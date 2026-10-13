తొలిసారి ఏపీకి వచ్చారు - దళపతి విజయ్ రాకతో విజయవాడ దద్దరిల్లింది: సీఎం చంద్రబాబు
పున్నమిఘాట్ వద్ద జరుగుతున్న విజయవాడ ఉత్సవ్కు ఏపీ, తమిళనాడు సీఎంలు హాజరయ్యారు. ఎంపీ కేశినేని చిన్ని పుష్పగుచ్ఛం ఇచ్చి సాదర స్వాగతం పలికారు. వివిధ సాంస్కృతిక, సాంప్రదాయ కార్యక్రమాలను చంద్రబాబు, విజయ్ ఆసక్తిగా విక్షించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 10:17 PM IST
Chandrababu and CM Vijay speeches at Vijayawada Utsav : గోదావరి- కావేరి నదుల అనుసంధానంతో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు మేలు జరుగుతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఇది ప్రధాని మోదీ వల్లే సాధ్యమవుతుందని సీఎం వెల్లడించారు. విజయవాడ పున్నమి ఘాట్ వద్ద వైభవంగా జరుగుతున్న విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.Oలో ఇద్దరు సీఎంలు పాల్గొన్నారు. ఎంపీ కేశినేని చిన్ని పుష్పగుచ్ఛం ఇచ్చి సాదర స్వాగతం పలికారు. వివిధ సాంస్కృతిక, సాంప్రదాయ కార్యక్రమాలను చంద్రబాబు, విజయ్ ఆసక్తిగా విక్షించారు. అనంతరం సభపైకి వచ్చిన విజయ్కు శాలువాతో సత్కరించి ఆయన ఫోటోను జ్ఞాపికగా బహుకరించారు. విజయవాడ ఉత్సవ్ చూసేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు తరలివచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ రాకతో విజయవాడ దద్దరిల్లిందని అన్నారు. ఆయన తొలిసారి ఏపీకి వచ్చారని తెలిపారు. పార్టీ పెట్టిన రెండేళ్లకే విజయ్ సీఎం అయ్యారని, తమిళనాడు అభివృద్ధికోసం కంకణం కట్టుకున్నారని కొనియాడారు. విజయవాడ ఉత్సవ్ను అధికారులు, స్థానిక నేతలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. పొరుగు రాష్ట్రాలు కూడా బాగుండాలని తాము కోరుకుంటామని, మోదీ నాయకత్వంలో ఏదైనా సాధ్యమేనని తెలిపారు. దుర్గమ్మ ఆశీస్సులతో గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం జరుగుతాయని ఆకాంక్షించారు. 5 నదులు అనుసంధానం చేయాలని అన్నారు. 2047 నాటికి ప్రపంచంలోనే భారత్ నంబర్-1 అవుతుందని సీఎం చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
''తమిళనాడు సీఎం తొలిసారి మన రాష్ట్రానికి వచ్చారు. దళపతి విజయ్ రాకతో విజయవాడ దద్దరిల్లింది. పార్టీ పెట్టిన రెండేళ్లకే విజయ్ సీఎం అయ్యారు. తమిళనాడు అభివృద్ధి కోసం విజయ్ కంకణం కట్టుకున్నారు. విజయవాడ ఉత్సవ్ను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. పొరుగు రాష్ట్రాలు కూడా బాగుండాలని మేం కోరుకుంటాం. మోదీ నాయకత్వంలో ఏదైనా సాధ్యమే.''- చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
నదుల అనుసంధానం గురించి చర్చించాం : నదుల అనుసంధానం గురించి సీఎం చంద్రబాబుతో చర్చించినట్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తెలిపారు. ముందుగా 'అందరికీ నమస్కారం' అంటూ ఆయన తెలుగులో ప్రసంగం ప్రారంభించారు. విజయవాడకు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. విజయవాడ ప్రజలు ప్రతి చోటా ఘనస్వాగతం పలికారని చెబుతూ అందరికీ సీఎం విజయ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
చంద్రబాబుతో తమిళనాడు సీఎం విజయ్ భేటీ - నదుల అనుసంధానం, తాగునీటిపై చర్చ
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