ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్షల్లో మార్పులు - ఈసారి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఇదే!
ఈ ఏడాది ఇంటర్మీడియట్ ఫస్టియర్ సిలబస్లో మార్పులు, ప్రాక్టికల్స్ చేర్చడం ద్వారా పరీక్ష విధానం ఎలా ఉండబోతుంది? ఎన్ని మార్కులు కేటాయించునున్నారో విద్యార్థులు తెలుసుకోవాలని ఇంటర్బోర్డు ప్రకటించింది. బోర్డు వెబ్సైట్లో పూర్తి వివరాలు వెల్లడించింది.
Published : October 2, 2026 at 11:59 AM IST
Changes in Inter First Year Exams : తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు కీలక ప్రకటన చేసింది. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ మార్చడంతో పాటు అన్ని సబ్జెక్టుల్లో ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్(ప్రాక్టికల్స్)ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ మేరకు విద్యార్థులు ఈసారి జరగబోయే పరీక్షల విధానం, మార్కులు తదితర అంశాలను తెలుసుకోవాలని సూచించింది. దీనికి సంబంధించి ఆయా సబ్జెక్టుల ప్రాక్టికల్స్, రాత పరీక్షకు ఎన్ని మార్కులు కేటాయిస్తారనే పూర్తి వివరాలను ఇంటర్ బోర్డు https://tgbienew.cgg.gov.in వెబ్సైట్లో పొందుపరిచినట్లు బోర్డు కార్యదర్శి అభిలాష అభినవ్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.
ఈసారి ఫస్టియర్లోనూ ప్రాక్టికల్స్
ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంటర్ ఫస్టియర్ రాత పరీక్షకు 80 శాతం, ప్రాక్టికల్స్కు 20 శాతం మార్కులు కేటాయించనున్నట్లు ఇంటర్ బోర్డు గతంలోనే ప్రకటించింది. అయితే ఇది వరకు సైన్స్ సబ్జెక్టులకు రెండో సంవత్సరంలో ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహించే వారు. కానీ ఈసారి మార్పులు చేసిన తర్వాత ఫస్టియర్లో సగం, సెకండ్ ఇయర్లో మిగితా సగం మార్కులు కేటాయించనున్నట్లు తెలిపారు.
ఉదాహరణకు రాత పరీక్షలో 80 మార్కులకు గానూ ఉత్తీర్ణత సాధించాలంటే 35 శాతం అంటే కనీసం 28 మార్కులు తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక ప్రాక్టికల్స్లో 20 మార్కుల్లో 35 శాతం అంటే కనీసం 7 మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే విద్యార్థి పాసైనట్లు పరిగణిస్తారు.
ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్టులో ఫస్టియర్లో ఒకే పాఠ్య పుస్తకం ఉంటుంది. సెకండియర్లో మాత్రం పాఠ్య పుస్తకంతో పాటు ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్ కూడా ఉంటాయి. దీనిపై ఇంటర్ కాలేజీల ప్రిన్సిపళ్లు విద్యార్థులకు పూర్తిగా అవగాహన కల్పించాలని బోర్డు కార్యదర్శి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - ఈనెల 31 వరకు అడ్మిషన్ గడువు పెంపు
ఇంటర్ చదివే దివ్యాంగులకు గుడ్ న్యూస్ - మూడు చక్రాల స్కూటీలు పంపిణీ