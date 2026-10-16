అందరికీ ఆనందం, ఆదాయం, ఆరోగ్యం ఉండాలని ప్రార్థించా: సీఎం చంద్రబాబు
దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా మూలానక్షత్రం రోజున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దంపతులు ఇంద్రకీలాద్రిని సందర్శించారు. భక్తుల కేరింతలకు సీఎం స్పందించి వారికి ఆత్మీయంగా అభివాదం చేస్తూ ముందుకు సాగారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:49 PM IST
Chandrababu And His Wife Visit Goddess Durga in Vijayawada: వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని దుర్గమ్మను ప్రార్ధించినట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రజల్లో పేదరికం పోవాలని, మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు కలగాలని కోరుకున్నట్లు చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మూలానక్షత్రం రోజున పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన చంద్రబాబు అందరికీ ఆనందం, ఆదాయం, ఆరోగ్యం ఉండాలని ప్రార్థించానని తెలిపారు.
దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా మూలానక్షత్రం రోజున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దంపతులు ఇంద్రకీలాద్రిని సందర్శించారు. భక్తుల కేరింతలకు సీఎం స్పందించి వారికి ఆత్మీయంగా అభివాదం చేస్తూ ముందుకు సాగారు. ఆలయ స్థానాచార్యులు విష్ణుభట్ల శివప్రసాదశర్మ సీఎంకి పరివేష్టం అలంకరించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున దుర్గమ్మకు పట్టువస్త్రాలు, ఇతర సుమంగళ ద్రవ్యాలను తీసుకుని ఆలయంలోకి వెళ్లిన సీఎం దంపతులకు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. వేదమంత్రోచ్ఛరణల మధ్య సీఎం దంపతులు అమ్మవారి అంతరాలయంలోకి చేరుకున్నారు. సరస్వతిదేవి అలంకరణలోని దుర్గమ్మకు షోడషోపచారాలు చేసి ముఖ్యమంత్రి, కుటుంబ సభ్యుల గోత్రనామాలతో పూజ చేశారు.
చతుర్వేద ఆశీర్వచనం: రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలని ప్రతిపాదిత పథకాలు, అన్ని ప్రాజెక్టులు సత్ఫలితాలను ఇవ్వాలని దివ్యమైన, భవ్యమైన రాజధానిగా అమరావతి నిర్మాణం కావాలని పరిపాలనలో ఎలాంటి అవరోధాలు ఇబ్బందులు, ప్రతికూలతలు లేకుండా అమ్మవారి కరుణాకటాక్షాలను పాలకులకు అందించాలని పండితులు సంకల్పం చెప్పారు. అనంతరం పండితులు చతుర్వేద ఆశీర్వచనం చేసి ప్రసాదం అందించారు. దేవాదాయశాఖ తరఫున సీఎం దంపతులకు అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని పాలక మండలి ఛైర్మన్, అధికారులు అందించారు. ఆలయం నుంచి వెలుపలికి వస్తూ క్షేత్రపాలకలు అభయ ఆంజనేయస్వామి, అపరాజితాదేవిని దర్శించుకున్నారు.
అనాదిగా ఉన్న రావిచెట్టును చంద్రబాబు తాకి నమస్కరించారు. ఆలయం బయట గట్టుపై కూర్చుని అమ్మవారి ఆలయ శిఖరాన్ని దర్శించి చేతులు జోడించి మొక్కారు. పాలకమండలి సభ్యులు, ఇతరులతో సీఎం ఫొటోలు దిగారు. దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న తర్వాత జై దుర్గాభవానీ అంటూ మూడుసార్లు నినదించిన సీఎం చంద్రబాబు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
'ప్రభుత్వం తరఫున దుర్గమ్మ తల్లికి చీర, సారె సమర్పించడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. దసరా సందర్భంగా ప్రజలంతా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకున్నా. భక్తులెవ్వరికీ ఇబ్బందులు లేకుండా కార్యక్రమాల్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు ఆలయ సిబ్బందిని అభినందిస్తున్నాను. ఇప్పటివరకూ 8 లక్షల మంది దుర్గమ్మను దర్శించుకున్నారు. ఈ నవరాత్రుల్లో మరింత మంది భక్తులు భవానీ మాతను దర్శించుకోనున్నారు. ఈ వేడుకలు మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయలకు నిదర్శనం.' -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
సీఎం దంపతులు అరగంట సేపు ఆలయంలో ఉన్నప్పటికీ దర్శనం కోసం క్యూలైన్లలో ఉన్న భక్తులకు ఏ మాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా ముఖమండం ముందు క్యూ మినహా అన్ని వరుసలు యథావిధిగా కొనసాగించారు. దర్శన అనంతరం బయటకొచ్చిన సీఎం క్యూలైన్లలో మహిళలతో ముచ్చటించారు. చిన్నారులను ఆత్మీయంగా పలకరించి ఉత్సాహపరిచారు.
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