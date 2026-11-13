అమరావతి ఓఆర్ఆర్లో కీలక పరిణామం - రెండు ప్యాకేజీలుగానే నిర్మాణం
Amaravati Outer Ring Road Project : అమరావతి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్ను నాలుగు ప్యాకేజీలుగా నిర్మించేలా ఇప్పటికే టెండర్లు పిలవగా, దాని స్థానంలో రెండు ప్యాకేజీల్లో నిర్మించాలని కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 8:34 AM IST
రాజధాని అమరావతి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. దీనిని నాలుగు ప్యాకేజీలుగా నిర్మించేలా ఇప్పటికే టెండర్లు పిలవగా, దాని స్థానంలో రెండు ప్యాకేజీల్లో నిర్మించాలని కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. తాజాగా ఇచ్చిన క్లియరెన్స్తో NHAI అధికారులు టెండర్లలో మార్పులు చేయనున్నారు.
రాజధాని అమరావతితోపాటు, విజయవాడ, గుంటూరు నగరాల చుట్టూ నిర్మిస్తున్న అవుటర్ రింగ్రోడ్డును నాలుగు ప్యాకేజీల నుంచి రెండు ప్యాకేజీలుగా నిర్మించాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఈమేరకు ప్రాజెక్టుకు కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్య మదింపు కమిటీ PPPAC ఆమోదం తెలిపింది. అయితే ఆరు వరుసల యాక్సెస్ కంట్రోల్తో కూడిన 189.93 కిలోమీటర్ల అమరావతి ORR నారాకోడూరు సమీపం నుంచి గుంటూరు శివారు బుడంపాడు వరకు 5.2 కిలోమీటర్ల మేర నాలుగు వరుసలతో అనుసంధాన రహదారి కలిపి మొత్తం 195.13 కిలోమీటర్లకు అక్టోబర్ 2న NHAI టెండర్లు పిలిచింది. ప్రాజెక్ట్ను 4ప్యాకేజీలుగా విభజించి బిడ్లు ఆహ్వానించింది. ఇప్పుడు మొత్తం ప్రాజెక్ట్ను రెండు ప్యాకేజీలుగానే నిర్మించేలా టెండర్లలో మార్పులు చేయనున్నారు.
కంచికచర్ల వద్ద ORR మొదలు : మచిలీపట్నం-విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిలో ఎన్టీఆర్ జిల్లా కంచికచర్ల వద్ద అమరావతి ORR మొదలవుతుంది. అక్కడి నుంచి కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడు మండలం చలివేంద్రపాలెం సమీపంలో NH-65ను మళ్లీ క్రాస్ చేస్తుంది. అక్కడ వరకు ORR 86 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. ఇదంతా ఒక ప్యాకేజీగా ఉండనుంది. మిగిలిన 109.13 కిలోమీటర్లు మరో ప్యాకేజీగా ఉంటుంది. రెండో ప్యాకేజీలోనే కృష్ణా నదిపై రెండుచోట్ల కీలక వంతెనలు రానున్నాయి. ఇప్పటికే నాలుగు ప్యాకేజీలుగా పిలిచిన టెండర్లకు గడువు ఈనెల 18తో ముగియనుంది. తాజా పరిణామంతో టెండర్ల గడువు పెంచడంతోపాటు, నాలుగు ప్యాకేజీలకు బదులు, రెండు ప్యాకేజీలుగా సవరిస్తూ టెండరు నోటిఫికేషన్లో మార్పు చేయనున్నారు.
BOT పద్దతిలో నిర్మాణం : అమరావతి ORR నిర్మాణాన్ని ఇప్పటి వరకు హైబ్రీడ్ యాన్యుటీ మోడ్-హ్యామ్ విధానంలో నిర్మించాలని భావించారు. కానీ ఇప్పుడు BOT పద్దతిలో చేపట్టనున్నారు. ఒక్కో ప్యాకేజీ దక్కించుకున్న గుత్తేదారు సంస్థ సొంత నిధులతో ORRను నిర్మించి నిర్దిష్ట కాలపరిమితి వరకు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. ఇలా 15 నుంచి 20 ఏళ్ల వరకు టోల్ వసూలు చేసుకొని, తీసుకుంటుంది.
ఆ తర్వాత ప్రాజెక్ట్ను NHAIకు అప్పగిస్తుంది. అయితే BOT విధానంలో రెండు రకాలు ఉంటాయి. టోల్ వసూలు ద్వారా మాత్రమే గుత్తేదారు వెచ్చించిన మొత్తం రాబట్టుకోవడం, ఒకవేళ నిర్దేశిత మొత్తం టోల్ ద్వారా వసూలు కాకపోతే అందులో తగ్గిన మొత్తాన్ని కేంద్రం ఏటా గుత్తేదారుకు చెల్లించడం వంటివి ఉంటాయి. ఇందులో ఏది అమలు చేయాలనేది కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయిస్తుంది. ఇది కూడా పూర్తయితే ఓవైపు భూసేకరణ, మరోవైపు టెండర్ల ప్రక్రియ వేగంగా జరిగేందుకు వీలుంటుంది.
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