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వెలిగొండలో అంబరాన్నంటిన సంబరాలు - ఆనందంలో స్టెప్పులేసిన నేతలు

మూడు దశాబ్దాల వెలిగొండ ప్రాజెక్టు కల సాకారం - కృష్ణమ్మ జలాలను విడుదల చేసిన సీఎం చంద్రబాబు - యర్రగొండపాలెంలో భారీ తెరపై ప్రత్యక్ష ప్రసారం వీక్షించిన జనం

Veligonda Project Inauguration
వెలిగొండలో అంబరాన్నంటిన సంబరాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 9:54 PM IST

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Veligonda Project Inauguration : మార్కాపురం, ప్రకాశం జిల్లాల ప్రజల మూడు దశాబ్దాల నిరీక్షణ ఫలించింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా వారు కంటున్న వెలిగొండ ప్రాజెక్టు కల సాకారమైంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు వెలిగొండ ప్రాజెక్టును లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తి కృష్ణమ్మ జలాలను విడుదల చేశారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. దశాబ్దాల కల నెరవేరడం, కృష్ణా జలాల రాకతో తమ జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు వస్తాయని రైతులు, ప్రజలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

భారీ తెరపై ప్రత్యక్ష ప్రసారం : ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా యర్రగొండపాలెంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. స్థానిక ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఎదురుగా ఉన్న అన్నా క్యాంటీన్ వద్ద రహదారి పక్కన ఓ భారీ తెరను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ తెరపై ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవ ఘట్టాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేశారు. ఇది గమనించిన ప్రజలు తమ పనులన్నీ పక్కనపెట్టి మరీ పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి తరలివచ్చారు. దారిన వెళ్లే వారు సైతం తమ వాహనాలను ఆపి మరీ ఈ చారిత్రక ఘట్టాన్ని వీక్షించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నీటిని విడుదల చేయగానే, తమకు ఇక మంచి రోజులు వచ్చాయని ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం జరిగిన బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగాన్ని ఆసాంతం ఆసక్తిగా ఆలకించారు.

వెలిగొండలో అంబరాన్నంటిన సంబరాలు - ఆనందంలో స్టెప్పులేసిన నేతలు (ETV Bharat)

తీరనున్న సాగు, తాగునీటి కష్టాలు : దోర్నాల మండలం గంటవానిపల్లె వద్ద కృష్ణమ్మ పరుగులు చూసేందుకు జనాలు తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారు. 30 సంవత్సరాలుగా ఎదురుచూస్తున్న నీరు రావడంతో స్థానికులు తమ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టుతో ఈ ప్రాంతమంతా సస్యశ్యామలం అవుతుందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇకపై తమకు సాగునీటికి, తాగునీటికి కష్టాలు ఉండవని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పొట్టకూటి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లే పరిస్థితులు ఇకపై పూర్తిగా ఆగిపోతాయన్నారు. రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి పనులు ఇలాగే కొనసాగాలని, మళ్లీ మళ్లీ చంద్రబాబే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని వారు ఆకాంక్షించారు.

పాటలకు స్టెప్పులేసిన ఎమ్మెల్యే, చైర్మన్ : వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవంతో గంటవారిపల్లి ఫీడర్ కెనాల్ ప్రాంతం జనసంద్రంగా మారింది. దశాబ్దాల కలను నిజం చేస్తూ జలాలు వస్తుండటంతో నాయకులు కూడా తమ సంతోషాన్ని ఆపుకోలేకపోయారు. ఈ సందర్భంగా కనిగిరి ఎమ్మెల్యే ముక్కు ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి, మారిటైమ్ బోర్డు చైర్మన్ దామచర్ల సత్యం తదితరులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు. అక్కడి ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో పాటలకు స్టెప్పులేస్తూ తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచారు. వెలిగొండ జలాలు ఈ ప్రాంత రైతుల జీవితాల్లో సరికొత్త వెలుగులు నింపుతాయని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

కరవు నేలకు కృష్ణమ్మ - నేడే వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభోత్సవం

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