్పటికీ పూర్తిస్థాయిలో విస్తరించని మంత్రివర్గం : రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఏర్పడి దాదాపు రెండేళ్లు దాటింది. అయితే ఇప్పటికీ పూర్తిస్థాయిలో మంత్రివర్గ విస్తరణ జరగలేదు. సామాజిక సమీకరణాలు కుదరకపోవడం, నేతల మధ్య పోటీ, ముఖ్య నాయకుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం లేకపోవడం వంటి కారణాలతో ముందుకెళ్లలేని పరిస్థితి. 119 మంది ఎమ్మెల్యేలకు 15 శాతం అంటే ముఖ్యమంత్రితో కలిసి 18 మందిని క్యాబినెట్‌లోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం 16 మంది మంత్రులు ఉన్నారు. ఇటీవల జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక సమయంలో అజారుద్దీన్‌ ప్రజాప్రతినిధి కాకపోయినా ఏఐసీసీ సూచనల మేరకు మంత్రివర్గంలో చోటు ఇచ్చారు. ఏప్రిల్‌ 30 లోపు ఆయన ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నిక కానట్లయితే మంత్రి పదవి నుంచి దూరం కావాల్సి వస్తుంది. ఆ లోపు ఏదో ఒక విధంగా సర్దుబాటు చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

మంత్రులకు ఉద్వాసన పలికే ఛాన్స్ : కొందరు మంత్రులపై అధిష్ఠానం అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పార్టీ నిర్దేశించిన నియమావళికి కట్టుబడకపోవడం, ఎమ్మెల్యేలకు అందుబాటులో ఉండకపోవడం, వర్గాలను పెంచి పోషించడడం వంటి ఆరోపణలు కొందరు మంత్రులపై గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో రేవంత్‌ క్యాబినెట్‌లోని ఇద్దరు, ముగ్గురు మంత్రులకు ఉద్వాసన ఉంటుందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ఐతే ఈ ప్రక్రియలో అంతర్గత ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేలా పార్టీ హైకమాండ్‌ కసరత్తు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిశాక : ఏప్రిల్‌, మే నెలల్లో మంత్రివర్గ పునర్‌ వ్యవస్థీకరణ జరిగే అవకాశాలున్నాయని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసిన తర్వాత ఇందుకు సంబంధించిన కసరత్తు వేగవంతమవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఖాళీగా ఉన్న రెండు మంత్రి పదవులు భర్తీ చేయడంతో పాటు, ప్రస్తుత మంత్రుల్లో ఇద్దరు, ముగ్గురికి ఉద్వాసన పలుకుతారని చెబుతున్నారు. మున్నూరు కాపు సామాజిక వర్గం నుంచి ఆది శ్రీనివాస్‌ను మంత్రివర్గంలోకి తీసుకుంటారని, కుదరని పక్షంలో చీఫ్‌ విప్‌ పదవి ఇస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఏఐసీసీ హామీ ఇచ్చి తనను పార్టీలోకి చేర్చుకుందని చెబుతూ వస్తున్న రాజగోపాల్‌ రెడ్డికి మంత్రివర్గంలో బెర్త్‌ దక్కే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

ఎంపికపై అధిష్ఠానం కసరత్తు : లంబాడీల కోటా కింద మంత్రివర్గంలో చోటు కావాలని అధిష్ఠానం వద్ద ఈ సామాజిక వర్గం నేతలు పట్టుబడుతున్నారు. ప్రభుత్వ విప్‌గా ఉన్న రామచంద్రనాయక్‌, దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే బాలునాయక్‌లలో ఎవరో ఒకరిని క్యాబినెట్‌లోకి తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది. బాలునాయక్‌కు డిప్యూటీ స్పీకర్‌ పదవి ఇవ్వాలని భావించినా ఆ జిల్లా నుంచి ఇద్దరు మంత్రులు ఉండడంతో రాజకీయ సమీకరణాలు కుదరలేదు. మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్‌సాగర్‌రావు, ఇబ్రహీంపట్నం ఎమ్మెల్యే మల్‌రెడ్డి రంగారెడ్డిలు కూడా మంత్రి పదవి కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. డిప్యూటీ స్పీకర్‌ కోసం కూడా ఎవరిని ఎంపిక చేయాలనే అంశంపై అధిష్ఠానం కసరత్తుచేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మంత్రివర్గాన్ని మరింత పటిష్ఠపరచాలని : మంత్రివర్గ మార్పులు చేర్పుల్లో ఉత్తర–దక్షిణ తెలంగాణ సమతుల్యతను దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. మార్పులు చేర్పుల ద్వారా మంత్రివర్గాన్ని మరింత పటిష్ఠపరచాలని అధిష్ఠానం భావిస్తోంది. సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి మాత్రం ప్రస్తుత మంత్రివర్గంతోనే ముందుకెళ్లడం ద్వారా అసంతృప్తి రాకుండా పాలనాపరంగా మరింత బలం చేకూరుతుందని సర్దిచెప్పే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

