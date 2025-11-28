ETV Bharat / state

అమరావతిలో అభివృద్ధి పనులు - సీఎం చంద్రబాబు ప్రజెంటేషన్

25 బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన

CM Chandrababu Naidu Meets Union Minister Nirmala Sitharaman
CM Chandrababu Naidu Meets Union Minister Nirmala Sitharaman (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 1:42 PM IST

CM Chandrababu Naidu Meets Union Minister Nirmala Sitharaman : అమరావతిలో జరుగుతున్న ప్రాజెక్టులపై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. సీఆర్‌డీఏ ప్రధాన కార్యాలయంలో సమావేశానికి కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్, మంత్రులు లోకేశ్​, నారాయణ, పయ్యావుల హాజరయ్యారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పనులపై సీఎం ప్రజెంటేషన్​లో వెల్లడించారు. ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై నిర్మలా సీతారామన్‌కు వివరించారు. రాజధాని అమరావతికి మరింత ఆర్థికసాయం అందించాలని కోరారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన సీఎం అన్నివిధాలుగా ఏపీకి ఆర్థిక సహకారం అందించాలని కోరారు. అభివృద్దే లక్ష్యంగా రాష్ట్రానికి అన్ని విధాలా సహరించాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అమరావతి అభివృద్ధిపై, పలు ప్రాజెక్టుల గురించి చర్చించారు.

అమరావతిలో 25 బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాల నిర్మాణానికి నిర్మలా సీతారామన్‌ నేడు శంకుస్థాపన చేశారు. రాజధాని సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రహదారి పక్కన సీఆర్డీఏ ప్రాజెక్ట్‌ కార్యాలయం వద్ద మొదటి బ్లాక్‌లో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. రాజధాని రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, మహిళలు, స్థానికులు పాల్గొన్నారు. సీఆర్డీఏ కార్యాలయానికి చేరుకున్న కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​కు సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్​, కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్​లు స్వాగతం పలికారు. అమరావతిలో వివిధ బ్యాంకుల యాజమాన్యాలు కార్యాలయాలు నిర్మించే ప్రాంతాల్లో శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ఆయా బ్యాంకుల చైర్మన్లు, సీఎండీలు ఉన్నతాధికారులు హాజరైయ్యారు. వీటి ద్వారా రాష్ట్రంలో ఉపాధి అవకాశాలు పెరగనున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

సైoటిఫిక్ ప్లానిటోరియం: అమరావతిలో సైoటిఫిక్ ప్లానిటోరియం ఏర్పాటుకు ఐఐఏ సీఆర్డీఏ మధ్య అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. కేంద్ర ఆర్ధికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సమక్షంలో ఒప్పందం జరిగింది.

ఆర్ధికాభివృద్ధి బలోపేతానికి ప్రతిపాదనలు: రాష్ట్ర పర్యటనకు వచ్చిన కేంద్ర ఆర్ధికశాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌తో ఏపీ ఛాంబరు ఆఫ్‌ కామర్స్‌ ప్రతినిధులు మర్యాదపూర్వకంగా సమావేశమయ్యారు. ఛాంబరు అధ్యక్షులు పొట్లూరి భాస్కరరావు నేతృత్వంలోని ప్రతినిధులు ఓ బృందంగా ఈ భేటీలో పాల్గొన్నారు. వివిధ రంగాల వారీగా సిఫార్సులు, పన్నుల సంబంధిత అంశాలపై బడ్జెట్‌కు ముందు వివరణాత్మక వినతిపత్రాన్ని సమర్పించారు. దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థతోపాటు రాష్ట్ర ఆర్ధికాభివృద్ధి బలోపేతానికి తగు ప్రతిపాదనలను మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ ముందు ఉంచారు.

ఎంఎస్​ఎంఈ పోటీతత్వం, ఆర్ధిక వెసులుబాటు కోసం సీజీటీఎంఎస్​ఈ కవరేజి విస్తరించాలని, రుణం కోసం ఆస్తి హామీ నిబంధన సడలించడం, ఎగుమతి ఆధారిత ఎంఎస్​ఎంఈలు, తయారీ క్లస్టర్లకు వడ్డీ రాయితీలు, మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు. పర్యాటకం, ఆతిధ్యం, ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ రంగాలకు పెట్టుబడి ఆధారిత పన్ను ప్రయోజనాలు, అధిక వ్యయంతో కూడిన మౌలిక సదుపాయాలకు యాక్సిలరేటెడ్‌ డిప్రియేషన్‌, పారిశ్రామిక పర్యాటకం, విలువ ఆధారిత ప్రాసెసింగ్‌ను సులభతరం చేయడం గురించి సూచనలు చేశారు. సాంకేతిక నవీకరణ కోసం ఉత్పాదకత, ప్రపంచ స్థాయి పోటీతత్వాన్ని పెంచడానికి డిజిటల్‌ ఆటోమేషన్‌, ఏఐ/రోబోటిక్స్‌, ఇంధన ఆదా పరికరాలు, ఉత్పత్తి-పరీక్ష మౌలిక సదుపాయాలకు ప్రోత్సాహకాలు అందించాలని కోరారు.

లాజిస్టిక్స్‌, ఎగుమతి వ్యవస్థ కోసం సరకు రవాణా ఖర్చులు తగ్గించడానికి, ఎగుమతి సంసిద్ధతను మెగుపరచడానికి టౌర్‌-2, టైర్‌-3 నగరాల్లో కోల్డ్‌చైన్‌, గిడ్డంగులు, మల్టీమోడల్‌ లాజిస్టిక్స్‌ హబ్‌లను ప్రోత్సహించాలన్నారు. జీఎస్టీకి సంబంధించిన కీలక సమస్యలను కూడా మంత్రి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. నిజాయితీ గల పన్ను చెల్లింపుదారుల ఇబ్బందులను నివారించడానికి, సీబీఐసీ మార్గదర్శకాలను ఏకరీతిగా పాటించేలా చూడడానికి, ముఖ్యంగా సెక్షన్‌ 67 కింద జరిగే జీఎస్టీ దర్యాప్తులను సరళీకృతం చేయడం, వర్కింగ్‌ క్యాపిటల్‌ సైకిల్స్‌ మెరుగుపరచడానికి జీఎస్టీ రిఫండ్‌ విధానాలు అమలు చేయాలన్నారు. అలాగే వివిధ అధికార పరిధిలో ఒకే అంశం జరిగే డూప్లికేట్‌ విచారణలను అరికట్టాలని, ముగిసిన విషయాలపై పదేపదే సమన్లు జారీ సరికాదని సరైన కారణం, అనుమతి లేకుండా పునరావృత సోదాలను నిషేదించాలని కోరారు. ఈ ప్రతిపాదనలపై ఆర్ధికశాఖ మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారు. వచ్చే బడ్జెట్‌ రూపకల్పనలో ఈ సూచనలను పరిశీలిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

UNION MINISTER NIRMALA SITHARAMAN
NIRMALA SITHARAMAN IN AMARAVATI
CENTRAL FUNDS TO AP
CM CHANDRABABU MEETS UNION MINISTER
CM PRESENTATION TO SITHARAMAN

