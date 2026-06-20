మంచి భార్య, తల్లి, వ్యాపారవేత్తగా మా జీవితాలకు వెలుగు భువనేశ్వరి: చంద్రబాబు
హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ అధినేత్రి నారా భువనేశ్వరి పుట్టినరోజు సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ముఖ్యమంత్రి - భువనేశ్వరి తమ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపారంటూ చంద్రబాబు ట్వీట్ - మాకు ఆదర్శం మీరే అన్న నారా బ్రాహ్మణి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 12:53 PM IST
Chandrababu Naidu Wishes Nara Bhuvaneswari On Her Birthday : నారా చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణి హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ అధినేత్రి నారా భువనేశ్వరి పుట్టినరోజు సందర్భంగా నారా కుటుంబ సభ్యులు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఆమెకు హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఒక మంచి భార్యగా, తల్లిగా, వ్యాపారవేత్తగా భువనేశ్వరి తమ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపారంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేశ్, హెరిటేజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నారా బ్రాహ్మణి 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) ద్వారా ఆమెపై తమకున్న ప్రేమను, గౌరవాన్ని చాటుకున్నారు.
Celebrating you today, Bhuvaneswari. Wife, mother, entrepreneur, and the light of our lives.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 20, 2026
Your grace, kindness, and commitment to creating a positive impact have inspired countless people. You lead with compassion, uplift others with your generosity, and bring beauty and… pic.twitter.com/Q4vrdn7ieD
తమ జీవితాలకు భువనేశ్వరి వెలుగు: నారా భువనేశ్వరి పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని నారా చంద్రబాబు నాయుడు భావోద్వేగంతో కూడిన పోస్ట్ను పంచుకున్నారు. తమ జీవితాలకు భువనేశ్వరి ఒక వెలుగు లాంటివారని ఆయన కొనియాడారు. ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిని తన జీవిత భాగస్వామిగా పొంది, ఆమెతో జీవిత ప్రయాణాన్ని పంచుకుంటున్నందుకు తాను ఎంతో కృతజ్ఞుడనై ఉన్నానని తెలిపారు. భువనేశ్వరిలోని సౌమ్యత, దయాగుణం, సమాజంలో మంచి మార్పు తీసుకురావాలనే తపన ఎంతో మందికి స్ఫూర్తినిచ్చాయని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఎల్లప్పుడూ కరుణ, ఉదారత్వంతో ఇతరులకు తోడ్పాటునందిస్తూ, ఆమె చేపట్టే ప్రతి పాత్రకు ఒక అందాన్ని, అర్థాన్ని చేకూరుస్తారని ప్రశంసించారు. ప్రతిరోజూ తమ జీవితాలను మరెంతో ప్రకాశవంతంగా మారుస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, రాబోయే కాలం ఆమెకు ఎంతో అద్భుతంగా ఉండాలని చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు.
Happy Birthday Amma.— Lokesh Nara (@naralokesh) June 20, 2026
Your strength in the face of every challenge, your unwavering compassion, and your lifelong commitment to helping others have been a source of inspiration to our family. Thank you for your love, guidance, and the values that continue to shape my life every… pic.twitter.com/WwRA2wmcDO
అమ్మకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు: నారా భువనేశ్వరి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆమె కుమారుడు, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్ 'ఎక్స్' వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. "అమ్మా, మీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ప్రతి సవాలునూ ఎదుర్కోవడంలో మీరు చూపిన ధైర్యం, మీ అచంచలమైన కరుణ, ఇతరులకు సహాయపడటంలో మీ నిరంతర నిబద్ధత మా కుటుంబానికి ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చాయి" అని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. తన జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్న అమ్మ ప్రేమకు, మార్గదర్శకత్వానికి, విలువలకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆమె నిండు ఆరోగ్యంతో, సంతోషంతో ఉంటూ ఇంకా ఎన్నో ఏళ్లు సమాజానికి సేవ చేయాలని కోరుకుంటున్నట్లు లోకేశ్ తన పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు.
Happy Birthday, Bhu Atha!— Brahmani Nara (@brahmaninara) June 20, 2026
Your warmth, grace, and quiet strength have always been an inspiration to our family. I am especially grateful for the guidance and wisdom you have shared with me as a mentor in navigating our family business. Your values, compassion, and dedication… pic.twitter.com/8mGwKqpZ0e
భు అత్తయ్య మాకు మీరే ఆదర్శం : నారా భువనేశ్వరి కోడలు, హెరిటేజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నారా బ్రాహ్మణి తన అత్తగారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ప్రత్యేక పోస్ట్ పెట్టారు. భువనేశ్వరిలోని ఆప్యాయత, హుందాతనం, బలం తమ కుటుంబానికి ఎల్లప్పుడూ స్ఫూర్తినిస్తాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ వ్యాపారాన్ని విజయవంతంగా నడిపించడంలో ఒక మార్గదర్శిగా ఉంటూ, తనతో పంచుకున్న సలహాలకు, జ్ఞానానికి బ్రాహ్మణి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అత్తగారి విలువలు, కరుణ, అంకితభావం ప్రతిరోజూ తనకు ఆదర్శంగా నిలుస్తాయన్న బ్రాహ్మణి ఆమెకు మంచి ఆరోగ్యం, సంతోషం, ఎల్లప్పుడూ చిరునవ్వుతో గడపడానికి లెక్కలేనన్ని కారణాలు కలగాలని ఆకాంక్షించారు.
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