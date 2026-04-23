అనకాపల్లిని అదృష్టం వరించింది - మరో రంగారెడ్డి జిల్లాగా మారుస్తా: సీఎం చంద్రబాబు
రాంబిల్లిలో రూ.5,400 కోట్ల క్లీన్ ఎనర్జీ ప్లాంట్కు శంకుస్థాపన- రాంబిల్లిలో సోలార్ ఇన్ఘాట్ వేఫర్ ఉత్పత్తితో విదేశాలపై ఆధారపడే పరిస్థితి పోతుందన్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 1:45 PM IST
Chandrababu Fays Foundation for Rs 5400 Cr Clean Energy Plant in Anakapalli: అనకాపల్లి జిల్లాకు మంచి రోజులు వచ్చాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. భారీ పెట్టుబడులతో జిల్లా శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని, త్వరలోనే దేశంలోనే నంబర్వన్ జిల్లాగా నిలుస్తుందని తెలిపారు. రాంబిల్లిలో రూ.5,400 కోట్లతో రెన్యూ ఎనర్జీ సంస్థ ఏర్పాటు చేయనున్న క్లీన్ ఎనర్జీ ప్లాంట్కు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు. ఇటీవలే రూ.1.36 లక్షల కోట్లతో ఆర్సెలర్ మిత్తల్ స్టీల్ ప్లాంట్కు శంకుస్థాపన చేసిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.
2,100 మందికి ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు: ఈ క్లీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టు ద్వారా 2,100 మందికి నేరుగా ఉపాధి లభిస్తుందని సీఎం వెల్లడించారు. ఒకప్పుడు వెనకబడిన రంగారెడ్డి జిల్లా నేడు దేశంలోనే ధనిక జిల్లాగా ఎదిగిందని, విశాఖలో పరిశ్రమలు వెలిశాయని, ఇకపై రాష్ట్రానికి వచ్చే ప్రతి పెట్టుబడి అనకాపల్లి జిల్లాకే వస్తుందని సీఎం అన్నారు. 'అనకాపల్లిని మరో రంగారెడ్డి జిల్లాగా మార్చే బాధ్యత నాది' అని సీఎం హామీ ఇచ్చారు.
విదేశాలపై ఆధారపడాల్సిన పనిలేదు: రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని సీఎం తెలిపారు. రాంబిల్లిలో సోలార్ ఇన్ఘాట్ వేఫర్ తయారీ మొదలైతే దిగుమతుల అవసరం తప్పుతుందని, ఇది ప్రధాని మోదీ 'ఆత్మనిర్భర్ భారత్' ఆశయానికి ప్రతీక అని పేర్కొన్నారు. 2000లోనే తమ ప్రభుత్వం విద్యుత్ రంగంలో సంస్కరణలు ప్రారంభించిందని, 2019-24 మధ్య కాలంలో మాత్రం ఆ రంగం పూర్తిగా దెబ్బతిందని సీఎం ఆరోపించారు. ఉచిత సోలార్ విద్యుత్ను వినియోగించకుండా రూ.9 వేల కోట్లు వృథా చేశారని, విద్యుత్ సంస్థలపై రూ.1.12 లక్షల కోట్ల అప్పు మోపారని విమర్శించారు. 9 సార్లు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచి ప్రజలపై రూ.32 వేల కోట్ల భారం వేశారని మండిపడ్డారు.
గ్రీన్ ఎనర్జీలో ఏపీ దూకుడు: కేంద్రం 500 గిగావాట్ల గ్రీన్ ఎనర్జీ లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా, ఏపీ 160 గిగావాట్ల ఉత్పత్తిని లక్ష్యంగా చేసుకుందని సీఎం చెప్పారు. దీనివల్ల రూ.10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తాయన్నారు. గత 22 నెలల్లో 117 ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు ఇచ్చామని, దీంతో రూ.5.95 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, 4.76 లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చాయని వివరించారు. 160 గిగావాట్లలో 90 గిగావాట్లకు ఇప్పటికే క్లియరెన్స్ ఇచ్చామని, ఎన్టీపీసీ ఒక్కటే రూ.1.85 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టనుందని, వచ్చే ఏడాది పనులు మొదలవుతాయని తెలిపారు.
'త్వరలోనే 1,050 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెడుతున్నాం. ఇప్పటికే వెయ్యికి పైగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశాం. మరో 444 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు త్వరలో రానున్నాయి. మూడేళ్లలో 5 వేలకు పైగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. భవిష్యత్తులో ఆర్టీసీ బస్సులన్నీ ఎలక్ట్రిక్వే నడుస్తాయి.' - చంద్రబాబు
