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ఇంటర్​ ఫస్ట్​ ఇయర్​ పరీక్షల్లో మార్పులు - ఈసారి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్​ ఇదే!

ఈ ఏడాది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్టియర్ సిలబస్​లో మార్పులు, ప్రాక్టికల్స్​ చేర్చడం ద్వారా పరీక్ష విధానం ఎలా ఉండబోతుంది? ఎన్ని మార్కులు కేటాయించునున్నారో విద్యార్థులు తెలుసుకోవాలని ఇంటర్​బోర్డు ప్రకటించింది. బోర్డు వెబ్​సైట్​లో పూర్తి వివరాలు వెల్లడించింది.

Changes In Inter First Year Exams
ఇంటర్ ఫస్టియర్ పరీక్షలో మార్పులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2026 at 11:59 AM IST

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Changes in Inter First Year Exams : తెలంగాణ ఇంటర్ ​బోర్డు కీలక ప్రకటన చేసింది. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్​ ఇయర్​ సిలబస్​ మార్చడంతో పాటు అన్ని సబ్జెక్టుల్లో ఇంటర్నల్ అసెస్​మెంట్​(ప్రాక్టికల్స్)ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ మేరకు విద్యార్థులు ఈసారి జరగబోయే పరీక్షల విధానం, మార్కులు తదితర అంశాలను తెలుసుకోవాలని సూచించింది. దీనికి సంబంధించి ఆయా సబ్జెక్టుల ప్రాక్టికల్స్, రాత పరీక్షకు ఎన్ని మార్కులు కేటాయిస్తారనే పూర్తి వివరాలను ఇంటర్​ బోర్డు https://tgbienew.cgg.gov.in వెబ్​సైట్​లో పొందుపరిచినట్లు బోర్డు కార్యదర్శి అభిలాష అభినవ్​ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

ఈసారి ఫస్టియర్​లోనూ ప్రాక్టికల్స్

ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంటర్​ ఫస్టియర్​ రాత పరీక్షకు 80 శాతం, ప్రాక్టికల్స్​కు 20 శాతం మార్కులు కేటాయించనున్నట్లు ఇంటర్​ బోర్డు గతంలోనే ప్రకటించింది. అయితే ఇది వరకు సైన్స్​ సబ్జెక్టులకు రెండో సంవత్సరంలో ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహించే వారు. కానీ ఈసారి మార్పులు చేసిన తర్వాత ఫస్టియర్​లో సగం, సెకండ్​ ఇయర్​లో మిగితా సగం మార్కులు కేటాయించనున్నట్లు తెలిపారు.

ఉదాహరణకు రాత పరీక్షలో 80 మార్కులకు గానూ ఉత్తీర్ణత సాధించాలంటే 35 శాతం అంటే కనీసం 28 మార్కులు తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక ప్రాక్టికల్స్​లో 20 మార్కుల్లో 35 శాతం అంటే కనీసం 7 మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే విద్యార్థి పాసైనట్లు పరిగణిస్తారు.

ఇంగ్లీష్​ సబ్జెక్టులో ఫస్టియర్​లో ఒకే పాఠ్య పుస్తకం ఉంటుంది. సెకండియర్​లో మాత్రం పాఠ్య పుస్తకంతో పాటు ఇంగ్లీష్​ ప్రాక్టికల్​ మాన్యువల్ కూడా ఉంటాయి. దీనిపై ఇంటర్​ కాలేజీల ప్రిన్సిపళ్లు విద్యార్థులకు పూర్తిగా అవగాహన కల్పించాలని బోర్డు కార్యదర్శి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

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ఇంటర్ ఫస్టియర్ పరీక్షలో మార్పులు
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