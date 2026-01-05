ETV Bharat / state

మాతృభాష మన మూలాలకు సంకేతం - మాతృభాషలో రాణిస్తే ఏ రంగంలోనైనా రాణిస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు

త్యాగధనులను గుర్తు పెట్టుకుంటే స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది - నందమూరి తారక రామారావు ఆత్మగౌరవంతో ముందుకెళ్లారు - తెలుగు జాతి ఉన్నంతవరకు గుర్తు పెట్టుకునే ఏకైక నాయకుడు ఎన్టీఆర్‌ అని కొనియాడిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

Chandrababu Naidu in Telugu Mahasabhalu Program
Chandrababu Naidu in Telugu Mahasabhalu Program (ETV Bharat)
Published : January 5, 2026 at 2:54 PM IST

Chandrababu Naidu in Telugu Mahasabhalu Program : వివిధ కళాప్రక్రియలతో మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ప్రధాన వేదిక ప్రేక్షకులను మురిపిస్తున్నాయి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన నృత్య రూపకాలు, సామాజిక నాటకాలు, జానపద నృత్యాలు అలరిస్తున్నాయి. ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల మూడో రోజు కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ కార్యర్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలుగు భాషకు దేశంలోనే ఘనమైన చరిత్ర ఉందని అన్నారు.

ఇలాంటి మహాసభలు తెలుగు భాష పరిరక్షణకు ఉపయోగపడతాయన్నారు. మాతృభాషలో రాణిస్తే ఏ రంగంలోనైనా రాణిస్తామన్నారు.త్యాగధనులను గుర్తు పెట్టుకుంటే స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుందని, నందమూరి తారక రామారావు ఆత్మగౌరవంతో ముందుకెళ్లారని, తెలుగు జాతి ఉన్నంతవరకు గుర్తుపెట్టుకునే ఏకైక నాయకుడు ఎన్టీఆర్‌ అని సీఎం కొనియాడారు.

మాతృభాష మన మూలాలకు సంకేతమన్న సీఎం, అంగ్లం అవసరం కానీ భాషను మరచిపోతే మనల్ని మనమే కోల్పోయినట్లు అవుతుందన్నారు. టెక్నాలజీ వల్ల భాష కనుమరుగవుతుందన్నారు.టెక్నాలజీతో భాషను సులువుగా కాపాడుకోవచ్చని, కొత్త యాప్‌లు వచ్చాయని తెలుగులో మాట్లాడితే తెలుగులోనే సమాధానమిస్తాయని పేర్కొన్నారు. కనీసం టైప్‌ చేయడానికి తెలియనివాళ్లు కూడా ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి వస్తుందన్నారు. పొట్టిశ్రీరాములు పేరుతో 1985లోనే ఎన్టీఆర్‌ తెలుగు వర్సిటీ తీసుకొచ్చారన్నారు. విభజన తర్వాత రాజమండ్రిలో పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగు వర్సిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు.

సంక్రాంతి కంటే ముందు వచ్చిన పండుగ ఇదని, వేదికకు తెలుగువారి ఆత్మగౌరవాన్ని చాటిచెప్పిన ఎన్టీఆర్‌ పేరు పెట్టడం సంతోషదాయకమని సీఎం హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దేశంలోనే తెలుగు భాషకు ఘనమైన చరిత్ర ఉందని, వందలాది భాషలు ఉన్నా మన దేశంలో కేవలం ఆరు భాషలకు ప్రాచీన హోదా లభించిందన్నారు. ప్రాచీన హోదా లభించిన భాషల్లో తెలుగు ఉండటం మనందరికీ గర్వకారణమని, హిందీ, బెంగాలీ, మరాఠీ తర్వాత దేశంలో ఎక్కువ మాట్లాడే భాష తెలుగు అని, ప్రపంచం మొత్తంలో సుమారు 10 కోట్లమంది తెలుగు మాట్లాడుతున్నారని చంద్రబాబు వివరించారు.

మాతృభాష మన మూలాలకు సంకేతం - దాన్ని మరచిపోతే మనల్ని మనమే కోల్పోయినట్లు: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

'ఈ మహాసభలకు దాదాపు 40 దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు వచ్చారు. ఇలాంటి మహాసభలు తెలుగు భాష పరిరక్షణకు ఉపయోగపడతాయి. గిడుగు వెంకట రామ్మూర్తిని తెలుగు జాతి ఎప్పటికీ మరవలేదు. నేను తెలుగువాణ్ని, నాది తెలుగుదేశం అని చాటిచెప్పిన ఏకైక నాయకుడు ఎన్టీఆర్‌. తెలుగు భాషాభివృద్ధికి కృషిచేస్తున్నవారికి, ప్రతిభ చూపిన వారికి పూర్ణకుంభ వంటి అవార్డులు ఇచ్చారు. 1949లో హైదరాబాద్‌లో ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్‌గా ఎదిగింది. 2017లో ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్‌కు మళ్లీ ఊపిరిపోశారు. 2022లో భీమవరంలో, 2024లో రాజమండ్రిలో మహాసభలు నిర్వహించారు.'- ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు

ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పలువురు నేతలు తెలుగు భాష కీర్తిని వివరిస్తూ తమదైన శైలిలో ప్రసంగించారు.

శాసనసభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడి సందేశం : పిల్లలు తెలుగు మాట్లాడేలా తల్లిదండ్రులు కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలని శాసనసభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు కోరారు. మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో పాల్గొన్న ఆయన తెలుగుభాష, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను పరిరక్షణకు అందరూ పాటుపడాలని పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రంలో ప్రాచీనకళలు కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఇలాంటి సభలు తెలుగు భాష ఉనికిని కాపాడుతాయి : 2 వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన భాష మన తెలుగు అని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. గుంటూరులో జరుగుతున్న మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహా సభల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఇలాంటి సభలు తెలుగు భాష ఉనికిని కాపాడుతాయని, ఔన్నత్యాన్ని చాటి చెబుతాయని వివరించారు.

ఆంగ్లం నేర్చుకోవడం తప్పుకాదు తెలుగు మరచిపోవడం తప్పే : తరతరాల మధ్య కుటుంబ బంధాలను భాష బలపరుస్తుందని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అన్నారు. మూడో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో పాల్గొన్న ఆయన తెలుగు భాష పరిరక్షణకు అందరూ పాటుపడాలని పిలుపునిచ్చారు. ఆంగ్లం నేర్చుకోవడం తప్పుకాదు తెలుగు మరచిపోవడం తప్పేనని కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని వ్యాఖ్యానించారు.

