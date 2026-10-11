తెరపైకి దస్తగిరికి బెదిరింపుల కేసు - విచారణాధికారిని మార్చిన ప్రభుత్వం
Dastagiri Threatening Case : దస్తగిరిని జైల్లో బెదిరించిన కేసులో విచారణాధికారిని ప్రభుత్వం మార్చింది. ఈ కేసు విచారణ బాధ్యతలను జైళ్లశాఖ డీఐజీ రాజేశ్వరరావుకు అప్పగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 10:30 AM IST
Change of Investigating Officer in Dastagiri Threatening Case : మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో అప్రూవర్గా మారిన దస్తగిరిని కడప జైలులో బెదిరించిన కేసు మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ఇప్పటికే పలు మార్లు దర్యాప్తు సాగిన ఈ కేసు విచారణ బాధ్యతలను మరో అధికారికి అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జైళ్ల శాఖ కడప రేంజ్ డీఐజీ రాజేశ్వరరావు ఈ కేసు దర్యాప్తు చేపట్టనున్నారు.
వివేకా హత్య కేసులో నిందితుడు, అప్రూవర్ షేక్ దస్తగిరిని 2023 అక్టోబరు 31న ఓ కేసులో కడప కేంద్ర కారాగారానికి రిమాండ్ నిమిత్తం తరలించారు. తర్వాత నవంబరు 28వ తేదీన అధికారులు జైల్లో వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు. దీనికి వివేకా హత్య కేసులో కీలక నిందితుడైన దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి కుమారుడు డాక్టర్ చైతన్యరెడ్డి, మరి కొందురు వైద్యులను జైలుకు రప్పించారు. ఈ సందర్భంగా జైల్లో ఎస్ఎస్ఆర్ బ్యారెక్లో ఉన్న దస్తగిరిని చైతన్యరెడ్డి ప్రలోభపెట్టి, డబ్బు ఆశచూపి బెదిరించినట్లు గతేడాది ఫిబ్రవరిలో కడప రిమ్స్ పోలీస్ స్టేషన్లోలో కేసు నమోదైంది.
విధి నిర్వహణలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం : ఈ ఘటనపై లోతుగా విచారించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతేడాది ఆగస్టులో కర్నూలు ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ నేతృత్వంలో కమిటీ వేసింది. పలుమార్లు ఈ కమిటీ విచారణ చేపట్టింది. దస్తగిరి జైల్లో ఉన్న సమయంలోనే టీడీపీ నేత బీటెక్ రవి కూడా ఓ కేసులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు. చైతన్యరెడ్డి దస్తగిరి బ్యారెక్లోకి వెళ్లడం తాను చూశానని ఆయన గతంలోనే వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. వైద్య శిబిరం ముసుగులో చైతన్యరెడ్డిని కారాగారం లోపలికి అనుమతించి విధి నిర్వహణలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని, భద్రతా చర్యలు పాటించడంలో విఫలమయ్యారని పేర్కొంటూ అప్పటి కడప జైలు సూపరింటెండెంట్ ఐఎన్హెచ్ ప్రకాశ్, డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ కె. జవహర్బాబు, డీసీఎస్ డాక్టర్ జి. పుష్పలతపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభియోగాలు మోపింది.
వీరిపై క్రమశిక్షణ చర్యలకు ఉపక్రమించింది. దస్తగిరిని జైల్లో బెదిరించిన ఘటనలో గతేడాది కోస్తాంధ్ర ప్రాంత జైళ్ల శాఖ డీఐజీ ఎం.వి. రవికిరణ్ను తొలుత విచారణాధికారిగా నియమించింది. ఆయనను మార్చాలని అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న అధికారులు విన్నవించడంతో రవికిరణ్ను ప్రభుత్వం తప్పించింది. ఇప్పుడా బాధ్యతలను జైళ్లశాఖ డీఐజీ రాజేశ్వరరావుకు అప్పగించింది.
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