ETV Bharat / state

ప్రమాదంలో చేతులు, కాళ్లు కోల్పోయిన యువకుడు - విధికి ఎదురీత పట్టుదలతో ఐఐఎంలో కొలువు

ప్రమాదంలో రెండు చేతులు, కాళ్లు కోల్పోయినా పట్టుదలతో ఐఐఎంలో కొలువు - సంకల్ప బలం, ఆత్మవిశ్వాసంతో విజయ పథంలో దూసుకెళ్లొచ్చని నిరూపించిన చంద్రమౌళి

Chandramouli Over Came his disability And Achieved Success
Chandramouli Over Came his disability And Achieved Success (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 10:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chandramouli Over Came his Disability And Achieved Success: ఒక చిన్న గ్రామంలో, సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగిన యువకుడు బీటెక్ పూర్తి చేసి, భవిష్యత్తుపై కలలు కన్నాడు. కానీ విధి అతని జీవితాన్ని తలకిందులు చేసింది. ప్రమాదంలో 2 చేతులు, కాళ్లు పోయాయి. మంచానికే పరిమితం కాకుండా, విధి వంచితుడిగా మిగిలిపోకుండా పట్టుదలతో ఐఐఎంలో ద్వారపూడి చంద్రమౌళి కొలువు సాధించారు. తాజాగా జాతీయ స్థాయిలో మాస్టరీ అవార్డుకు అర్హత సాధించారు. సంకల్ప బలం, ఆత్మవిశ్వాసంతో విజయ పథంలో దూసుకెళ్లొచ్చని నిరూపించారు.

తల్లిదండ్రులు, మిత్రుల ప్రోత్సాహాంతోనే: అనకాపల్లి జిల్లా రావికమతం మండలం కొత్తకోటకు చెందిన చంద్రమౌళి కుటుంబం ప్రస్తుతం నర్సీపట్నం మండలం పెదబొడ్డేపల్లిలో నివాసం ఉంటోంది. చంద్రమౌళి తండ్రి వెంకటరమణ చిరు వ్యాపారి. తల్లి సత్యవతి ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయినిగా పని చేస్తోంది. చంద్రమౌళి బీటెక్‌ పూర్తయ్యాక సెలవుల్లో ఇంటి వద్ద ఒక రోజు రేకుల షెడ్డుపై జారిపడిన బంగారపు ఉంగరాన్ని తీసేందుకు ప్రయత్నించే క్రమంలో విద్యుదాఘాతానికి గురయ్యారు. ఈ ప్రమాదంలో అతని కాళ్లు, చేతులు చచ్చుపడ్డాయి. వాటిని తొలగించకపోతే ప్రాణాలకే ముప్పు అని వైద్యులు చెప్పడంతో తల్లిదండ్రులు అంగీకరించక తప్పలేదు. కాళ్లు, చేతుల్లేని జీవితం నిరర్ధకమని మంచానికే పరిమితమైన చంద్రమౌళిని తల్లిదండ్రులు, మిత్రులు వెన్నంటి ఉండి ప్రోత్సహించారు.

మేనేజ్‌మెంట్‌ కన్సల్టెంట్‌ కొలువుకు ఎంపిక: చంద్రమౌళి తొలుత తనకు బాగా పట్టు ఉన్న సాంకేతిక విద్యపై దృష్టి సారించారు. కామన్‌ అడ్మిషన్‌ టెస్ట్‌ (క్యాట్‌) లో ప్రతిభ చూపించి అహ్మదాబాద్‌లోని ఇండియన్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌లో సీటు సాధించారు. క్యాంపస్‌ ఇంటర్వ్యూలో యాక్సెంచర్‌ కంపెనీలో మేనేజ్‌మెంట్‌ కన్సల్టెంట్‌ కొలువుకు ఎంపికయ్యారు. 6 నెలలుగా వర్క్‌ ఫ్రం హోం చేస్తున్నారు. వైకల్యాన్ని అధిగమించి ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగిన చంద్రమౌళిని గతేడాది నవంబరులో 'కెవిన్‌కేర్‌ ఎబిలిటీ ఫౌండేషన్‌' గుర్తించింది.

ఈ సంస్థ ఏటా వివిధ రంగాల్లో అత్యుత్తమ స్థాయికి ఎదిగిన దివ్యాంగులకు జాతీయస్థాయి అవార్డులు అందజేస్తోంది. 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా 260 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. వీటిని పరిశీలించి ఐదుగురిని ఎంపిక చేయగా, వారిలో చంద్రమౌళి ఒకరు. చెన్నైలో ఈ నెల 14న జరిగిన కార్యక్రమంలో మాస్టర్‌ అవార్డుతోపాటు రూ.లక్ష నగదు అందుకున్నారు. ఈ పురస్కారం తనపై బాధ్యతను మరింత పెంచిందని, ఈ స్ఫూర్తితో సామాజిక సేవ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు చంద్రమౌళి వెల్లడించారు.

దివ్యాంగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు: దివ్యాంగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు దేశంలో పలు కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తున్నారు. 'వికలాంగుల హక్కుల చట్టం-2016' వారి హక్కుల పరిరక్షణ, అవకాశాలను మెరుగుపరచడంలో మైలురాయి వంటిది. దివ్యాంగుల ప్రత్యేక అవసరాలను గుర్తించడంతో పాటు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వారికి ప్రాధాన్యమివ్వాలని ఈ చట్టం చెబుతోంది. పింఛన్లు, ఉపకార వేతనాలు, పరికరాల అందజేత, విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాల్లో రిజర్వేషన్ల కల్పన, ఉచిత వైద్యం వంటివి వారికి కొంత ఊరటనిస్తున్నాయి.

ప్రపంచ గతిని మార్చిన థామస్‌ ఆల్వా ఎడిసన్‌, నికొలా టెస్లా, రాల్ఫ్‌ బ్రాన్‌, స్టీఫెన్‌ హాకింగ్‌ వంటి శాస్త్రవేత్తలెందరో దివ్యాంగులే. భారత పారా ఒలింపియన్లు మరియప్పన్‌ తంగవేలు, దీపా మలిక్‌, జోగీందర్‌సింగ్‌ బేడీ, అమిత్‌కాంత్‌ సరోహ, భావినా పటేల్‌ వంటి వారు తమ ప్రతిభకు ఆకాశమే హద్దు అని చాటిచెబుతున్నారు. ఇటువంటి మరెందరో మెరికలను మనం చూడాలంటే- దివ్యాంగుల హక్కుల పరిరక్షణ, వసతుల కల్పనకు, అభ్యున్నతికి మరెంతో కృషి జరగాలి. ఇందుకు పటిష్ఠమైన ఆచరణాత్మక ప్రణాళికను రూపొందించుకోవాలి.

జేఈఈ మెయిన్స్​లో టాపర్​గా నిలిచిన పసల మోహిత్ - అభినందనలు తెలియజేసిన మంత్రి లోకేశ్

ప్రభుత్వ సేవలు ప్రజలకు అత్యంత సులభంగా చేరువ కావడమే నా లక్ష్యం: సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

CHANDRAMOULI LATEST NEWS
KEVINCARE ABILITY FOUNDATION
CHANDRAMOULI ACHIEVED SUCCESS NEWS
KEVINCARE ABILITY FOUNDATION 2026
CHANDRAMOULI ACHIEVED SUCCESS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.