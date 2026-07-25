ఆస్పరి ప్రజలకు 'సంజీవని' సేవలు - నేడు ప్రారంభించనున్న ముఖ్యమంత్రి
కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరిలో నేడు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - ఆస్పరి పీహెచ్సీలో సంజీవని పథకం ప్రారంభం - ఆలూరు నియోజకవర్గ టీడీపీ కార్యకర్తలతోనూ భేటీ కానున్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 8:44 AM IST
Sanjeevani Program Starts In Kurnool District: అన్ని రకాల వైద్య సేవలు ఉచితంగా అందించే 'సంజీవని' పథకం కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరి ప్రజలకు నేటి నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది. సీఎం చంద్రబాబు నేడు ఆస్పరి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ఆలూరు నియోజకవర్గ టీడీపీ కార్యకర్తలతోనూ ఈ సాయంత్రం సీఎం భేటీ కానున్నారు.
రూ.25 లక్షల వరకు వైద్యసేవలు : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు కర్నూలు జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఆలూరు నియోజకవర్గం ఆస్పరిలో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం 12 గంటలకు తాడేపల్లి నుంచి హెలికాప్టర్లో బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 1 గంటకు ఆస్పరి చేరుకుంటారు. ఆస్పరి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఆరో విడత సంజీవని పథకాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఆసుపత్రిని పరిశీలించి రోగులు, వైద్య సిబ్బందితో సీఎం మాట్లాడతారు. ఆసుపత్రిని సందర్శించే రోగులకు సంజీవని పథకం కింద అందించే వైద్య సేవలను ముఖ్యమంత్రి వివరిస్తారు. అనంతరం ప్రజావేదిక వద్దకు చేరుకుని ప్రజల్ని ఉద్దేశించి సీఎం మాట్లాడుతారు. మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నర నుంచి 3 గంటల వరకు సీఎం ప్రజా వేదిక సభలో పాల్గొంటారు. సంజీవని పథకంలో భాగంగా 25 లక్షల రూపాయల వరకు ప్రభుత్వమే భరించే వైద్య సేవలను ప్రజలకు వివరించనున్నారు. సభా వేదికపైనే జిల్లా అధికారుల పనితీరును సీఎం మదింపు చేయనున్నారు. ఒక్కో శాఖ అధికారుల పనితీరును ప్రజల సమక్షంలోనే ప్రశ్నించనున్నారు.
"ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 'సంజీవని' కార్యక్రమం కోసం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని (PHC) సందర్శిస్తారు. వైద్య సేవలు ప్రజలకు ఎలా అందుతున్నాయో, చికిత్స ఏ విధంగా అందిస్తున్నారో ఆయన పరిశీలిస్తారు. అనంతరం, ఆ కార్యక్రమ అమలు తీరును సమీక్షించేందుకు ఆయన వైద్య అధికారితో మాట్లాడతారు" - కామేశ్వరప్రసాద్, కర్నూలు జిల్లా డీఎంహెచ్ఓ
సమావేశం అనంతరం నాయకులతో భేటీ: ముఖ్యమంత్రి పర్యటన సందర్భంగా అధికార యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. జిల్లా కలెక్టర్ సిరి, ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్, ఆలూరు టీడీపీ ఇంఛార్జి వైకుంఠం జ్యోతి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. సభాస్థలి, హెలిపాడ్, పార్కింగ్ ప్రదేశాలను పరిశీలించారు. సంజీవని కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత సాయంత్రం 4 గంటలకు ఆస్పరిలో ఆలూరు నియోజకవర్గ టీడీపీ కార్యకర్తలు, నాయకులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష చేయనున్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా పని చేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు దాదాపు 1200 మందితో పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. సాయంత్రం 5 గంటలకు తిరిగి హెలికాప్టర్లో బయలుదేరి హైదరాబాద్ వెళ్లనున్నారు.
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