ఇథనాల్ మిశ్రమం 40 శాతానికి పెంచండి: కేంద్రానికి చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి
చమురు దిగుమతి భారం తగ్గేలా ఇథనాల్ మిశ్రమంపై చంద్రబాబు సూచనలు - పెట్రోల్లో ఇథనాల్ మిశ్రమం పెంచాలని కోరుతూ కేంద్రానికి సీఎం లేఖ - ఏపీలోని మొక్కజొన్న రైతులకు మేలు జరుగుతుందన్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 10:31 AM IST
Chandrababu Urges Centre to Increase Ethanol Blending in Petrol to 40 Percent: పెట్రోల్లో ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న 20 శాతం నుంచి 40 శాతానికి పెంచాలని కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పురిని సీఎం చంద్రబాబు కోరారు. బ్రెజిల్ తరహాలో ఇథనాల్ వాడకం పెంచితే చమురు దిగుమతులు తగ్గి విదేశీ మారకద్రవ్యం ఆదా అవుతుందని, ఏపీ మొక్కజొన్న రైతులకు మేలు జరుగుతుందని వివరించారు.
పెట్రోల్లో ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న 20 శాతం నుంచి 40 శాతానికి పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పురిని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కోరారు. శుక్రవారం కేంద్ర మంత్రితో ఫోన్లో మాట్లాడిన సీఎం ఈ మేరకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
బ్రెజిల్ తరహాలో పెంచాలి: బ్రెజిల్ లాంటి దేశాల్లో ఇథనాల్ మిశ్రమం అత్యధిక స్థాయిలో ఉందని సీఎం ప్రస్తావించారు. ఇథనాల్ మిశ్రమం పెరిగితే భారతదేశం పెట్రోలియం దిగుమతులపై ఆధారపడటం తగ్గి విదేశీ మారకద్రవ్యం ఆదా అవుతుందని వివరించారు. ఇప్పటికే దీనిపై కేంద్రానికి లేఖ రాసినట్లు తెలిపారు. ఇథనాల్ మిశ్రమం పెంపు నిర్ణయాన్ని వేగంగా అమలు చేయాలని కోరారు.
రూ.1.1 లక్షల కోట్లు ఆదా: కేంద్రం చేపట్టే ఈ చర్యల వల్ల చమురు దిగుమతులు తగ్గి దేశ ఇంధన భద్రత పెరుగుతుందని సీఎం తెలిపారు. ఇప్పటికే ఇథనాల్ మిశ్రమం వల్ల రూ.1.1 లక్షల కోట్ల మేర విదేశీ మారకద్రవ్యం ఆదా అయ్యిందని, 500 లక్షల టన్నుల కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గాయని స్పష్టం చేశారు.
ఏపీ రైతులకు మేలు: ఇథనాల్ తయారీ వల్ల చెరకు, మొక్కజొన్న రైతులకు అదనపు ఆదాయం వస్తుందని సీఎం అన్నారు. ఏపీలో పెద్ద మొత్తంలో ఉత్పత్తి అవుతున్న మొక్కజొన్న పంటకు కేంద్రం తీసుకునే నిర్ణయం వల్ల మేలు జరుగుతుందని చెప్పారు. ఇప్పటికే రైతులకు రూ. 87,558 కోట్ల ఆదాయం వచ్చిందని స్పష్టం చేశారు. ఏపీలో పెద్ద మొత్తంలో ఉత్పత్తి అవుతున్న మొక్క జొన్న పంటకు కేంద్రం తీసుకునే నిర్ణయం వల్ల మేలు జరుగుతుందని అన్నారు. మొక్క జొన్న ఇథనాల్ ఉత్పత్తిలో ముఖ్యమైన ముడి వనరు కావటంతో డిమాండ్ కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుందని వెల్లడించారు.
క్వింటా మొక్క జొన్నకు కనీస మద్ధతు ధరగా రూ.2400 ను కేంద్రం నిర్ణయించినా ఆ ధరకు కొనుగోలు జరగకపోవటంతో బహిరంగ మార్కెట్లో దీని ధర రూ.1700 నుంచి 1800కు పడిపోయిందని వివరించారు. మొక్క జొన్న రైతుల ప్రయోజనాలు కాపాడేలా కేంద్రం త్వరితగతిన ఇథనాల్ మిశ్రమ శాతాన్ని పెంచే నిర్ణయం తీసుకోవాలని సీఎం కోరారు. ఇటీవల దిల్లీ పర్యటనలో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా వద్ద కూడా ఈ అంశాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రస్తావించారు.
పెట్రోల్ తక్కువ ధరకేమీ ఇవ్వడం లేదు - బంకులపై హైకోర్టు సీరియస్
"నో వెహికల్ డే" - మండుటెండలో 10 కి.మీ సైకిల్ తొక్కిన మంత్రి నిమ్మల