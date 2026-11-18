ప్రతి ఎన్నికలోనూ కూటమి విజయమే లక్ష్యం - వార్డులో ఓడినా కారణాలు విశ్లేషిస్తా: చంద్రబాబు
Chandrababu on AP Local Polls 2026 :టీడీపీ శ్రేణులతో సీఎం చంద్రబాబు టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పంచాయతీ, రెండోదశ పట్టణ ఎన్నికలపై ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 5:27 PM IST
స్థానిక ఎన్నికల్లో ప్రతి వార్డులోనూ కూటమి జెండా ఎగరాలని టీడీపీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. తల్లి, చెల్లి వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరిచే వారు రాజకీయాలకు అనర్హులని ఆయన ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. వ్యక్తిత్వం లేని వారు చెల్లిని అగౌరపరిచేలా వ్యవహరిస్తూ రాజకీయ ముసుగులో తిరుగుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ప్రజలకు వాస్తవాలను వివరించి ప్రతి ఎన్నికలోనూ కూటమి విజయమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు తెలుగుదేశం శ్రేణులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన ఆయన ఎన్నికల వ్యూహంపై చర్చించారు.
ఈ సందర్భంగా పంచాయతీ, రెండో దశ పట్టణ ఎన్నికల్లోనూ గెలుపే లక్ష్యంగా పని చేయాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. కూటమి ఐక్యత శాశ్వతంగా కొనసాగాలని, పొత్తు ధర్మాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలన్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో వచ్చిన ఓట్ల శాతం కంటే ఈసారి గణనీయంగా పెరగాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలని చెప్పారు. ఒక్క వార్డులో ఓడినా అందుకు గల కారణాలను విశ్లేషిస్తానని హెచ్చరించారు. గ్రామాలు, నియోజకవర్గాల్లో కూటమి పార్టీల మధ్య సమన్వయాన్ని పరిశీలించి తదుపరి నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని చంద్రబాబు తేల్చి చెప్పారు.