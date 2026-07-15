ETV Bharat / state

దాతల సదుపాయాల్లో మార్పులు - టీటీడీ బోర్డు కీలక నిర్ణయం

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దాతలకు సదుపాయాల్లో మార్పులు - ఒంటిమిట్ట ఆలయ మూలవర్లకు కిలో బంగారంతో కవచాలు - నిత్య హారతులపై అవగాహన లేకనే కర్ణాటక సీఎం వ్యాఖ్యలు

Donors of TTD Trusts and Schemes
Donors of TTD Trusts and Schemes (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 9:30 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Donors of TTD Trusts and Schemes : టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని వివిధ ట్రస్టులు, పథకాలకు ఇకపై కొత్తగా విరాళాలు అందించే వ్యక్తులు, సంస్థలకు వర్తించే ప్రత్యేక సదుపాయాల (ప్రివిలేజెస్‌) విధానంలో మార్పులు చేపట్టినట్లు టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు వెల్లడించారు. విరాళాల నిర్వహణలో పారదర్శకత, సమానత్వం తీసుకురావడమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశమని చెప్పారు. సవరించిన నిబంధనలు మంగళవారం అర్ధరాత్రి నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని తెలిపారు. అయితే ఇప్పటికే టీటీడీ ట్రస్టులు, పథకాలకు విరాళాలు అందించిన వ్యక్తులు, సంస్థలకు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న ప్రివిలేజెస్‌లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవని స్పష్టం చేశారు.

అన్నమయ్య భవనంలో జరిగిన టీటీడీ బోర్డు సమావేశం అనంతరం ఈవో ఎం. రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరితో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడిన బీఆర్‌ నాయుడు పలు అంశాలను వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం టీటీడీకి సుమారు 1.90 లక్షల మంది దాతలు ఉన్నారని, వారిలో రూ.1 లక్ష విరాళం ఇచ్చిన వారు 1.50 లక్షల మంది కాగా, రూ.10 లక్షల చొప్పున విరాళాలు అందించిన వారు 22 వేల మంది ఉన్నారని వివరించారు.

గత నాలుగు నెలల్లోనే రూ.10 లక్షల విరాళదాతల సంఖ్య 19 వేల నుంచి 22 వేలకు పెరిగిందని తెలిపారు. దాతల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో పాటు సామాన్య భక్తుల అవసరాలను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకుని కొత్త విధానాన్ని రూపొందించినట్లు చెప్పారు. నిత్యహారతుల అంశంపై కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌ పూర్తి సమాచారం లేకుండానే వ్యాఖ్యానించారని, దీనిపై టీటీడీ తరఫున అవసరమైన వివరాలు అందజేస్తామని పేర్కొన్నారు.

బోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో కొన్ని: టీటీడీ బోర్డు పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపింది. ఒంటిమిట్ట శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత కోదండరామస్వామి ఆలయంలో మూలవిరాట్లకు బంగారు కవచాలు తయారు చేసేందుకు టీటీడీ ట్రెజరీలోని 1000 గ్రాముల బంగారాన్ని వినియోగించనున్నారు. ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యం కోసం రూ.17.84 కోట్ల వ్యయంతో 100 గదుల విశ్రాంతి గృహ నిర్మాణానికి టెండర్లకు ఆమోదం లభించింది. ఈశాన్య మాడవీధి విస్తరణ, యాత్రికుల సౌకర్యాల అభివృద్ధి కోసం 6,103 చదరపు అడుగుల భూమి సేకరణకు జిల్లా యంత్రాంగానికి రూ.2.11 కోట్ల చెల్లింపును కూడా బోర్డు ఆమోదించింది.

టీటీడీలో రుగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అధర్వణవేదాల పారాయణం నిరంతరాయంగా కొనసాగేందుకు చర్యలు చేపడతామని ఛైర్మన్‌ తెలిపారు. అలాగే రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ దేవాలయాల్లో నిత్యపారాయణ పథకం కింద 791 మంది సంభావన వేదపండితులను నియమించేందుకు కూడా బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది.

ఇకపై దాతల సదుపాయాల్లో నాలుగు కేటగిరీలు: ఇకపై విరాళాల మొత్తాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని దాతలను నాలుగు కేటగిరీలుగా విభజించాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది. వ్యక్తులు, సంస్థలు లేదా ట్రస్టులకు వేర్వేరు మార్గదర్శకాలు అమలు చేయనున్నారు. బిగినింగ్‌ బ్రేక్‌, సుప్రభాతం, కల్యాణోత్సవం, బసతో పాటు ఇతర బహుమతుల విషయంలోనూ కొత్త విధానం అమల్లోకి రానుంది. అయితే గతంలో మాదిరిగానే ఒక్కో సేవకు ఐదుగురి వరకు అనుమతి కొనసాగుతుంది.

దాతల ప్రివిలేజెస్‌ నాలుగు కేటగిరీలుగా విభజన: విరాళం మొత్తాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని టీటీడీ దాతలను నాలుగు వర్గాలుగా విభజించింది. వ్యక్తిగత దాతలు, సంస్థలు లేదా ట్రస్టులకు వేర్వేరు ప్రివిలేజెస్‌ను నిర్దేశించింది.

కేటగిరీ–1 (రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు)

  • వ్యక్తిగత దాతలకు రూ.1 విరాళానికి సంవత్సరానికి ఒకసారి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం (SED). రూ.2 లక్షల విరాళానికి ఏడాదికి ఒకసారి సుపథం ప్రవేశం. రూ.3 లక్షల విరాళానికి ఒకసారి సుపథం, ఒకసారి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం. రూ.4 లక్షలకు 2 సార్లు, రూ.5 లక్షల విరాళానికి 3 సార్లు సుపథం ప్రవేశం కల్పిస్తారు.
  • సంస్థలు/ట్రస్టులకు: రూ.లక్ష విరాళానికి ఏడాదికి ఒకసారి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం, రూ.2 లక్షలకు ఒకసారి సుపథం ప్రవేశం. రూ.3 లక్షలకు 2 సార్లు సుపథం ప్రవేశం, రూ.4 లేదా 5 లక్షల విరాళానికి 2 సార్లు సుపథం ప్రవేశంతో పాటు ఒకటి లేదా రెండు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనాల అవకాశం ఉంటుంది.
  • బస: విరాళం మొత్తాన్ని బట్టి ఏడాదిలో ఒకటి నుంచి మూడు రోజుల వరకు గది కేటాయిస్తారు. (రోజుకు రూ.100 అద్దె)
  • బహుమానం: ఏడాదికి 5 నుంచి 10 చిన్న లడ్డూలు, పట్టు దుపట్టా, బ్లౌజ్‌ పీస్‌ అందజేస్తారు.

కేటగిరీ-2 రూ.10-25 లక్షలు

  • వ్యక్తులకు: రూ.10 లక్షలు, రూ.15 లక్షల విరాళానికి ఏడాదికి ఒకసారి బిగినింగ్‌ బ్రేక్‌ దర్శనం కల్పిస్తారు. రూ.20 లక్షలు, రూ.25 లక్షలకు ఏడాదికి 2 సార్లు బ్రేక్‌ దర్శనం. విరాళం మొత్తాన్ని బట్టి ఏడాదిలో ఒకటి నుంచి మూడు సార్లు సుపథం ప్రవేశం కల్పిస్తారు.
  • సంస్థలు/ట్రస్టులకు: రూ.10 లక్షలకు ఒక బ్రేక్‌ దర్శనం, రూ.15 లక్షల విరాళానికి ఏడాదికి ఒక బ్రేక్‌ దర్శనం, ఒక సుపథం దర్శనం, రూ.20 లక్షలకు 2 బ్రేక్, ఒక సుపథం, ఒక ఎస్‌ఈడీ దర్శనాలు, రూ.25 లక్షలకు ఏడాదికి 3 సార్లు బ్రేక్, రెండు సుపథం, ఒక ఎస్‌ఈడీ దర్శనాలు.
  • బస: ఏడాదిలో ఒకటి లేదా రెండు రోజుల వరకు బస సౌకర్యం ఉంటుంది. గది అద్దె రోజుకు రూ.1,000 నుంచి 2,000 వరకు ఉంటుంది.
  • బహుమానం: ఏడాదికి 15 చిన్న లడ్డూలు, పట్టు దుపట్టా, బ్లౌజ్‌ పీస్‌ అందజేస్తారు.

కేటగిరీ-3 రూ.50-75 లక్షలు

  • వ్యక్తులకు: రూ.50 లక్షల విరాళానికి ఏటా మూడుసార్లు బిగినింగ్‌ బ్రేక్‌ దర్శనం, నాలుగు సార్లు సుపథం ప్రవేశం, జీవితకాలంలో పదిసార్లు సుప్రభాత సేవ, రెండు కల్యాణోత్సవం (ఇద్దరు చొప్పున నలుగురికి) సేవలు లభిస్తాయి.
  • రూ.75 లక్షల విరాళానికి.. ఏటా 3సార్లు బిగినింగ్‌ బ్రేక్‌ దర్శనం, నాలుగు సార్లు సుపథం ప్రవేశం, 12 సార్లు సుప్రభాత సేవ, రెండు కల్యాణోత్సవం సేవలు లభిస్తాయి.
  • సంస్థలు/ట్రస్టులకు: రూ.50 లక్షల విరాళానికి ఏటా రెండుసార్లు బిగినింగ్‌ బ్రేక్, నాలుగు సార్లు సుపథం ప్రవేశం, ఒక సుప్రభాత సేవ, ఒకేసారి 2 కల్యాణోత్సవం సేవలు (ఇద్దరు చొప్పున నలుగురికి)లభిస్తాయి. రూ.75 లక్షల విరాళానికి ఏటా రెండుసార్లు బిగినింగ్‌ బ్రేక్, నాలుగు సార్లు సుపథం ప్రవేశం, రెండు సార్లు సుప్రభాత సేవ, ఒకేసారి రెండు కల్యాణోత్సవం సేవలు (ఇద్దరు చొప్పున నలుగురికి) లభిస్తాయి.
  • బస: ఏడాదిలో మూడు రోజులు(రోజుకు రూ.2500 అద్దె).
  • బహుమానం: ఏడాదికి 15-20 చిన్న లడ్డూలు, 5-7 పెద్ద లడ్డూలు, పట్టు వస్త్రాలు. జీవితకాలంలో ఒకసారి బహుమానంగా 2 గ్రాముల బంగారు డాలర్, 10 గ్రాముల వెండి నాణెం.

కేటగిరీ-4 రూ.1-1.5 కోట్లు ఆపై

  • వ్యక్తులకు: రూ.కోటి విరాళానికి ఏటా మూడు సార్లు బిగినింగ్‌ బ్రేక్, నాలుగుసార్లు సుపథం ప్రవేశం, జీవిత కాలంలో 20 సార్లు సుప్రభాత సేవ, ఒకేసారి మూడు కల్యాణోత్సవం సేవలు (ఇద్దరు చొప్పున ఆరుగురికి). రూ.1.5 కోట్లు అంతకంటే ఎక్కువ విరాళానికి ఏటా నాలుగు సార్లు బిగినింగ్‌ బ్రేక్‌ దర్శనం, నాలుగు సార్లు సుపథం ప్రవేశం, జీవితకాలంలో 40 సార్లు సుప్రభాత సేవ, ఒకేసారి 5 కల్యాణోత్సవం (ఇద్దరు చొప్పున పదిమందికి) సేవలు లభిస్తాయి.
  • సంస్థలు/ట్రస్టులకు(రూ.1-2 కోట్లు ఆపై): రూ.కోటి విరాళానికి ఏటా మూడుసార్లు బిగినింగ్‌ బ్రేక్, నాలుగు సార్లు సుపథం ప్రవేశం, రెండుసార్లు సుప్రభాత సేవ, ఒకేసారి మూడు కల్యాణోత్సవం సేవలు లభిస్తాయి. రూ.2 కోట్లు అంతకంటే ఎక్కువ విరాళానికి ఏటా ఐదుసార్లు బిగినింగ్‌ బ్రేక్‌ దర్శనం, నాలుగు సార్లు సుపథం ప్రవేశం, నాలుగు సార్లు సుప్రభాత సేవ, ఒకేసారి ఐదు కల్యాణోత్సవం సేవలు లభిస్తాయి.
  • బస: 3-4 రోజులు(రోజుకు రూ.3,000 అద్దె).
  • బహుమానం: ఏడాదికి 20-30 చిన్న లడ్డూలు, 10-20 పెద్ద లడ్డూలు, పట్టు వస్త్రాలు. వన్‌టైం బహుమానంగా 2 గ్రాముల బంగారు డాలర్, 10 గ్రాముల వెండి నాణెం.

15 ఏళ్లపాటు ప్రివిలేజెస్‌: విరాళాలు ఇచ్చే దాతలకు కల్పించే సౌకర్యాల కాల పరిమితిని స్పష్టంగా నిర్ణయించారు. ఇది వ్యక్తులకు 20 సంవత్సరాలు ఉండగా, సంస్థలు/ట్రస్టులకు 15 సంవత్సరాలకే పరిమితం చేశారు. దాతల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాబోయే 20 ఏళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కొత్త విధానాన్ని రూపొందించినట్లు టీటీడీ తెలిపింది.

ప్రధాన మార్పులు ఇవే: గతంలో విరాళాలకు సంబంధించి ఒకశ్రేణి (ఉదాహరణకు రూ.1 లక్ష నుంచి 5 లక్షలు, రూ.5 లక్షల నుంచి 10 లక్షలు) ఉండేది. దీనివల్ల కొందరు దాతలు కనీస మొత్తం చెల్లించి, గరిష్ఠ స్థాయి ప్రివిలేజెస్‌ పొందుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఈ విధానానికి స్వస్తిపలికి, ఇకపై నిర్ధిష్ట మొత్తానికి (రూ.లక్ష, రూ.2 లక్షలు, రూ.3 లక్షలు, రూ.5 లక్షలు, రూ.10 లక్షలు) ఏ మేరకు సౌకర్యాలు రావాలో పక్కాగా లెక్కగట్టి ఆ మేరకే ఇవ్వనున్నారు.

దాతలు తమకు కల్పించిన ప్రయోజనాలను వాణిజ్య పరంగా (కమర్షియల్‌) వాడుకోవడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు. ఎవరైనా దుర్వినియోగం చేసినట్లు తేలితే ప్రివిలేజెస్‌ను తక్షణమే రద్దుచేసే చట్టపరమైన అధికారాన్ని(లీగల్‌ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌) టీటీడీ తొలిసారిగా తీసుకువచ్చింది.్య దాతలు తమ దర్శన/సేవా కోటా కోసం ‘డోనర్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ సిస్టమ్‌’ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఒంటిమిట్ట కోదండ‌రామ‌స్వామికి బంగారు కవచాలు - టీటీడీ బోర్డు నిర్ణయాలివే

తిరుమల అన్నమయ్య భవన్‌లో నేడు టీటీడీ పాలకమండలి భేటీ - ఆ 62 కీలక అంశాలపైనే చర్చ

TAGGED:

TTD BOARD KEY DECISIONS
టీటీడీ దాతల సదుపాయాల్లో మార్పులు
KEY CHANGES IN TTD DONORS
DONORS OF TTD TRUSTS AND SCHEMES
KEY CHANGES TO TTD DONORS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.