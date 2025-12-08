‘ది డెక్‌’ భవనంలో ఓ అంతస్తు మార్పు -సౌకర్యాల కల్పనకు రూ.5 కోట్ల ఖర్చు

ETV Bharat / state

పార్కింగ్‌ కోసం కేటాయించిన ఒక అంతస్తును వాణిజ్య అవసరాలకు- ది డెక్​ భవనంలో మార్పులు

Changes in Deck Building Constructed by VMRDA
Changes in Deck Building Constructed by VMRDA (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 3:57 PM IST

Changes in Deck Building Constructed by VMRDA : విశాఖ మహాప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ (వీఎంఆర్‌డీఏ) సిరిపురంలో నిర్మించిన ది డెక్‌ భవనంలో మార్పులు చేర్పులకు సిద్ధమవుతోంది. పార్కింగ్‌ కోసం కేటాయించిన ఒక అంతస్తును వాణిజ్య అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్పు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం మళ్లీ రూ.5 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ముందస్తు ప్రణాళిక లేకుండా నిర్మాణం చేపట్టడంతో ప్రజాధనం వృథా అవుతోందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.

రూ. 80కోట్లు - రెండేళ్లు : మొదట్లో బహుళ అంతస్తుల కార్ల పార్కింగ్‌ ప్రాజెక్టుగా దీన్ని ప్రారంభించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో రూ.80కోట్లతో రెండేళ్లలో దీన్ని పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. పలు కారణాలతో బాగా ఆలస్యమైంది. దీంతో ప్రాజెక్టు వ్యయం రూ.5 కోట్ల వరకు అదనంగా పెరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దీన్ని పట్టాలెక్కించి త్వరితగతిన పూర్తి చేసింది.

వాహనాల పార్కింగ్‌ నిర్వహణకు టెండర్లు : పార్కింగుకు కేటాయించిన కింది అంతస్తును ఆరేళ్లకు లీజుకు ఇవ్వాలని రెండు నెలల కిందట వీఎంఆర్‌డీఏ ప్రకటన ఇచ్చింది. వాహనాల పార్కింగ్‌ నిర్వహణకు టెండర్లు పిలిచారు. స్పందన లేకపోవడంతో పార్కింగ్‌ స్థలం కొంత ఖాళీగా ఉంటుంది. దీంతో ఓ అంతస్తును వాణిజ్య అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు అవసరమైన సౌకర్యాల కల్పనకు రూ.5కోట్ల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతంలో పార్కింగ్‌ ప్రాంతాన్ని వాణిజ్య అవసరాలకు కేటాయించడం సరికాదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

మరో రెండు ఫ్లోర్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌కు : నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న ది డెక్‌ భవనం ఆకర్షణీయంగా మారింది. పలు సంస్థలు అక్కడ ఆఫీసు స్పేస్‌ తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఒక అంతస్తును ప్రైవేటు వర్సిటీకి కేటాయించారు. మరో రెండు ఫ్లోర్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌కు, మరొకటి రతన్‌ టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌కు అప్పగించారు. మరో కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థకు ఒక అంతస్తు కేటాయించారు. మరికొన్ని సంస్థలు ఇక్కడ కార్యాలయాలు, రెస్టారెంట్ల నిర్వహణకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.

ది డెక్​ భవనం

అంతస్తులు : 11

పార్కుకు కేటాయించినవి : 5

స్థలం : 1.90 లక్షల చదరపు అడుగులు

సామర్థ్యం : 430 కార్లు, 400 బైకులు

వాణిజ్య అవసరాలకు : 6 అంతస్తులు

విస్తీర్ణం : 1.64 లక్షల చదరపు అడుగులు

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్​కు వడివడిగా అడుగులు పడ్డాయి. ఇటీవలనే ప్రధాని చేతుల మీదుగా జీఎం కార్యాలయానికి శంకుస్థాపన చేశారు. తాజాగా విశాఖ కేంద్రంగా ఏర్పడిన ‘దక్షిణ కోస్తా’ రైల్వే జోన్‌ జనరల్‌ మేనేజర్‌ తాత్కాలిక కార్యాలయం దాదాపు సిద్ధమైంది.

రెండు అంతస్తులను లీజుకు: నగరంలోని సిరిపురంలో ఉన్న ‘డెక్‌’ భవనంలో జోనల్‌ కార్యాలయానికి రెండు అంతస్తులను లీజు ప్రాతిపదికన తీసుకున్నారు. వీటిలో ఒక అంతస్తును జీఎం కోసం సిద్ధం చేశారు. జీఎం గది, సమావేశ మందిరం, ఇతర అధికారులకు గదులు, ఫర్నీచర్‌ మొదలైనవి ఏర్పాటు చేశారు. పలు విభాగాల జోనల్‌ స్థాయి అధికారులకు రెండో అంతస్తు సిద్ధం చేస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

