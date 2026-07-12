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ముంబయిలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ను పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు

పవన్‌ కల్యాణ్‌ను పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు - పవన్ ఆరోగ్యం పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్న చంద్రబాబు - పవన్ కల్యాణ్‌ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

Chandrababu Visits Pawan Kalyan
Chandrababu Visits Pawan Kalyan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 8:26 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 10:12 PM IST

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Chandrababu Visits Pawan Kalyan : శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌ను సీఎం చంద్రబాబు పరామర్శించారు. ముంబయిలోని కోకిలాబెన్‌ ధీరూభాయ్‌ అంబానీ ఆసుపత్రిలో శనివారం పవన్ కుడి భుజానికి ఆపరేషన్ జరిగింది. ఆయనను పరామర్శించేందుకు మంత్రులు నారాయణ, అనగాని సత్యప్రసాద్‌తో కలిసి కోకిలాబెన్ ఆసుపత్రికి చేరుకున్న చంద్రబాబుకు మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ స్వాగతం పలికారు. ఆసుపత్రిలో ఉన్న పవన్ వద్దకు వారిని తీసుకెళ్లారు.

ముంబయిలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ను పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

పవన్‌ కల్యాణ్​తో మాట్లాడిన సీఎం చంద్రబాబు ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వాకబు చేశారు. పపన్ సతీమణి అన్నా లెజినోవాతోనూ మాట్లాడారు. ఏప్రిల్లో పవన్ ముక్కుకు సర్జరీ చేయించుకోగా అప్పుడు జరిపిన వైద్య పరీక్షల్లో భుజాలకు రొటేటర్ కఫ్ గాయాలు, మజిల్ టేర్స్ తీవ్రస్థాయిలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వీలైనంత త్వరగా ఆపరేషన్ చేయాలని సూచించారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని రోజుల క్రితం ముంబయి కోకిలాబెన్ ఆసుపత్రికి వెళ్లిన ఆయన శస్త్రచికిత్స గురించి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. కొన్ని ముఖ్య కార్యక్రమాలు ఉండటంతో అవి పూర్తైన తర్వాత వస్తానని చెప్పి తిరిగొచ్చేశారు. ఈనెల 10న తిరిగి ఆసుపత్రిలో చేరారు. శనివారం నాడు మూడు గంటల పాటు శ్రమించి పవన్ భుజానికి వైద్యులు ఆపరేషన్ చేశారు. మరికొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన ఎడమ భుజానికి కూడా శస్త్రచికిత్స చేయనున్నారు.

Pawan Kalyan Health Update : పవన్‌కు శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా జరిగినట్లు వైద్యులు తెలిపారని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. సర్జరీకి మూడున్నర గంటల సమయం పట్టిందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఆయన కోలుకుంటున్నట్లు వివరించారు. వెంటనే విధుల్లోకి వచ్చేస్తానని పవన్ కల్యాణ్‌ అంటున్నారని అయితే తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవాలని పవన్​కు సూచించానని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

"పవన్‌కు 3 వారాల ఫిజియోథెరపీ ఉంటుందని వైద్యులు చెప్పారు. పవన్‌ రెండో భుజానికి కూడా సమస్య ఉందని వైద్యులు చెప్పారు. ఆరు నెలల తర్వాత రెండో భుజానికి వైద్యపరీక్షలు చేస్తారు. ఆపరేషన్ అవసరమా? ఫిజియోథెరపీ సరిపోతుందా చెబుతారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉన్న గాయాన్ని ప్రజాసేవలో నిమగ్నమై నిర్లక్ష్యం చేశారు. శస్త్రచికిత్స విజయవంతమై ఇప్పుడు కోలుకుంటున్నారు. ప్రజాక్షేత్రంలోకి నూతనోత్సాహంతో, సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో వస్తారు." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

మరోవైపు పవన్‌ కల్యాణ్ కోలుకుంటున్నారని వైద్యులు తెలిపారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ముంబయి కోకిలాబెన్‌ ధీరూబాయ్‌ అంబానీ ఆసుపత్రి డైరక్టర్‌ డాక్టర్‌ దిన్షా పార్థివాలా ప్రకటన జారీ చేశారు. పవన్‌ భుజం కదలికలకు సహాయపడే కండరాలు కొంతమేర తెగిపోవడంతో పాటు, అక్కడ ఉన్న చిన్న ఎముకకు కొద్దిగ ఫ్రాక్చర్‌ అయిందని చెప్పారు. ఈ నెల 11న ఆయన భుజానికి విజయవంతగా శస్త్రచికిత్స పూర్తి చేశామన్నారు. నాలుగు నెలల్లో పవన్‌ భుజం పూర్తిగా నయమై సాధారణ స్థితికి వస్తుందని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

ముంబయిలో పవన్ కల్యాణ్‌కు శస్త్రచికిత్స విజయవంతం - త్వరగా కోలుకోవాలని సీఎం, లోకేశ్ ఆకాంక్ష

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Last Updated : July 12, 2026 at 10:12 PM IST

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