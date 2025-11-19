ETV Bharat / state

పుట్టపర్తి సత్యసాయి బాబా శతజయంత్యుత్సవాలు - పాల్గొన్న చంద్రబాబు, పవన్

భూమిపై మనం చూసిన దైవ స్వరూపం సత్యసాయి బాబా అని కొనియాడిన చంద్రబాబు - ఆధ్యాత్మిక తేజస్సు, విశ్వప్రేమ ఉన్న మహానుభావుడని పేర్కొన్న పవన్

Chandrababu And Pawan At puttaparthi
Chandrababu And Pawan At puttaparthi (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read
CBN And Pawan Attend Satya Sai Centenary Celebrations At Puttaparthi: విశ్వశాంతి, సర్వమానవ సంక్షేమమే సత్యసాయి బాబా మార్గమని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. భూమిపై మనకు తెలిసిన మనం చూసిన దైవస్వరూపం ఆయనని కొనియాడారు. పుట్టపర్తిలో నిర్వహించిన సత్యసాయి శత జయంత్యుత్సవాల్లో కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి చంద్రబాబు ప్రసంగించారు.

మానవసేవే మాధవసేవ అని సత్యసాయి నమ్మి ఆచరించారని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ప్రపంచమంతా ప్రేమను పంచిన మహానుభావుడు సత్యసాయి బాబా అని తెలిపారు. విదేశాలకు వెళ్తే చాలా మంది ఆయన గురించి చెప్పేవారు. దాదాపు 1600 గ్రామాల్లో 30 లక్షల మందికి తాగునీరు అందించారు. 102 విద్యాలయాలు నెలకొల్పారు. ఎన్నో వైద్యాలయాలు స్థాపించారు.

సత్యసాయి చూపిన మార్గంలో ముందుకెళ్లాలి: అంతేకాకుండా దాదాపు 140 దేశాల్లో 200 కేంద్రాల్లో సత్యసాయి ట్రస్ట్‌ సేవలందిస్తోందని చంద్రబాబు తెలియజేశారు. ట్రస్ట్‌కు 7లక్షల మందికి పైగా వాలంటీర్లు ఉన్నారు. ప్రభుత్వాల కంటే వేగంగా సత్యసాయి స్పందించేవారు. ఆయన ప్రేమ సిద్ధాంతాన్ని మనమంతా అర్థం చేసుకోవాలి. సత్యసాయి చూపిన మార్గంలో ముందుకెళ్లాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

బాబా శతజయంత్యుత్సవాల్లో పాల్గొన్న చంద్రబాబు, పవన్ (ETV)

"మానవసేవే మాధవసేవ అని సత్యసాయి నమ్మి ఆచరించారు. దాదాపు 140 దేశాల్లో 200 కేంద్రాల్లో సత్యసాయి ట్రస్ట్‌ సేవలందిస్తోంది. దాదాపు 1600 గ్రామాల్లో 30 లక్షల మందికి తాగునీరు అందించారు. భూమిపై మనకు తెలిసిన మనం చూసిన దైవస్వరూపం సత్యసాయి. ఆయన ప్రేమ సిద్ధాంతాన్ని మనమంతా అర్థం చేసుకోవాలి.సత్యసాయి చూపిన మార్గంలో అందరూ ముందుకెళ్లాలి". -చంద్రబాబు,సీఎం

విదేశాల్లో సైతం సత్యసాయి భక్తులను చూశానన్న పవన్: ప్రపంచానికి వెలుగులిచ్చే అరుదైన, ఆధ్యాత్మిక శక్తి సత్యసాయి అని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ అన్నారు. అత్యంత వెనకబడిన అనంతపురం జిల్లాలో ఆయన పుట్టడం ప్రత్యేకమైన ఆనందాన్ని కలిగిస్తోందని పేర్కొన్నారు. విదేశాల్లో చాలా మంది సత్యసాయి భక్తులను చూశానని పవన్ పేర్కొన్నారు. ఆధ్యాత్మిక తేజస్సు, విశ్వప్రేమ ఉన్న మహానుభావుడని పవన్ వెల్లడించారు.

సామాన్యుడికి తాగునీరు అందివ్వాలని సత్యసాయి ఆలోచించారని పవన్ గుర్తు చేశారు. జల్‌జీవన్‌ మిషన్‌ తరహాలో ఆయన అప్పట్లోనే అన్ని ఏర్పాట్లను చేశారు. అలాంటి సేవా తత్పరత ఆయనది. సచిన్‌ తెందూల్కర్‌తో పాటు ఎంతో మంది ప్రముఖులను ఆయన ప్రభావితం చేశారు. వారిలో ఐఏఎస్‌లు కూడా ఉండటం గమనార్హం. భవిష్యత్తులో సత్యసాయి స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తామని ఈ సందర్భంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్ తెలిపారు.

"అత్యంత వెనుకబడిన అనంతపురం జిల్లాలో సత్యసాయిబాబా జన్మించడం ప్రత్యేకమైన ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది. విదేశాల్లో చాలా మంది సత్యసాయి భక్తులను నేను చూశాను. సామాన్యుడికి తాగునీరు అందివ్వాలని సత్యసాయి ఎప్పుడూ ఆలోచించేవారు. ఆధ్యాత్మిక తేజస్సు, విశ్వప్రేమ ఉన్న మహానుభావుడు సత్యసాయిబాబా. సచిన్‌ తెందూల్కర్‌తో పాటు ఎంతో మంది ప్రముఖులను ఆయన ప్రభావితం చేశారు. భవిష్యత్తులో సత్యసాయి స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తాం". -పవన్ కల్యాణ్, డిప్యూటీ సీఎం

9.2 కిలోల బంగారంతో సత్యసాయి విగ్రహం - వైభవంగా బాబా శత జయంత్యుత్సవాలు ప్రారంభం

సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకలు - నేడు పుట్టపర్తికి ప్రధాని మోదీ

