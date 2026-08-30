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ఉండేది రాజధానిలోనే - అభివృద్ధికి మాత్రం ఆమడదూరం!

అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంగా చంపాపేట డివిజన్‌ - డివిజన్‌ పరిధిలోని పలు కాలనీల్లో తీవ్ర సమస్యలు - నిధులు మంజూరైనా పూర్తి కానీ పనులు - అధికారుల అలసత్వంతో పనుల్లో తీవ్ర జాప్యం

చంపాపేట డివిజన్‌లో సమస్యలు
చంపాపేట డివిజన్‌లో సమస్యలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 30, 2026 at 4:54 PM IST

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Problems in Champapet Division : హైదరాబాద్‌ మహానగరంలోని చంపాపేట డివిజన్‌ అభివృద్దిలో చతికిలపడిపోతోంది. డివిజన్‌ పరిధిలోని పలు కాలనీల్లో రహదారి పనులు మంజూరైనా అధికారుల అలసత్వంతో ఎక్కడవేసిన గొంగలి అక్కడే వేసినట్లుగా మారింది. ఒక్కటేమిటి డ్రైనేజీ పనులు, ఒరిగిపోయిన విద్యుత్త్ స్తంబాలు, వేలాడుతున్న కేబుల్ వైర్లు ఇలా ఎన్నో సమస్యలు వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. వర్షం వస్తే చాలు ఇళ్లలోకి మురుగునీరు వచ్చి చేరుతోందని, ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకునే నాథుడే లేడని స్థానికులు వాపోతున్నారు.

ఒక్కో కాలనీలో ఒక్కో సమస్య : పాలకులు మారుతున్నా, ఏళ్లు గడుస్తున్నా చంపాపేట డివిజన్‌లో సమస్యలు మాత్రం అలానే ఉంటున్నాయి. అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు పట్టించుకోకపోవడంతో ప్రజలు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. డివిజన్‌లో అడుగుపెడితే ఒక్కో కాలనీలో ఒక్కో సమస్య కనిపిస్తోంది. మారుతీ నగర్‌లో రోడ్ల పరిస్థితి అస్తవ్యస్తంగా మారింది. ఐదారు రహదారుల నిర్మాణ పనులు మంజూరైనా కాంట్రాక్టర్లు అగ్రిమెంట్లు చేసుకుని పనులు చేసేందుకు ముందుకు రావడం లేదు. దీంతో కాలనీ వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

చంపాపేట డివిజన్‌లో అస్తవ్యస్తంగా అభివృద్ధి పనులు - పరిష్కారం చూపాలని వేడుకుంటున్న ప్రజలు (ETV Bharat)

వీధుల వెంట మురుగు : అంతేకాదు కాలనీలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేసినా పనులన్నీ సగం సగం చేసి వదిలేశారు. యాదగిరినగర్, దుర్గ భవాని నగర్‌లో డ్రైనేజీ పనులను అరకొరగా చేసి అధికారులు చేతులు దులుపుకోగా కాలనీవాసులు నరకంచూస్తున్నారు. చినుకుపడితే చాలు కాలనీలన్నీ చిత్తడిచిత్తడి అవుతున్నాయి. డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లుతుండటంతో వీధుల వెంట మురుగు పారుతుందని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

మరుగుదొడ్లు లేక విద్యార్థులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు : కాలనీల్లో విద్యుత్‌స్తంభాలు ఒరిగిపోయి ప్రమాదకరంగా మారాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విద్యుత్‌ స్తంభాలకు వేలాడుతోన్న వైర్లు ఆటలాడుకుంటున్న చిన్నపిల్లల పాలిట శాపంగా మారుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంటోందని అధికారులకు ఫిర్యాదు ఇచ్చినప్పటికీ స్పందించడం లేదని పేర్కొన్నారు. అలాగే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మరుగుదొడ్లు లేక విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వాటిని ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు. తాగునీరు సమస్య, విద్యార్థులు భోజనం చేసేందుకు ఒక షెడ్డును ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను కోరుతున్నారు.

పరిష్కారం చూపాలని వేడుకుంటున్న ప్రజలు : నగరంలోని కాలనీలు అభివృద్ధికి ఆదర్శంగా నిలవాలి కానీ, పాలకులు, అధికారుల నిర్లక్ష్యం పుణ్యమా అని ప్రజల జీవితాలు మాత్రం దుర్భరంగా మారుతున్నాయి. కనీస వసతులు కరువై, సమస్యల వలయంలో చిక్కుకున్న తమకు వెంటనే పరిష్కారం చూపాలని ప్రజలు వేడుకుంటున్నారు.

"రోడ్ల పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. కాంట్రాక్టర్​ వచ్చాయి 15 రోజులు అగ్రిమెంట్​ చేసుకున్నాడు. మళ్లీ కాంట్రాక్టర్ రావడం లేదు. అధికారులు స్పందించి పనులు చేయించాలని కోరుతున్నాం. కరెంట్ తీగలు వేలాడుతున్నాయి. ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం జరుగుతుందో అని భయపడుతూ బతుకుతున్నాం" - స్థానికులు

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చంపాపేట డివిజన్‌ సమస్యలు
PROBLEMS IN CHAMPAPET DIVISION

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