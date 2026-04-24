ETV Bharat / state

3 రోజుల స్పెషల్ అసెంబ్లీ- మహిళా రిజర్వేషన్‌పై బిల్లు తిరస్కరణపై సీఎం చంద్రబాబు వార్

మహిళా బిల్లుపై ఇండి కూటమిని అసెంబ్లీలో ఎండగట్టనున్న చంద్రబాబు- విశాఖ-విజయవాడ-తిరుపతిలో స్త్రీ శక్తి సభలు- 1996 నుంచి కాంగ్రెస్ అడ్డు పడుతుందని మహిళా బిల్లుపై చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు

Chandrababu Teleconference With Ministers 3 Day Special assembly Session on Women Bill
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 3:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chandrababu Teleconference With Ministers Special assembly Session on Women Bill: మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై ఇండి కూటమి పక్షాల తీరును అసెంబ్లీ వేదికగా ఎండకట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. ఇందుకనుగుణం వచ్చే 10రోజుల్లో అసెంబ్లీని దాదాపు 3రోజుల పాటు ప్రత్యేకంగా సమావేశపరచాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. విశాఖ–విజయవాడ–తిరుపతి బహిరంగ సభల నిర్వహణతో పాటు నియోజకవర్గాల స్థాయిలో ఎమ్మెల్యేలు సమావేశాలు నిర్వహించి మహిళల్ని చైతన్య పరిచే కార్యక్రమాల పై కార్యాచరణకు త్రిసభ్య కమిటీని నియమించారు.
విస్తృత ప్రచారం అవసరం: కూటమి పార్టీల ప్రజా ప్రతినిధులు, ముఖ్య నేతలతో టెలికాన్ఫెరెన్సు నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై స్పష్టమైన రాజకీయ దిశా నిర్దేశం ఇచ్చారు. పార్లమెంట్‌లో ఈ బిల్లును అడ్డుకున్న ఇండి కూటమి పక్షాల వైఖరిని ప్రజల ముందుంచాలని ఆయన సూచించారు. మహిళలకు జరిగిన అన్యాయాన్ని ప్రతి ఇంటికి చేరేలా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని నేతలను ఆదేశించారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్, జనసేన నుంచి మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్​లు చర్చల్లో పాల్గొన్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలతో పాటు త్వరలో 3 ప్రాంతాల్లో సభలు నిర్వహించాలని సీఎం అన్నారు.

విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతిలో కూటమి పక్షాల ఆధ్వర్యంలో బహిరంగ సభలు పెట్టాలని నిర్ణయించారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తోందని చంద్రబాబు విమర్శించారు. 2023లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై మోదీ ప్రభుత్వం చట్టం చేశారని గుర్తుచేశారు. మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లుపై ఇండియా కూటమి వైఖరిని ప్రజలకు ముఖ్యంగా మహిళలకు వివరించాలని సూచించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహించేందుకు టీడీపీ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు, బీజేపీ అధ్యక్షుడు మాధవ్, జనసేన నుంచి మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్​లతో కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు.
“స్త్రీ శక్తి” : మహిళా హక్కుల విషయంలో ఎన్డీఏ కట్టుబాటును పునరుద్ఘాటించిన చంద్రబాబు, కాంగ్రెస్ సహా ఇండియా కూటమి పార్టీలు అడ్డంకులు సృష్టించాయని విమర్శించారు. 1996 నుంచి మహిళా బిల్లును నిలిపివేస్తూ వచ్చిన ధోరణిని ప్రజలకు వివరించాలని కోరారు. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో వచ్చిన చట్టాన్ని కూడా అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు జరిగాయని గుర్తుచేశారు. డీలిమిటేషన్ పేరుతో తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నాలను బహిర్గతం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రం నుంచి గ్రామ స్థాయి వరకు నిరసనలతో రాజకీయ వేడి పెంచాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. “స్త్రీ శక్తి” పేరుతో ప్రత్యేక సదస్సులు నిర్వహించి మహిళల్లో చైతన్యం కల్పించాలని సూచించారు. టీడీపీ–జనసేన–బీజేపీ నేతలు సమన్వయంతో కార్యక్రమాలు చేపట్టి బలమైన సందేశం ఇవ్వాలని అన్నారు. ఈ నెల 30లోగా రాష్ట్ర, జిల్లా, మండల స్థాయిల్లో ఆందోళనలు పూర్తి చేయాలని గడువు నిర్ధేశించారు.
రాజకీయ సమరానికి సిద్ధమవ్వాలి: మహిళల సాధికారతలో ఎన్డీఏ పాత్రను ప్రజలకు స్పష్టంగా తెలియచేయాలని చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు కల్పించడం నుంచి మహిళా విద్యాభివృద్ధి వరకు తమ ప్రభుత్వాల కృషిని గుర్తు చేయాలని సూచించారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు నష్టం జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని కేంద్ర హామీలను కూడా వివరించాలని చెప్పారు. చివరగా, మహిళా ఓటును కేంద్రంగా చేసుకుని రాజకీయ సమరానికి సిద్ధమవ్వాలని నేతలకు పిలుపునిచ్చారు. ఇప్పటికే నిడదవోలులో నిరసన ర్యాలీలో పాల్గొన్న విషయాన్ని సీఎం గుర్తు చేశారు. ప్రతీ ఎమ్మెల్యే తన నియోజకవర్గంలో మీడియా సమావేశం పెట్టి ఈ అంశాన్ని వివరిస్తే బాగుంటుందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ అభిప్రాయపడ్డారు.

TAGGED:

DELIMITATION WOMEN RESERVATION
CHANDRABABU SPECIAL ASSEMBLY
TDP JANASENA BJP PUBLIC MEETINGS
WOMEN RESERVATION BILL
CBN OVER WOMEN RESERVATION BILL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.