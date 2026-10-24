జగన్ మనస్తత్వం రాష్ట్రానికే ప్రమాదం: సీఎం చంద్రబాబు
రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలకు రాజకీయ పార్టీలే సవాల్గా మారుతున్నాయని ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు విమర్శించారు. గతంలో బయట శక్తుల నుంచి ఎదురైన సమస్యలు ఇప్పుడు ఓ రాజకీయ పార్టీ నుంచి వస్తున్నాయని ధ్వజమెత్తారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 2:07 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 6:40 AM IST
CM Chandrababu Over Law And Order in State: రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలకు రాజకీయ పార్టీలే సవాల్గా మారుతున్నాయని ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు విమర్శించారు. గతంలో బయట శక్తుల నుంచి ఎదురైన సమస్యలు ఇప్పుడు ఓ రాజకీయ పార్టీ నుంచి వస్తున్నాయని ధ్వజమెత్తారు. రాజకీయ నాయకులే నేరాలకు పాల్పడుతూ శాంతిభద్రతలకు సమస్యలు సృష్టించిన రాష్ట్రాలు అభివృద్ధికి నోచుకోలేదని స్పష్టం చేశారు. 2019-24 మధ్య రాష్ట్రంలో విధ్వంసం పరాకాష్ఠకు చేరిందని, తెలుగు జాతి మొత్తం తిరుగుబాటు చేసే పరిస్థితిని గత పాలకులు తీసుకొచ్చారని మండిపడ్డారు. నేరాలు, రౌడీయిజాన్ని ప్రజలు హర్షించరని, అభివృద్ధి, సంక్షేమం, సుపరిపాలనే లక్ష్యంగా తమ ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని చంద్రబాబు తెలిపారు.
వైఎస్ఆర్తో పోల్చితే జగన్ది భిన్న మనస్తత్వం: ప్రజా వ్యతిరేకత తగ్గించుకోవడానికి గొడ్డలి పార్టీ హింసను ప్రేరేపించిందని సీఎం ఆరోపించారు. గొడ్డలి పార్టీ ఇప్పుడే కోలుకునే పరిస్థితి లేదని అన్నారు. అడుగడుగునా అడ్డంకులు సృష్టిస్తూ క్రిమినల్ పాలిటిక్స్కు దిగారని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ, వైఎస్ఆర్ మనస్తత్వంతో పోల్చితే జగన్ది భిన్న మనస్తత్వం అని అది రాష్ట్రానికే ప్రమాదం అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను అడ్డుకునేందుకు 59 పిటిషన్లు వేశారని, బీసీ రిజర్వేషన్లను అడ్డుకునేందుకు అన్నివిధాలా ప్రయత్నించారని, ఆర్థిక సంఘం నిధులు రాకుండా స్థానిక ఎన్నికలు అడ్డుకునే యత్నం చేశారని వెల్లడించారు. బీసీల రిజర్వేషన్ల కోసం ప్రభుత్వ సుప్రీంకోర్టు వరకూ వెళ్లి పోరాడిందని, ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ బీసీలకు సీట్లు ఇచ్చామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
'జగన్కు సంబంధించి హింస, అబద్ధాలు, అరాచకంపై ప్రజల్లో చర్చ జరగాలి. ఫేక్ ప్రచారం చేసి కోర్టులకు వెళ్తూ క్రిమినల్ లిటిగెంట్లుగా మారుతున్నారు. కోర్టులకు కూడా తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నారు. రాజకీయ ముసుగులో నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. బురకాలు వేసుకుని మరీ నామినేషన్ పత్రాలు లాక్కొచ్చి మిలిటెంట్లుగా తయారవుతున్నారు. జగన్ చర్యలు ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాండ్పై ఆందోళన కలిగించేలా ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల సమస్య ఉందని రాష్ట్రపతి పాలన డిమాండ్ చేయటం అతని అజెండా. ఒకే అబద్దాన్ని పదే పదే చెప్పి నిజమని నమ్మించేలా మాట్లాడతారు.' -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
అదే హింస - అవే అబద్దాలు - అవే అరాచకాలు: రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తున్నామని, ఇటుక ఇటుక పేర్చుకుంటూ ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నామన్నారు. క్యాలెండర్ పెట్టుకుని ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నామని చెలిపారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో జగన్ మోహన్ రెడ్డి హింట్ అండ్ రన్ విధానంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. క్రిమినల్ లిటిగెంట్ గా వ్యవహరిస్తున్న జగన్ తీరును ఎండగట్టారు. స్థానిక ఎన్నికలను అడ్డుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రొత్సహించిన హింసాత్మక ఘటనల వీడియోలు ప్రదర్శించారు. అదే హింస - అవే అబద్దాలు - అవే అరాచకాలు పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ హింసా రాజకీయాలపై ముఖ్యమంత్రి బుక్లెట్ విడుదల చేశారు.
గత ప్రభుత్వ ఎన్నికల్లో అరాచకం - బెదిరించి, భయపెట్టి సీట్లు స్వాధీనం
ఆఖరి రోజు నామినేషన్ల పర్వం - టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల మధ్య స్వల్ప ఘర్షణలు