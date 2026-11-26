'భూ, భూ ఇక్కడికి రండి' - భువనేశ్వరిని ప్రేమగా పిలిచిన చంద్రబాబు
Chandrababu Lovingly Calls Bhuvaneswari : సీఎం చంద్రబాబు ఓటేసి తిరిగి వెళ్లే క్రమంలో ఆసక్తికర సన్నివేశం జరిగింది. మీడియాతో మాట్లాడేందుకు కుటుంబ సభ్యులందరినీ ఒకే ఫ్రేమ్లోకి తీసుకొచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 12:47 PM IST
కుటుంబంపై ఎంత ప్రేమ ఉన్నా బయటకు మాత్రం పెద్దగా ప్రదర్శించని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇవాళ అందరి ముందూ తనదైన ఆప్యాయతను చాటుకున్నారు. భార్య భువనేశ్వరిని పిలిచిన తీరు ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో భాగంగా మంగళగిరి-తాడేపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు కుటుంబం ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంది. ఉండవల్లిలోని ఎంపీయూపీ స్కూల్ పోలింగ్ కేంద్రంలో ముఖ్యమంత్రితో పాటు ఆయన సతీమణి నారా భువనేశ్వరి, మంత్రి నారా లోకేశ్, బ్రాహ్మణి ఓటేశారు.
అనంతరం చంద్రబాబు మీడియాతో మాట్లాడేందుకు వచ్చారు. అప్పటికే భువనేశ్వరి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతుండటంతో ఆమెను కూడా పిలవాలని మీడియా కోరింది. అంతే చంద్రబాబు ఎంతో ప్రేమగా 'భూ, భూ' అంటూ సతీమణిని వెనక్కి పిలిచారు. ఆ పిలుపుతో అక్కడున్నవారంతా ఆశ్చర్యపోయారు. అటు కోడలు బ్రాహ్మణిని కూడా మీడియా ముందుకు రావాలని ఆహ్వానించారు. రాజకీయాల గురించి కాదు ఓటు హక్కుపై అవగాహన కల్పించే విషయమే కాబట్టి మీరు కూడా రండి అంటూ మర్యాదగా పిలిచారు. లోకేశ్ రావడం లేదని బ్రాహ్మణి చెప్పడంతో ఆయణ్ని కూడా పిలుస్తానంటూ కుటుంబ సభ్యులందరినీ ఒకే ఫ్రేమ్లోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ సన్నివేశాన్ని అక్కడున్నవారంతా ముచ్చటగా తిలకించారు.
ఆ తర్వాత చంద్రబాబు మీడియాతో మాట్లాడారు. డబ్బుకు లొంగకుండా ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటేనే ప్రజలకు మంచి చేసే తిరుగులేని ఆయుధంగా ఓటు మారుతుందని స్పష్టం చేశారు.బాధ్యతగల ప్రతి పౌరుడు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటేనే పాలకులను ప్రశ్నించే హక్కు ఉంటుందని తేల్చిచెప్పారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎంపిక చేసుకున్న నాయకుడి వల్ల ఆయా ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతాయన్నారు. ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు వేసే బాధ్యత తీసుకోవాలని చంద్రబాబు కోరారు.