ఈ తీరం మనదే, ఈ పడవలు మనవే, ఈ చేపల వేట హక్కులు మనవే - సీఎం చంద్రబాబు

వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా 'మత్స్యకారుల సేవలో' - మత్స్యకారుల సంక్షేమమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యం - 1,30,796 కుటుంబాల ఖాతాల్లో రూ. 262 కోట్లు జమ - తుమ్మలపెంట సభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

Chandrababu In Fisherman's Service Program
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 9:52 AM IST

Chandrababu In Fisherman's Service Program : "ఈ తీరం మనదే ఈ పడవలు మనవే ఈ చేపల వేట హక్కులు మనవే ఇది CBN మాట. ఇందులో ఎటువంటి రాజీ ఉండదు. ఇతరులు ఎవరూ ఇందులో జోక్యం చేసుకోవడానికి మేము అనుమతించము. ఇతరుల కోసం మనం మన జీవనోపాధిని ఎందుకు కోల్పోవాలి? మన తీరప్రాంతంపై మనకే ప్రత్యేక హక్కులు ఉన్నాయి. పొరుగు రాష్ట్రాల పడవలు మన జలాల్లోకి ప్రవేశించడంపై కఠిన నిషేధం ఉంది. మేము డ్రోన్ల ద్వారా నిఘా పెడుతూ, హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాము. ఏదైనా పడవ మన ప్రాంతానికి కానీ,మన జలాల్లోకి ప్రవేశిస్తే వెంటనే, జిల్లా కలెక్టర్‌కు సమాచారం (Alert) అందుతుంది. ఆ తర్వాత మేము వెంటనే స్పందించగలుగుతాము. పొరుగు రాష్ట్రాల పడవలకు తెలుగు, తమిళం, ఇతర భాషల్లో డ్రోన్ల ద్వారా హెచ్చరికలు పంపుతున్నాము. ఎవరూ హద్దులు మీరడానికి మేము అనుమతించము" అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మత్య్సకారులందరికీ హామీ ఇచ్చారు.

మంగళవారం శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని కావలి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలో ఉన్న తుమ్మలపెంట వద్ద ఆయన 'మత్స్యకారుల సేవలో' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ "మత్స్యకార కుటుంబాలకు అండగా నిలిచే లక్ష్యంతో, మేము 1,30,796 కుటుంబాల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ. 262 కోట్లు జమ చేశాము. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో చేపల వేట పడవలకు రూ. 50 కోట్ల విలువైన డీజిల్ రాయితీని మేము అందించాము.

ప్రభుత్వం రూ. 3,256 కోట్ల వ్యయంతో తొమ్మిది చేపల రేవులను (fishing harbors) ఎనిమిది చేపల ల్యాండింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తోంది. సముద్రంలో మత్స్యకారుల భద్రతను పటిష్టం చేసేందుకు మేము 4,550 ట్రాన్స్‌పాండర్లను అమర్చాము ఒక పటిష్టమైన సమాచార వ్యవస్థను నెలకొల్పాము. మత్స్యకారులకు 60% రాయితీతో 200 యాంత్రిక పడవలను (mechanized boats) మేము అందించనున్నాము. మిగిలిన మొత్తానికి బ్యాంకు రుణాలు మంజూరయ్యేలా మేము సహకారం అందిస్తాము. అలాగే, రూ. 288 కోట్ల వ్యయంతో జువ్వలదిన్నె చేపల రేవును కూడా మేము నిర్మిస్తున్నాము."

నకిలీ ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దు: "రాష్ట్రానికి ఆదాయాన్ని సమకూర్చే రంగాలపై మేము ప్రత్యేక దృష్టి సారించాము. వాటిని ప్రోత్సహించేందుకు తగిన ప్రోత్సాహకాలను అందిస్తున్నాము. గత ప్రభుత్వం కలిగించిన నష్టాన్ని సరిదిద్దడానికి మాకు 23 నెలల సమయం పట్టింది. మేము రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మిస్తున్నాము. విశాఖపట్నం, అమరావతి, తిరుపతి అనే మూడు విభిన్న ప్రాంతాలుగా దీనిని అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం ఏర్పాటు అవుతున్న 'సాగర్ డిఫెన్స్' (Sagar Defence) కేంద్రంపై కొందరు వ్యక్తులు అపోహలు సృష్టించేందుకు ప్రయత్నించారు.

వాస్తవానికి, ఈ ప్రాజెక్టు కేవలం స్థానిక ప్రజలకు మాత్రమే ఉపాధి ,ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. దురదృష్టవశాత్తు, రాష్ట్రంలోని ఒక నిర్దిష్ట 'గొడ్డలి పార్టీ' (Axe Party) నకిలీ ప్రచారానికి, నిరాధారమైన కుట్రలకు పాల్పడుతోంది. 'బాబాయి' హత్య నుంచి దస్తగిరి ఘటన వరకు, వరుస హత్యల ద్వారా ఈ పార్టీ రాష్ట్రాన్ని వెనక్కి లాగుతోందని" ముఖ్యమంత్రి తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఆ పార్టీ చేసే చర్యలను ఎండగట్టారు.

బీసీలు టీడీపీ రక్తంలోనే ఉన్నారు : "వెనుకబడిన తరగతులతో (BCs) టీడీపీకి దశాబ్దాల నాటి అనుబంధం ఉంది." "వెనుకబడిన తరగతులు (BCలు) పార్టీ మౌలిక స్వరూపంలోనే (DNAలో) ఒక అంతర్భాగం. వారి అభివృద్ధి కోసం కృషి చేయడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. మేము చేనేత కార్మికులకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్‌ను, పవర్‌లూమ్ కార్మికులకు 500 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్‌ను అందిస్తున్నాము. నాయీ బ్రాహ్మణులకు రూ.25,000 ఆర్థిక సహాయాన్ని కేటాయిస్తున్నాము. అలాగే వడ్డెర, గీత కార్మిక వర్గాల కోసం గనులు, మద్యం దుకాణాలను రిజర్వు చేస్తున్నాము. గత 45 ఏళ్లుగా BCలు TDPకి అండగా నిలిచారు. వారి పట్ల మాకున్న ఈ కృతజ్ఞతా రుణాన్ని మేము తప్పక తీర్చుకుంటాము" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. సముద్రపు నాచు (సీవీడ్) సాగుపై మహిళా మత్స్యకారుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, NMD ఫరూక్; ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి; కావలి ఎమ్మెల్యే DV కృష్ణారెడ్డి; MLC బీద రవిచంద్ర; కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా తదితరులు పాల్గొన్నారు.

"సముద్రంలో చేపల వేట ఒక సాహసోపేతమైన కార్యం. మత్స్యకారులు తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి, రోజుల తరబడి వేట కోసం సముద్రంలోకి వెళ్తుంటారు. ఇటువంటి సాహసానికి ఎంతో ధైర్యం అవసరం. అయితే, ఏప్రిల్ 15 నుంచి జూన్ 14 వరకు సముద్రంలో చేపల వేటపై నిషేధం అమలవుతుంది. ఈ నిషేధ కాలంలో మత్స్యకారులకు అండగా నిలిచేందుకు, ప్రభుత్వం ప్రతి మత్స్యకార కుటుంబానికి రూ.20,000 ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తోంది. మత్స్యకారుల సంక్షేమం పట్ల కూటమి ప్రభుత్వానికి ఉన్న అచంచలమైన నిబద్ధతను ఇది చాటిచెబుతోంది." — చంద్రబాబు,ముఖ్యమంత్రి

