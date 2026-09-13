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'సామూహిక సంబరం టూ అపార్ట్‌మెంట్ సంస్కృతి' - లంబోదరుడి ఉత్సవాల్లో నయా ట్రెండ్స్

వినాయక చవితి కేవలం ఇంట్లో చేసుకునే పండగ కాదు. అంతా కలిసిమెలిసి చేసుకునే ఆనందాల వేడుక. చందాలు పోగేసి, వీధిలో పందిరేసి గణనాథుడిని కొలువుదీరుస్తారు. కానీ కాలానుగుణంగా ఉత్సవాల నిర్వణలో మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

Ganesh Chaturthi 2026
చవితి ఉత్సవాల నిర్వహణలో మార్పులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 8:15 PM IST

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Ganesh Chaturthi 2026 : వినాయక ఆదీ - అంతం అంతా నీవేనయ్యా, అంటూ దేశమంతా కొలిచే ఏకైక పర్వదినం! ఈ పండగ వచ్చిదంటే ఓవైపు ఎటుచూసినా ఆకట్టుకునే మండపాలు అంతకుమించి అలంకరణలు. మరోవైపు రంగురంగుల విద్యుద్ధీపాలు, భక్తి పారవశ్యంలోకి తీసుకెళ్లే ఆధ్యాత్మిక గేయాలతో వీధుల్ల సంబరాలు. చిన్నా, పెద్దా తారతమ్యం లేకుండా కలిసిమెలిసీ చేసుకొనే ఓ వేడుక! ఊరూవాడా కొలువై ఉండ్రాళ్లు స్వీకరించే బొజ్జగణపయ్య తన భక్తుల మొర ఆలకించి ఆశీర్వదించేందుకు మరి కొద్ది గంటల్లో మండపాల్లోకి విచ్చేస్తున్నాడు. ఇక తొమ్మిది రోజుల పాటు అంతటా అంగరంగ వైభవమే.

గణనాథుడు కొలువైన రోజు నుంచి బృంద సభ్యులు ఏకతాటిపై నిలుస్తారు! ఏకదంతుడిని సాగనంపే వరకు అంగరంగ వైభవంగా ఉత్సవం జరిపిస్తారు. అయితే కాలానుగుణంగా వచ్చే మార్పులతో పండగ విధానంలో అనేక మార్పులొస్తున్నాయి. గతంలో అంతా కలిసిమెలిసి చేసుకునే ఆనందాల వేడుక కాస్తా తరాలు ముందుకెళ్లే కొద్దీ కనుమరగవుతోంది! నూతన పోకడలతో గణపయ్యను కొలుస్తున్నారు. మరి అప్పటికీ, ఇప్పటికీ నవరాత్రి ఉత్సవాల నిర్వహణలో వచ్చిన మార్పులపై ప్రత్యేక కథనం.

  • అప్పట్లో చెరువులు, నదీ తీరప్రాంతాల నుంచి తెచ్చిన మట్టితో సుమారు 30 సంవత్సరాల కిందట గణనాథుడి విగ్రహాలు తయారు చేసేవారు. కొందరు ఇంట్లోనే పిండి, పసుపుతో ప్రతిమలను చేసి పూజించేవారు. అక్కడక్కడ మాత్రమే ప్లాస్టర్‌ ఆఫ్‌ పారిస్‌ బొమ్మలను పెట్టేవారు. వాటిని రెండు నెలల ముందు ఆర్డర్‌ తెప్పించేవారు.
  • ఇంట్లోని పాత బియ్యం మరపట్టించి ఉండ్రాళ్ల నైవేద్యానికి సిద్ధంగా ఉంచేవారు. గ్రామాల్లో 21 రకాల పత్రాలను ముందురోజే సేకరించి తెచ్చేవారు. ఇంటింటికీ తిరిగి బెల్లం, బియ్యం, డబ్బులు వసూలు చేసి ఉత్సవాలకు వినియోగించేవారు. మండపాల వద్ద బుర్రకథలు, భజనలు, నాటికలు, ఇతర సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు జరిగేవి. వలస వెళ్లినవారంతా ఊరికి చేరుకుని తొలి పండగలో పాల్గొనేవారు.
  • కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి! మట్టి ప్రతిమల కంటే ప్లాస్టర్‌ ఆఫ్‌ పారిస్‌ విగ్రహాల వినియోగం పెరిగింది. కొందరు మాత్రం పర్యావరణ హిత గణపతిని కొలుస్తున్నారు. పూజకు వినియోగించే పత్రి, పూలను మార్కెట్‌లో కిట్లుగా అమ్ముతున్నారు. స్వామికి నివేదించే ప్రసాదాలు సైతం మిఠాయి దుకాణాల్లో లభ్యమవుతున్నాయి.
  • రంగురంగుల దీపాలు, మిరుమిట్లు గొలిపే కాంతులతో పాటు ఆకట్టుకునేలా పందిళ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మైక్‌సెట్‌ స్థానంలో డీజే శబ్దాలు హోరెత్తిస్తున్నాయి. సంప్రదాయ భజనల బదులుగా వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. వాట్సప్‌ వంటి సోషల్ మీడియా ద్వారా నిర్వహణ కమిటీ సభ్యులు చర్చించుకుని క్యూఆర్‌ కోడ్‌ల ద్వారా చందాలు సేకరిస్తున్నారు. నగరాలు, పట్టణాల్లో బహుళ అంతస్తులు భవంతుల్లో ఎవరికి వారే పరిమితంగా కొలుచుకుంటున్నారు.

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