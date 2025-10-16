నవంబర్ 14, 15న విశాఖలో భాగస్వామ్య సదస్సు - 2న లండన్కు చంద్రబాబు
పెట్టుబడులే ప్రధాన లక్ష్యంగా సీఎం లండన్ పర్యటన - నవంబర్ 14, 15న విశాఖలో జరగనున్న భాగస్వామ్య సదస్సుకు పారిశ్రామిక వేత్తలకు ఆహ్వానం
October 16, 2025
CM Chandrababu London Visit on Nov 2nd: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నవంబర్ 2వ తేదీ నుంచి 5వ తేదీ వరకు లండన్లో పర్యటించనున్నారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తేవడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ పర్యటన సాగనుంది. అనంతరం నవంబర్ 14, 15న విశాఖలో భాగస్వామ్య సదస్సు జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా సదస్సుకు రావాలని లండన్లోని పారిశ్రామికవేత్తలను సీఎం కోరనున్నారు.
రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు గల అవకాశాలను వారికి క్లుప్తంగా వివరించనున్నారు. ముఖ్యంగా ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు గల అవకాశాలను సీఎం వివరిస్తారు. సీఎం కార్యదర్శి కార్తికేయ మిశ్రా సైతం చంద్రబాబుతో పాటు లండన్ వెళ్లనున్నారు. ఈ మేరకు జీఎడీ ముఖ్య కార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మీనా ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఏపీలో నాలుగోసారి సీఐఐ సమ్మిట్: ఈ సమ్మిట్ నవ్యాంధ్రప్రదేశ్లో నాలుగోసారి జరగనుంది. గతంలో 2016, 2017, 2018 సంవత్సరాల్లో విశాఖపట్నం ఈ సదస్సుకు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. ఇప్పుడు నాలుగోసారి అదే నగరంలో జరిగే ఈ సదస్సు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చకు దారి తీస్తోంది. చంద్రబాబు అధికారులకు సూచిస్తూ విశాఖను సుందరంగా తీర్చిదిద్దాలి, విదేశీ అతిథులకు అత్యుత్తమ ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి. ఈ సదస్సు ద్వారా ఏపీ పెట్టుబడుల గమ్యస్థానంగా నిలవాలని ఆదేశించారు.
గ్రీన్ ఎనర్జీ, టెక్ హబ్ దిశగా ఏపీ: గ్రీన్ ఎనర్జీ, కృత్రిమ మేధస్సు, డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ రంగాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశానికి ఆదర్శంగా మారుతోందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. అందుకు అనుగుణంగా గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్, వంటి గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజ సంస్థలు రాష్ట్రంపై దృష్టి సారిస్తున్నాయి. త్వరలోనే ఏపీ కృత్రిమ మేధస్సు, ఇన్నోవేషన్ హబ్గా మారుతుందని ఈ సందర్భంగా సీఎం అన్నారు. సదస్సు ఏర్పాట్లకు సమయం తక్కువగా ఉండటంతో అధికారులు వేగంగా సన్నాహాలు పూర్తి చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు. రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ, సీఐఐ ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
ఏపీని గ్లోబల్ ఎకానమిక్ మ్యాప్లో ముందుండే రాష్ట్రంగా మార్చాలన్నదే మా లక్ష్యమని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. టెక్నాలజీ, విశ్వాసం, వాణిజ్య భాగస్వామ్యం ఈ సదస్సు ప్రధాన సూత్రాలు అవుతాయని చంద్రబాబు అభిప్రాయాన్ని చేశారు. విశాఖ సదస్సు రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు మార్గదర్శిగా, పెట్టుబడుల ప్రవాహానికి వేదికగా నిలుస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
సీఐఐ సదస్సుకు మోడీకి ఆహ్వానం: దేశ ప్రగతిలో ఏపీ కీలక పాత్ర పోషించేందుకు సన్నద్ధమవుతోందని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. దేశ ఆర్థిక, సాంకేతిక అభివృద్ధిలో ఏపీ అగ్రగామిగా నిలవాలనీ, దానికోసం అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు ఆకర్షించడమే తమ లక్ష్యమని ఆయన అన్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవలే చంద్రబాబు దిల్లీ వెళ్లి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని విశాఖపట్నంలో జరగనున్న సీఐఐ పార్టనర్షిప్ సమ్మిట్కు ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించారు.
