ఏపీ ఇంటర్ ప్రశ్నపత్రాల్లో పలు మార్పులు - క్రియేటివిటీ పెంచేలా 10% క్వశ్చన్స్ !
Changes to Intermediate Question Papers: 2027-28 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్ ప్రశ్నపత్రాల్లో మార్పులు చేసేందుకు ఇంటర్ విద్యామండలి కసరత్తు చేస్తోంది. విద్యార్థుల సృజనాత్మకత, ఆలోచన శక్తిని పరీక్షించేలా 10శాతం ప్రశ్నలు ఇవ్వనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 7:45 AM IST
ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల విధానంలో సరికొత్త సంస్కరణలకు ఇంటర్ విద్యా మండలి శ్రీకారం చుడుతోంది. విద్యార్థులు ఇకపై పుస్తకాల్లోని పాఠాలను గుడ్డిగా బట్టీ పట్టి మార్కులు సాధించే రోజులకు కాలం చెల్లనుంది. పబ్లిక్ పరీక్షల్లో బట్టీ పట్టే ప్రశ్నలు తగ్గించి, విద్యార్థుల్లో ఆలోచన, సృజనాత్మకతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా 10 శాతం ప్రశ్నలు ఇవ్వనుంది. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి మార్పులు చేసేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది.
రాష్ట్రంలో 2027-28 విద్యా సంవత్సరానికి ఇంటర్ పబ్లిక్ పరీక్షల ప్రశ్నపత్రాల్లో పలు మార్పులు చేసేందుకు ఇంటర్ విద్యా మండలి అడుగులు వేస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరఖ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఈ మార్పులు తీసుకురానుంది. దేశ వ్యాప్తంగా పాఠశాల విద్యా పరీక్షలు, ప్రశ్నపత్రాల రూపకల్పన, విద్యార్థుల సామర్థ్యాల అంచనా విధానాల్లో ఏకరూపత తీసుకురావడం కోసం కేంద్రం పరఖ్ నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది.
ఇప్పటికే ఇంటర్ విద్యా మండలి అధికారులకు పరఖ్ నిబంధనలపై N.C.E.R.T. ఓ కార్యశాల సైతం నిర్వహించింది. విద్యార్థులు పాఠ్యాంశాలను కంఠస్థం చేసి, సమాధానాలు రాసే విధానానికి స్వస్తి పలికి, విషయ పరిజ్ఞానం, అవగాహన, విశ్లేషణ, సమస్యల పరిష్కారం, సృజనాత్మక ఆలోచనా సామర్థ్యాలను పరీక్షించేలా ప్రశ్నల రూపకల్పనకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనుంది.
10 శాతం ప్రశ్నలు: ఇంటర్ పబ్లిక్ పరీక్షల్లో పాఠ్యాంశంలో నుంచి నేరుగా ప్రశ్నలు ఇవ్వకుండా విద్యార్థుల్లో విశ్లేషణాత్మక ఆలోచనను పెంచేలా మార్పులు తీసుకురానుంది. ప్రస్తుతం ఇంటర్ పాఠ్యపుస్తకాల్లోని పాఠాల నుంచి పబ్లిక్ పరీక్షలో ప్రశ్నలు ఇస్తున్నారు. వీటిలో విద్యార్థుల సృజనాత్మకత, ఆలోచన శక్తిని పరీక్షించేలా ప్రశ్నలు ఉండడం లేదు. వాటిని పెంచేందుకు పరీక్షలో 10 శాతం ప్రశ్నలు ఇవ్వనుంది. సబ్జెక్టు నిపుణుల నుంచి ఇప్పటికే ప్రశ్నలను ఆహ్వానించారు. బోర్డు ఆమోదించాక వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో ముద్రించే పాఠ్యపుస్తకాల్లో ఈ కొత్త ప్రశ్నలను చేర్చనున్నారు.
విద్యార్థుల అవగాహన పరిశీలన: పాఠ్యపుస్తకాల్లోని సమాధానాలను విద్యార్థులు యథాతథంగా గుర్తుంచుకోవడానికే పరిమితం కాకుండా, ప్రతి అంశాన్నీ అర్థం చేసుకుని, సొంతంగా ఆలోచించి, విశ్లేషించి సమాధానాలు రాసేలా కొన్ని ప్రశ్నలు ఇస్తారు. బోధనపై అధ్యాపకులకు శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు.
- ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ఇతరులతో కలసి పని చేయడం, బాధ్యతలు పంచుకోవడం, భిన్నమైన ఆలోచనలను గౌరవించడం, సమష్టిగా సమస్యలను పరిష్కరించడం లాంటి నైపుణ్యాలను అంచనా వేస్తారు.
- విద్యార్థుల్లో కొత్త ఆలోచనలు, వినూత్న పరిష్కారాలు, విభిన్న కోణాల్లో సమస్యలను పరిశీలించే సామర్థ్యాలకు సృజనాత్మకత విభాగంలో ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. జాతీయ విద్యా విధానం-2020 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఎన్సీఈఆర్టీ పరిధిలో ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ మూల్యాంకన కేంద్రం పరఖ్ ద్వారా పరీక్షల స్వరూపాన్ని మార్చే ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి.
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