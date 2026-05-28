ETV Bharat / state

గొడ్డలి పార్టీ నెవర్ ఎగైన్ - ఎన్డీయే ఎగైన్ అండ్ ఎగైన్: చంద్రబాబు

శాశ్వతంగా పార్టీని మోసింది, మోస్తోంది, మోయబోయేది కార్యకర్తలే - ఈ మహానాడు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిందన్న చంద్రబాబు

Chandrababu speech in Mahanadu 2026
Chandrababu speech in Mahanadu 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 7:58 PM IST

|

Updated : May 28, 2026 at 8:57 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

TDP Mahanadu 2026 : ప్రభుత్వం అనేక అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేసి చూపిందని టీడీపీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఎన్డీయే సర్కార్​ చేసిన పనుల్ని కేడర్​ ప్రజల ఇళ్లకు వెళ్లి వివరించాలని సూచించారు. ప్రజల అవసరాలు గుర్తించి సాయం చేయాలన్నారు. అర్హులకు పథకాలు అందేలా చూడాలని వెల్లడించారు. అధికారులతో కలిసి నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించాలని ఆదేశించారు. మంగళగిరిలో రెండో రోజు నిర్వహించిన మహానాడులో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.

పబ్లిక్‌తో కనెక్ట్ చాలా ముఖ్యమని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఏ స్థాయి వాళ్లు అయినా క్యారెక్టర్ ముఖ్యమని చిన్న మరక కూడా అంటకూడదని ఆదేశించారు. ఎవరూ వేలెత్తి చూపని విధంగా కార్యకర్తలు, నాయకులు ఉండాలని తేల్చిచెప్పారు. ప్రజా జీవితంలో ఉండే అందరం ఓపిగ్గా ఉండాలన్నారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో మనమంతా కలిసి సత్తా చాటాలని చెప్పారు. ప్రతి ఎన్నికల్లో గెలవాలని సూచించారు. 2029 ఎన్నికలకు ఇప్పటి నుంచే సిద్ధం కావాలని ఆదేశాలిచ్చారు. ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పార్టీలు, నేతలు, శ్రేణులతో సమన్వయంతో పాటు సఖ్యతతో మెలగాలని సూచించారు. 'గొడ్డలి పార్టీ నెవర్ ఎగైన్, ఎన్డీయే ఎగైన్ అండ్ ఎగైన్' అనే నినాదమే మనది కావాలని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.

తెలుగుదేశం పార్టీ ఓ ట్రెండ్ సెట్టర్ అని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. రికార్డులు సృష్టించాలన్నా, బద్ధలు కొట్టాలన్నా, తిరిగి రాయాలన్నా అది టీడీపీకే సాధ్యమన్నారు. వర్చువల్‌ మహానాడు అదరగొట్టిందని ఇది సరికొత్త అనుభవమని చెప్పారు. వర్చువల్​గా 16.75 లక్షల మంది ఇందులో పాల్గొనటం చరిత్రన్నారు. ప్రపంచంలోనే హైబ్రీడ్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ ఎలా పెట్టాలో మహానాడు చూపిందని పేర్కొన్నారు. ఇదో పెద్ద ప్రయోగమని 1875 క్లస్టర్లు, 12 దేశాల ప్రజలు ఆన్‌లైన్‌లోకి వచ్చారని తెలిపారు. కార్యకర్తే అధినేత అనేది ఇందులో అడుగడుగునా ప్రతిబింబించిందని చెప్పారు. ఈ మహానాడు తనకు ఓ నూతన స్పూర్తిని ఇచ్చిందని, కొండనైనా ఢీకొనే శక్తి ఇచ్చినట్లు చంద్రబాబు వివరించారు.

ఆకాశమే హద్దుగా కార్యకర్తలు ఎదిగే పరిస్థితి : కష్టపడే కార్యకర్తలు తెలుగుదేశంలో ఆకాశమే హద్దుగా ఎదుగుతారనటానికి రామ్మోహన్ నాయుడు, అనిత లాంటి వారు ఉదాహరణని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. రామ్మోహన్‌ నాయుడు బాగా చదువుకున్నారని, రాజకీయాలు కూడా బాగా చేస్తున్నారని అభినందించారు. ఆయన మూడోసారి ఎంపీ అయ్యారని, నాలుగోసారి కూడా ఎంపీ అవుతారని జోస్యం చెప్పారు. అనిత టీచర్‌ నుంచి హోంమంత్రి వరకు అంచెలంచెలుగా ఎదిగారని తెలిపారు.

"ఆకాశమే హద్దుగా కార్యకర్తలు ఎదిగే పరిస్థితి వస్తుంది. యువ నాయకులు ఒకరికొకరు పోటీ పడుతున్నారు. మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత నేను కూడా పోటీ పడాల్సి వస్తుంది. ప్రతి మహానాడులో తీర్మానాలపై జోక్యం చేసుకునేవాడిని. కానీ ఈసారి ఎన్టీఆర్‌కు భారతరత్న ఇవ్వాలని మాత్రమే తీర్మానం చేశాను. ప్రతి తీర్మానంపై 23 నెలల పాలనను విశ్లేషించారు. పార్టీ ఏం సాధించింది? భవిష్యత్​లో ఏం సాధిస్తుందని? చెప్పారు. - చంద్రబాబు, టీడీపీ అధినేత

'శాశ్వతంగా పార్టీని మోసింది, మోస్తోంది, మోయబోయేది కార్యకర్తలే. నాయకులు తోక జాడిస్తే అదే చివరి రోజు. తెలుగుదేశం శ్రేణుల బీమా కోసం రూ.150 కోట్లు ఖర్చు చేశాం. 35 ఏళ్ల క్రితం ఫ్యామిలీ బిజినెస్‌ పెట్టించాను. నా వద్ద నుంచి ఏమీ ఆశించరు. నాపై ప్రజలు పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని శాశ్వతంగా నిలబెట్టుకోవాల్సి ఉంది. విజయాలకు కారణమైన టీడీపీ కుటుంబానికి శాశ్వతంగా రుణపడి ఉన్నా. మై హెల్త్‌ యాప్‌ ద్వారా టీడీపీ కుటుంబసభ్యులను ఆదుకుంటాం. కేడర్​ను నీతి, నిజాయితీగా పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తీసుకుంటా. ఎథికల్‌, ఎకనమిక్‌, ఎంపవర్‌మెంట్‌ సాధించడం నా కోరిక' అని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.

రాష్ట్రాభివృద్ధికి ప్రధాని సహకరిస్తున్నారు : ఆనాడు హైదరాబాద్‌ను అభివృద్ధి చేశామని చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. విభజన తర్వాత తెలంగాణకు హైదరాబాద్‌ వెళ్లినా బాధపడలేదన్నారు. రెండు ప్రాంతాలకు సమన్యాయం చేయాలని ఆరోజు కోరినట్లు చెప్పారు. 2014 నుంచి 2019 వరకు రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి పనిచేశామని తెలిపారు. పార్టీ, నాయకుడిపై నమ్మకంతో అమరావతి కోసం రైతులు భూములిచ్చారని వివరించారు. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి పనులకు ప్రధాని మోదీ సహకరిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వెంటిలేటర్‌పై ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థను, కేంద్ర ఆర్థిక సాయంతో ఆక్సిజన్‌ అందించామని గుర్తుచేశారు.

"సంక్షేమం, అభివృద్ధితో పాటు సంపద సృష్టించాలి. ఆదాయం పెంచుకోకపోతే మనం నిలబడే పరిస్థితి లేదు. పాలనా యంత్రాంగాన్ని ప్రక్షాళన చేసి పకడ్బందీగా నడిపిస్తున్నాం. సీఎం అంటే కామన్‌ మ్యాన్‌. కామన్‌ మ్యాన్‌కు అందుబాటులో ఉంటే పేదలకు మేలు. 23 నెలల్లోనే రూ.23 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించాం. చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలు 23 నెలల్లోనే కల్పించాం. విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ తయారు చేశాం. 2047 నాటికి ఏపీ నంబర్‌వన్‌గా ఉండాలి. అలాగే ప్రపంచంలో తెలుగుజాతి అగ్రస్థానంలో ఉండాలి. 10 సూత్రాలతో ప్రణాళిక, విజన్‌ 2047 లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నాం." - చంద్రబాబు, టీడీపీ అధినేత

'ఏటా లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుని 2047 నాటికి జీఎస్‌డీపీ 308 లక్షలు ఉండాలి. 2047 నాటికి తలసరి ఆదాయం రూ.50 లక్షలు కావాల్సి ఉంది. ప్రతి నాలుగైదేళ్లకు తలసరి ఆదాయం రెట్టింపు కావాలి. అభివృద్ధి చేసి సంక్షేమాన్ని ఇవ్వాలనేది టీడీపీ ఆలోచన. ప్రతి ఒక్కరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఇవ్వడం తెలుగుదేశం సిద్ధాంతం. 36 రోజుల్లో ఐదో తరం ఫైటర్‌ జెట్‌ పుట్టపర్తికి తీసుకొచ్చాం. యువతకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి నిబద్ధతతో పని చేస్తామని యువతకు హామీ ఇచ్చాం. ఏ ఆలోచన చేసినా, పాలసీ చేసినా యువత భవిష్యత్ కోసమే. డీఎస్సీ ద్వారా 16 వేల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తే ఏడాది తర్వాత ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. కోర్టుల్లో వేసిన కేసులను ఎదుర్కొని మెగా డీఎస్సీతో పాటు కానిస్టేబుళ్ల ఉద్యోగాలను కూడా ఇచ్చాం. తప్పు చేస్తే తాట తీస్తాను. తప్పు చేయకపోతే ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు. తప్పుడు ప్రచారాలతో యువతలో అపోహలు సృష్టిస్తే ఊరుకునేది లేదని' చంద్రబాబు హెచ్చరించారు.

"36 ప్రాజెక్టుల ప్రారంభ తేదీలు ఖరారయ్యాయి. ఇందుకోసం రూ.40 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాం. శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు వరకు ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తాం. పోలవరం నుంచి వంశధార వరకు నదుల అనుసంధానం చేస్తాం. ఈసారి 15 శాతం తక్కువ వర్షపాతం దృష్ట్యా సమర్థంగా ముందుకెళ్లాలి. అమరావతి-ఖరగ్‌పూర్‌ వరకు 457 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త రోడ్లు వస్తున్నాయి. మరో రెండు నెలల్లో భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభిస్తాం. గుంతలు లేని రోడ్లు తీర్చిదిద్ది నిర్వహించే బాధ్యత తీసుకుంటాం. కుసుమ్‌ పథకం కింద పొలం వద్ద రైతులు సోలార్‌ పంపుసెట్లు పెట్టుకోవాలి. టీడీపీ నేతల ఇళ్లపై సోలార్‌ ప్యానెళ్లు ఏర్పాటు చేసుకొని ఆదర్శంగా నిలవాలి." - చంద్రబాబు, టీడీపీ అధినేత

టీడీపీలో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు : మహిళల కోసం, యువత కోసం, బీసీ వర్గాల కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ పనిచేస్తోందని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఆ వర్గాలను ఆర్ధికంగా ముందుకు తేవటమే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే దేశంలోనే మొదటిసారి అతివలకు రాజకీయ రిజర్వేషన్ కల్పించే పార్టీగా టీడీపీ నిలిచిందని తెలిపారు. లోకేశ్​ ప్రతిపాదించినట్టుగా తెలుగుదేశం పార్టీలో 33 శాతం రిజర్వేషన్లు మహిళలకు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అలాగే మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించేలా కేంద్రంపై కూడా ఒత్తిడి తీసుకొస్తామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

'వైఎస్సార్సీపీకి గంజాయి, బ్లేడ్‌ బ్యాచ్‌ వంటి అనుబంధ విభాగాలున్నాయి. ఆ పార్టీ సోషల్‌ మీడియా సైకోలు, పేటీఎం, కిరాయి హంతక బ్యాచ్‌లున్నాయి. హిందూ దేవాలయాలపై దాడులకు వైఎస్సార్సీపీకి మరో విభాగం ఉంది. ఆలయాలపై దాడులు చేసినా? అప్రతిష్ఠ పాలు చేసినా? ఎవరినీ వదిలిపెట్టం. గొడ్డలి పార్టీతో జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే మీకు కూడా గొడ్డలి వేటే' అని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.

ఏపీలో తయారు చేసే ఉత్పత్తుల్లో నాణ్యత పెరగాలని చంద్రబాబు చెప్పారు. అలాగే వన్‌ డిస్ట్రిక్ట్‌ - వన్‌ ప్రొడక్ట్‌ నినాదంతో ముందుకెళ్తామన్నారు. చిన్న పిల్లలకు వచ్చిన ఆలోచనలను లాజికల్‌గా తీసుకెళ్లే బాధ్యత తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. సాంకేతికత ఎంత ముఖ్యమో ఆధ్యాత్మికత కూడా అంతే ముఖ్యమని తెలిపారు. రాష్ట్రమంతటా మహానాడును పండగ వాతావరణంలో పసుపుమయం చేశారని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

జెన్​జీ అశించే విధంగా సంస్కరణలు - ఇగోలు లేకుండా చర్చకు టీడీపీ అందరి వేదిక: లోకేశ్​

ఎన్టీఆర్​కు భారతరత్న ఇవ్వాలి - రెండో రోజు మహానాడులో ఏకగ్రీవ తీర్మానం

Last Updated : May 28, 2026 at 8:57 PM IST

TAGGED:

TDP MAHANADU 2026
CHANDRABABU ON MAHANADU 2026
CHANDRABABU ON WOMEN RESERVATIONS
CHANDRABABU ON TDP WORKERS
CHANDRABABU SPEECH IN MAHANADU 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.