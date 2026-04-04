మాచర్ల అత్యాచార ఘటన - త్వరితగతిన నిందితుణ్ని అరెస్టు చేయాలని సీఎం ఆదేశం

మాచర్లలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగినిపై అత్యాచార ఘటనపై స్పందించిన సీఎం - నిందితుణ్ని త్వరితగతిన అరెస్టు చేయాలని పోలీసు అధికారులకు ఆదేశం - కేసుకు సంబంధించి కొందరు అనుమానితుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నామన్న అధికారులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 5:46 PM IST

CM Chandrababu Serious on Macharla Incident: మాచర్ల పట్టణంలో ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగినిపై ఆగంతకుడు అత్యాచార ఘటనలో త్వరితగతిన నిందితుణ్ని అరెస్టు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మహిళలపై నేరాలకు పాల్పడే వారిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించేది లేదని చెప్పాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

పంచాయితీరాజ్ శాఖలో కార్యాలయ సబార్డినేట్‌గా పనిచేస్తున్న మహిళ ఇంట్లోకి ఒక అగంతకుడు చొరబడి అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు సీఎంకు అధికారులు తెలిపారు. అయితే కేసుకు సంబంధించి ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే కేసు నమోదు చేసి బాధితురాలిని వైద్య పరీక్షల కోసం గుంటూరు జీజీహెచ్ కు తరలించినట్టు సీఎం వివరించారు. అదనపు ఎస్పీ నేతృత్వంలో నిందితుణ్ని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. ఘటనకు సంబంధించి కొందరు అనుమానితుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నామని పోలీసులు వివరించారు.

కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు: పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల అత్యాచార ఘటనలో దర్యాప్తు వేగవంతంగా సాగుతుంది. అందుకు అనుగుణంగా ప్రస్తుతం సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లో అనుమానితుడిని పోలీసులు గుర్తించారు. అదే విధంగా ఘటనాస్థలంలో క్లూస్ టీమ్‌ సాక్ష్యాలను సేకరించింది. అంతేకాకుండా నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. అత్యాచార కేసును అత్యంత ప్రాధాన్యంగా పోలీసులు తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం అడిషనల్ ఎస్పీ స్థాయి అధికారితో అత్యాచార కేసు విచారణ జరుగుతోంది.

అసలేం జరిగిందంటే? సత్తెనపల్లికి చెందిన మహిళ (32) ఉద్యోగ రీత్యా మాచర్లలో ఒంటరిగా ఉంటున్నారు. భర్తకు దూరంగా ఉంటున్న ఆమె తన అక్క కుమారుడిని దత్తత తీసుకున్నారు. అయితే గుడ్‌ఫ్రైడే సందర్భంగా సత్తెనపల్లికి వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతుండగా గుర్తు తెలియని ఓ వ్యక్తి ఆమె ఇంటి తలుపుతట్టాడు. దాంతో ఆమె తలుపును తెరవగానే ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన ఆ అగంతుకుడు చేతిలో కత్తి పట్టుకుని బెదిరించి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. అనంతరం ఆమెను నగ్నంగా చేసి, కాళ్లూచేతులు తాడుతో కట్టేసి అత్యంత అమానుషంగా గాయపరిచి పరారయ్యాడు. దీనిపై ప్రస్తుతం పోలీసు యంత్రాంగం ముమ్మర దర్యాప్తును చేపట్టింది.

