సోలార్ ప్యానల్స్ టెండర్లలో సవరణలు - ఆ నిబంధనలు తొలగింపు
సౌరవిద్యుత్ టెండర్లలో సవరణలు - కంపెనీల వార్షిక టర్నోవర్, నిర్మాణ సామర్థ్యం పెంపు - బీమా కవరేజీ నిబంధన తొలగింపు - రాష్ట్రంలో కొత్తగా 9,937 పాఠశాలలపై సౌరవిద్యుత్ ఫలకల బిగింపు
Published : July 1, 2026 at 4:22 PM IST
Changes to Tender Conditions for Solar Power Installation : 'మన ఊరు - మన బడి' కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల భవనాలపై రూఫ్టాప్ సోలార్ విద్యుత్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి టెండర్ల నిబంధనల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర పునరుద్ధరణీయ ఇంధన వనరుల సంస్థ మార్పులు చేసింది. గతంలో కూడా తొలిసారి ఈ పథకం కింద 1500 పాఠశాలలపై సోలార్ ఏర్పాటు పనులకు పిలిచిన టెండర్లలో, చిన్న కంపెనీలకు అవకాశమివ్వగా జాప్యం జరిగిందని, దీన్ని నివారించడానికి ఇప్పుడు పెద్ద సంస్థలకు పాల్గొనేందుకు వీలుగా నిబంధనలను మార్చింది. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలో కొత్తగా 9,937 పాఠశాలలపై రూ.280 కోట్లతో 46 మెగావాట్ల సామర్థ్యమున్న సౌరవిద్యుత్ ఫలకల బిగింపునకు రెడ్కో తాజాగా టెండర్లు పిలిచింది. ఒక్కో పాఠశాల స్థాయికి తగినట్టుగా 2, 5, 10 కిలోవాట్ల చొప్పున సామర్థ్యమున్న సోలార్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయాలి.
- నిబంధనల్లో మార్పులతో తెలంగాణలో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా కంపెనీలకు పనులు దక్కే అవకాశం తగ్గిపోతుందంటూ చిన్న సౌర కంపెనీలు సర్కార్కు ఫిర్యాదు చేశాయి. టెండర్ వేయాలంటే గత ఐదేళ్లలో ఏదో ఒక ఏడాది కాలంలో 24 మెగావాట్ల సౌరవిద్యుత్ ప్లాంట్ల నిర్మాణ అనుభవం, వార్షిక టర్నోవర్ కనీసం రూ.145 కోట్లు ఉండాలని కొత్తగా నిబంధన పెట్టారు. ఈ స్థాయిలో అర్హతలున్న సౌర కంపెనీలు తెలంగాణలో తక్కువగా ఉన్నాయన్నది చిన్న కంపెనీల వాదన. రాష్ట్రంలోని కంపెనీలకు అవకాశాలిస్తే ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని ప్రభుత్వాన్ని కోరాయి.
- పాఠశాలలపై సౌరవిద్యుత్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత 5 ఏళ్ల పాటు బీమా కవరేజి ఉండాలనే నిబంధన మొదట్లో ఉండేది. అయితే ఆ బీమా ప్రీమియం మొత్తం దాదాపు రు.2.50 రెడ్కోనే చెల్లించాలని కంపెనీలు కోరినట్లు తెలిసింది. దీంతో ఇది ఆర్థికంగా మరింత ఎక్కువ భారమని ఆ నిబంధన తొలగించినట్లు అధికార వర్షాలు చెబుతున్నాయి.
- పాఠశాలలపై సౌరవిద్యుత్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఐదేళ్లపాటు నిర్మాణ సంస్థే నిర్వహణ చేపట్టాలనే నిబంధన ఉంది. నిర్దేశిత నిర్మాణ ఖర్చులో 5 శాతం ఆపివేస్తామని ఐదేళ్లపాటు నిర్వహణ పనులను పరిశీలిస్తూ ఏటా అందులో ఒక శాతం చొప్పున విడుదల చేస్తామని మొదట జారీ చేసిన టెండర్ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. దీన్ని సవరించి 5 శాతం డబ్బు కూడా ఒకేసారి ఇచ్చేస్తామని, దానికి సమానమైన బ్యాంకు గ్యారంటీ ఇస్తే సరిపోతుందని మార్పు చేశారు.
టెండర్లో పలు మార్పులు : గతంలో 1500 పాఠశాలల భవనాలపై సౌరవిద్యుత్ను ఏర్పాటు చేసినప్పుడు కిలోవాట్కు రూ.78 వేల చొప్పున కంపెనీలు వేసిన టెండర్ను ఆమోదించి పనులు చేయించారు. తర్వాత మరో ప్రాజెక్టులో 100 కిలోవాట్లకు ఒకే కంపెనీకి అవకాశమిస్తే కిలోవాట్కు రూ.66 వేల చొప్పున టెండరు ఖరారు చేశారు. ఇలా రెండు ప్రాజెక్టుల టెండర్లలో కిలోవాట్ ధర మధ్య రూ.12 వేల తేడా ఉండటంతో రెడ్కోపై విమర్శలొచ్చాయి. దీంతో ప్రస్తుతం ధర తగ్గించాలనే పెద్ద కంపెనీలకు పనులు అప్పగించడానికి నిబంధనలు మార్చినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న పాఠశాలల వద్దకెళ్లి పెద్ద కంపెనీలు పనులు చేయలేవని, టెండర్ దక్కిన తర్వాత అవి మళ్లీ తమకే సబ్ కాంట్రాక్టులిచ్చి చేయించుకుంటాయని చిన్న కంపెనీలు వాదిస్తున్నాయి.
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