చంద్రగ్రహణం - రాష్ట్రంలో ఆలయాల మూసివేత - సంప్రోక్షణ అనంతం రేపు దర్శనాలు పునఃప్రారంభం
తిరుమల గర్భాలయం, మహాద్వారం తలుపులు మూసిన టీటీడీ - కాణిపాకం, సింహాద్రి అప్పన్న ఆలయాల మూసివేత - గ్రహణ ఘడియల్లో కోటప్పకొండ, శ్రీశైలం తలుపులకు తాళాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 3, 2026 at 4:59 PM IST
Temples Closed Due to Lunar Eclipse : చంద్రగ్రహణం కారణంగా రాష్ట్రంలోని ఆలయాలను మూసివేశారు. తిరుమల వేంకటేశ్వరుని ఆలయాన్ని టీటీడీ అధికారులు ఉదయం 9 గంటలకు మూసివేశారు. గర్భాలయంతో పాటు మహాద్వారం తలుపులకు తాళాలు వేశారు. తిరుమల అన్నవితరణ కేంద్రాల్లో ప్రసాదాల తయారీ కూడా నిలిపేశారు. భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా 40 వేల పులిహోర పొట్లాలు పంపిణీ చేశారు. సాయంత్రం 6 గంటల 47 నిమిషాలకు చంద్రగ్రహణం ముగిశాక ఆలయంలో శుధ్ధి, పుణ్యాహవచనం కార్యక్రమం నిర్వహించి తర్వాత దర్శనాలకు అనుమతిస్తారు. తిరిగి రేపు సర్వదర్శన టోకెన్లు జారీని ప్రారంభిస్తామని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి వెల్లడించారు.ఇవాళ బ్రేక్ దర్శనాలకు సిఫార్సు లేఖల స్వీకరణ, ఆర్జిత సేవల టికెట్ల జారీని టీటీడీ రద్దు చేసింది. తిరుపతిలో సర్వ దర్శన టోకెన్ల జారీని ఇప్పటికే ఆపేసింది. తిరిగి రేపు సర్వదర్శన టోకెన్లు జారీని ప్రారంభించనుంది.
గ్రహణ ఘడియల వేళ మూతపడ్డ టీటీడీ స్థానిక ఆలయాలు: చంద్రగ్రహణ ప్రభావంతో తిరుపతిలోని స్థానిక ఆలయాలు మూతపడ్డాయి. తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం, తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి, శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయాలను అధికారులు మూసివేశారు. శ్రీనివాసమంగాపురం శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి, అప్పలాయగుంట శ్రీప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయాల్లోనూ దర్శనాలు నిలిపివేశారు. గ్రహణం వీడిన తర్వాత ఆలయాల తలుపులు తెరిచి ఆలయశుద్ధి, కైంకర్యాలు నిర్వహిస్తారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గగుడికి కవాట బంధనం: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి దుర్గగుడిని అధికారులు మూసివేశారు. ఆలయంలో అమ్మవారికి నివేదన అనంతరం ప్రధానాలయంతో పాటు ఉపాలయాలకు ఆలయ అర్చకులు, సిబ్బంది తాళాలు వేశారు. ఆలయ పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ గాంధీ, ఈవో శీనానాయక్, దుర్గగుడి స్థానాచార్యులు విష్ణుభొట్ల శివప్రసాదశర్మ సమక్షంలో కవాట బంధనం చేశారు. రేపు తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు గ్రహణ మోక్షకాలం అనంతరం ఆలయ ద్వారాలను తెరిచి దేవతామూర్తులకు స్నపనాభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాతే భక్తులను దర్శనానికి అనుమతిస్తారు.
చంద్రగ్రహణ ప్రభావంతో ఒంటమిట్ట, మోపిదేవి ఆలయాల మూసివేత: కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట కోదండరామలయాన్ని అర్చకులు మూసివేశారు. తెల్లవారుజామున ప్రత్యేక పూజలు చేసిన తర్వాత ఆలయాన్ని మూసివేశారు. చంద్రగ్రహణం వీడిన అనంతరం సాయంత్రం 7 గంటల 30 నిమిషాల తర్వాత ఆలయాలను తెరిచి, సంప్రోక్షణ, పుణ్యహవాచన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
మోపిదేవి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం మూసివేశారు. గ్రహణం సందర్భంగా దేవస్థానంలో ఆగమ శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం ఉదయం 6 గంటల నుంచి వేద పండితులు, ఆలయ అధికారులు ఆలయ ద్వారాలు తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. గ్రహణం తరువాత రేపు ఉదయం 6 గంటలకు స్వామివారి సంప్రోక్షణ అనంతరం దర్శనం నిత్య పూజా కార్యక్రమాలు యధావిధిగా కొనసాగుతాయని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.
కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయం మూసివేత: కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయాన్ని అధికారులు మూసివేశారు. ఆర్జిత సేవలు రద్దు చేశారు. గ్రహణం అనంతరం రాత్రి 7 గంటలకు గుడి తలుపులు తెరిచి ఆలయ శుద్ధి, గ్రహణ శాంతి, అభిషేకం చేస్తారు. ఆ తర్వాత భక్తులను యథావిథిగా దర్శనానికి అనుమతిస్తారు.
శ్రీశైలంలోని శ్రీభ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం: శ్రీశైలంలోని శ్రీభ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయ ద్వారాలను మూసివేశారు. ఉదయం 6 గంటలకు శాస్త్రోక్తంగా మంత్ర పఠనం చేసి ఉభయ దేవాలయాలకు తాళాలు వేశారు. రాత్రి ఏడున్నర గంటలకు సంప్రోక్షణ జరిపిస్తారు. రాత్రి 9 గంటలకు స్వామి అమ్మవార్లకు మంగళ హారతులు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత భక్తులను శ్రీ స్వామివారి అలంకార దర్శనానికి అనుమతిస్తారు.
పెనుగంచిప్రోలు, మహానంది ఆలయ తలుపులకు తాళాలు: ఎన్టీఆర్ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలులోని శ్రీ తిరుపతమ్మ అమ్మవారి దేవాలయాన్ని చంద్రగ్రహణం కారణంగా మూసివేశారు. ఈరోజు ఉదయం 7 గంటల 30 నిమిషాలకు ఆలయం కవాట బంధనం చేశారు. రేపు ఉదయం 5 గంటల 30 నిమిషాలకు గోపూజ అనంతరం భక్తులను ఆలయంలో అనుమతించనున్నారు. చంద్రగ్రహణంతో నంద్యాల జిల్లా మహానంది ఆలయాన్ని మూసివేశారు. తిరిగి ఇవాళ సాయంత్రం 7 గంటలకు ఆలయాన్ని తెరువనున్నారు.
చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా నేడు విశాఖలోని సింహాద్రి అప్పన్న ఆలయాన్ని ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఆలయం మూసి వేశారు. గ్రహణం సందర్భంగా స్వామి సన్నిధిలో జరిగే అన్ని ఆర్జిత సేవలు రద్దు చేశారు. రేపు ఉదయం సుప్రభాత సేవతో స్వామివారి దర్శనాన్ని పునఃప్రారంభిస్తారు. పల్నాడు జిల్లాలోని కోటప్పకొండ శ్రీ త్రికోటేశ్వరస్వామి ఆలయం మూతపడింది. బుధవారం ఉదయం 8 గంటలకు సంప్రోక్షణ అనంతరం భక్తుల దర్శనానికి అనుమతిస్తామని ఆలయ పండితులు వివరించారు.
చరిత్రలోనే తొలిసారిగా నిలిచిపోయిన రథోత్సవం: చంద్రగ్రహణం కారణంగా గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ, పానకాల నరసింహ స్వామి ఆలయాలను ఈరోజు మూసివేశారు. స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా సోమవారం అర్ధరాత్రి కళ్యాణం నిర్వహించారు. అనంతరం మంగళగిరి పురవీరులలో స్వామివారి దివ్య రథంపై ఊరేగుతారు. గ్రహణ ఘడియలు కావడంతో గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని పానకాల నరసింహ స్వామి ఆలయం మూతపడింది. చంద్రగ్రహణం కారణంగా తొలిసారి స్వామివారి దివ్య రథోత్సవ కార్యక్రమం ఆగిపోయిందని పూజారులు తెలిపారు. సంప్రోక్షణ తర్వాత బుధవారం నుంచి దర్శనాలు పునఃప్రారంభంకానున్నాయి. చంద్రగ్రహణం కారణంగా చరిత్రలోనే తొలిసారి రథోత్సవం నిలిచిపోయింది.
చంద్రగ్రహణం నేపథ్యంలో కోనసీమ తిరుమలగా పేరుగాంచిన ఆత్రేయపురం మండలం వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని అర్చకులు మూసివేశారు. స్వామి అమ్మవార్లకు పూజలు చేసి ఉదయం 9 గంటలకు ఆలయ ముఖద్వారాలను మూసివేశారు. చంద్రగ్రహణం అనంతరం బుధవారం ఉదయం 6 గంటలకు ఆలయాన్ని తెరిచి సంప్రోక్షణ అనంతం రేపు దర్శనాలు పునఃప్రారంభం అవుతాయని అర్చకులు తెలిపారు.
