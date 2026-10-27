ఏ ఒక్క ప్రాణం పోకూడదన్నదే ప్రభుత్వ ధ్యేయం : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
ఆర్నాబ్ తుపాను వేళ ప్రజల ప్రాణాల రక్షణే ప్రభుత్వ తొలి ప్రాధాన్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఏ ఒక్క ప్రాణం పోకూడదన్నదే ప్రభుత్వ ధ్యేయమన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:47 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 6:48 AM IST
CM Chandrababu on Cyclone Arnab : ఆర్నాబ్ తుపాను వేళ ప్రజల ప్రాణాల రక్షణే ప్రభుత్వ తొలి ప్రాధాన్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఏ ఒక్క ప్రాణం పోకూడదన్నదే ప్రభుత్వ ధ్యేయమని, సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ తుపాను వల్ల కలిగే నష్టాన్ని గణనీయంగా తగ్గించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని తెలిపారు. రెడ్ అలర్ట్ హెచ్చరికలున్నందున తుపాను అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉందని, కృష్ణా నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు ప్రారంభమయ్యాయని, రాత్రి నుంచి వర్షాల తీవ్రత పెరుగుతుందని వెల్లడించారు. తుపాను తీరం దాటే సమయంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. సముద్రంలో అలల ఉద్ధృతి పెరిగే ప్రమాదం ఉందని, అత్యవసరమైతే తప్ప ఎవరూ బయటకు రావద్దని, ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకుని ఇళ్లలోనే ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆర్నాబ్ తుపాను పరిస్థితులపై ఇవాళ నాలుగుసార్లు సమీక్ష నిర్వహించినట్లు చంద్రబాబు తెలిపారు.