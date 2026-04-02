ఎమ్మెల్యే అరవింద్‌బాబు తీరుపై టీడీపీ అధిష్టానం ఆగ్రహం - వివరణ తీసుకోవాలని చంద్రబాబు ఆదేశం

ఎస్పీ ఆఫీస్‌లో అరవింద్‌బాబు వ్యవహార శైలిపై సీఎం ఆగ్రహం - మీడియాను దూషించిన వ్యవహారంలో ఎమ్మెల్యే గోవిందరావు వివరణ - ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూసుకుంటానని హామీ

ChandraBabu Fires On Aravind Babu
ChandraBabu Fires On Aravind Babu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 2:38 PM IST

ChandraBabu Fires On Aravind Babu : నరసరావుపేట ఎమ్మెల్యే అరవింద్‌బాబుపై తెలుగుదేశం పార్టీ అధిష్టానం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఎమ్మెల్యే నుంచి వివరణ తీసుకోవాలని అధినేత చంద్రబాబు ఆదేశించారు. నరసరావుపేట ఎస్పీ ఆఫీస్‌లో అరవింద్‌బాబు వ్యవహార శైలిపై సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ అధ్యక్షుడు ఫోన్ చేసినా స్పందించకపోవడంపై సీఎం అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రి ఫోన్ చేసినా రిసీవ్ చేసుకోకపోవటం, ఇతరులు ఫోన్ తీసుకెళ్లి ఎమ్మెల్యేకి ఇచ్చినా మాట్లాడకపోవటాన్ని అధిష్టానం సీరియస్‌గా పరిగణించింది.

అధిష్టానానికి గోవిందరావు లిఖితపూర్వకంగా వివరణ : పల్లా శ్రీనివాసరావుకు ఫోన్‌లో అరవింద్‌బాబు వివరణ ఇచ్చే యత్నం చేశారు. వ్యక్తిగతంగా వచ్చి లిఖిత పూర్వక వివరణ ఇవ్వాలని పల్లా ఆదేశించారు.

164వ స్థానంలో ఎమ్మెల్యే కాకర్ల సురేష్ : రాష్ట్రంలోని ఎమ్మెల్యేల్లో పనితీరును పరిశీలించిన సమయంలో ఉదయగిరి ఎమ్మెల్యే కాకర్ల సురేష్ 164వ స్థానంలో ఉండడంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నాయకులు, కార్యకర్తలను సమన్వయం చేయడంలో లోపాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని, క్యాడర్‌లో అసంతృప్తి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. కొందరికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మరికొందరిపై నిర్లక్ష్యం చూపడాన్ని సరికాదని వారు అన్నారు. మూడు నెలల్లో మార్పు లేకపోతే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తాయని హెచ్చరించారు.

పార్టీ బలోపేతానికే చర్యలు తీసుకోవాలి : బుధవారం వింజమూరులో ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలో తెదేపా కార్యకర్తలు, నాయకులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సభలో 1,400 మంది పాల్గొన్నప్పటికీ, మహిళల భాగస్వామ్యం తక్కువగా ఉండడం చంద్రబాబు దృష్టికి వచ్చింది. ఇది ఎమ్మెల్యే పనితీరును స్పష్టంగా చూపిస్తుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. వర్గాలను ప్రోత్సహించకూడదని, నియోజకవర్గంలో గ్రూపుల ఏర్పాటు జరగకుండా చూడాలని పార్టీ బలోపేతానికి చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.

రాబోయే ఎన్నికలపై దృష్టి : అంతేకాకుండా, అన్ని ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి పనులపై దృష్టి పెట్టి ప్రజలతో మమేకమవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. పనితీరుపై నిరంతరం పర్యవేక్షణ ఉంటుందని హెచ్చరించారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో గెలుపు సాధించడానికి అవసరమైన చర్యలు, కార్యక్రమాలపై కార్యకర్తలకు స్పష్టమైన దిశానిర్దేశాన్ని అందించారు. ఎమ్మెల్యేపై క్యాడర్‌ లోపాలు, అభిప్రాయాలను సమావేశంలో ప్రస్తావించడం చాలా మంది కార్యకర్తలకు సంతృప్తి కలిగించింది.

రాజకీయ నేతలే కాదు అధికారులు కూడా : అలానే రాష్ట్రం కోసం పనిచేసే అధికారుల పనితీరును కూడా స్వయంగా ప్రజలకు తెలిసే విధింగా చెప్తానని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. పరిపాలనలో, పనితీరులో అధికారులలో ఎలాంటి లోటుపాట్లు జరిగకూడదని స్పష్టం చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో పని చేసే ఉద్యోగుల పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉంటామని ఉన్నతాధికారులు తెలుపారు. ఇక ముందు జిల్లాలలో పర్యాటనకు వెళ్లే సమయంలో స్వయంగా తానే వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన పనితీరును స్వయంగా తానే పరిశీలిస్తానని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హెచ్చరించారు.

వాలంటీర్ వేధింపులతో బాలిక ఆత్మహత్యాయత్నం - పరామర్శించిన టీడీపీ నేతలు

అధికారుల పనితీరు ప్రజలకే చెబుతా - జిల్లాల పర్యటనల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేస్తా : సీఎం చంద్రబాబు

