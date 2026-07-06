తెలంగాణలో ఒకే రాష్ట్రం ఒకే పన్ను విధానం - బస్ ట్యాక్స్ పాలసీలో కీలక మార్పులు!
కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ బస్సుల పన్నులో మార్పులకు రవాణాశాఖ సిద్ధం - ప్రస్తుతం కనిష్ఠం రూ.1,120 - గరిష్ఠం రూ.3,285 - కొత్త ప్రతిపాదనలో సీటుకు రూ.1,500 లేదా రూ.1,800
Published : July 6, 2026 at 11:51 AM IST
Changes in Tax On Contract Carriage Buses : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ బస్సుల ట్యాక్స్ విధానంలో కీలక మార్పులకు రవాణాశాఖ రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న ఒక జిల్లా, రెండు జిల్లాల పరిధి, రాష్ట్ర స్థాయి ఈ మూడు రకాల ట్యాక్స్ పాలసీని రద్దు చేసి, అన్ని బస్సుల్లోని సీట్లకు ఒకే రకమైన క్వార్టర్లీ పన్ను విధించేలా అధ్యయనం చేస్తోంది. ఒకే రాష్ట్రం ఒకే పన్ను విధానం తీసుకువచ్చే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
పెరగనున్న ఆర్థిక భారం : రాష్ట్రంలో 6,641 ప్రైవేటు బస్సులు కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ సర్వీసులు కింద తిరుగుతున్నాయి. ఇందులో సాధారణ ప్రయాణికుల కోసం ఆపరేటర్లు నడిపేవాటితో పాటు వివిధ రకాల ప్రైవేటు కంపెనీలు తమ ఉద్యోగుల కోసం నడిపేవీ ఉన్నాయి. ప్రస్తుత విధానంతో సీటుకు కనిష్ఠంగా రూ.1,120 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.3,285 వసూలు చేస్తుండటంతో ప్రతి మూడు నెలలకు రూ.117.83 కోట్ల ఆదాయం రాష్ట్ర ఖజానాకు వస్తోంది. కొత్త పాలసీలో ప్రతి సీటుకు రూ.1,500 లేదా రూ.1,800గా వసూలు చేయాలని రవాణాశాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు.
రూ.200 కోట్లకు పైగా అదనపు రాబడి : బస్సులోని సీటు ధరకు పన్ను రూ.1,500గా నిర్ణయిస్తే రూ.142.23 కోట్ల రాబడితో సంవత్సరానికి దాదాపు రూ.వంద కోట్ల ఆదాయం అదనంగా వస్తుంది. అదే రూ.1,800గా నిర్ణయిస్తే రూ.169.71 కోట్ల ఆదాయంతో ఏడాదికి సుమారు రూ.209 కోట్ల అదనపు రాబడి వస్తుందని అంచనా వేశారు. ఈ భారం అంతిమంగా ప్రయాణికులపై లేదంటే ఉద్యోగుల కోసం నడిపే యాజమాన్యాలపై అనివార్యంగా పడుతుంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రం అంతటా తిరిగే బస్సులకు సీటుకి రూ.3,285 చొప్పున వసూలు చేస్తున్నారు. వీటికి మాత్రం పన్ను భారం భారీగా తగ్గి ఉపశమనం కలగనుంది. అయితే వీటి సంఖ్య దాదాపు 108 మాత్రమే.
ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు : ఒకే జిల్లా పరిధిలో తిరిగేవి ఏకంగా 5,100 బస్సు సర్వీసులు ఉన్నాయి. వీటికి త్రైమాసికానికి రూ.1,120 పన్ను ఉంది. అంటే ఒక జిల్లా పరిధిలో తిరిగినా, రాష్ట్రం అంతా తిరిగినా ఒకే రకమైన ట్యాక్స్ కట్టాల్సి ఉంటుంది. దీంతో తక్కువ దూరం తిరిగే బస్సుల యజమానులకు కొత్త విధానం గుదిబండగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటివరకైతే అధ్యయనం మాత్రమే జరుగుతోందని ఈ కొత్త విధానంపై ఎలాంటి తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని రవాణాశాఖ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. నిర్ణయం తీసుకుంటే బస్సుల యజమానుల నుంచి తప్పకుండా అభిప్రాయాలు స్వీకరిస్తామని అధికారులు అంటున్నారు. కొత్త విధానంలో రాష్ట్రం పర్మిట్తో పాటు ఉమ్మడి జిల్లా పర్మిట్ ఆలోచన కూడా ఉందని చెబుతున్నారు.
మ్యాక్సీ క్యాబ్లకు : 8 నుంచి 17 సీట్ల వరకు ఉండే మ్యాక్సీ క్యాబ్లు, వ్యాన్లు ప్రతి మూడు నెలలకోసారి తప్పనిసరిగా ట్యాక్స్ కట్టాలి. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకల్లో ఒకేసారి లైఫ్ట్యాక్స్ కడితే సరిపోతుంది. ఆ వెసులుబాటు అక్కడే ఉంది. దీంతో అక్కడ ఈ వాహనాల సంఖ్య ఎక్కువని రవాణా శాఖ అధికారులు గుర్తించారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ మ్యాక్సీ క్యాబ్లు, వ్యాన్ల యజమానులకు వెహికల్ ట్యాక్స్ త్రైమాసికం లేదా లైఫ్ట్యాక్స్ రెండు రకాల ఆప్షన్లు ఇవ్వాలని సూత్రప్రాయ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.
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