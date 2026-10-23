హైదరాబాద్ మెట్రో రుణాల విషయంలో ఎదురవుతోన్న సవాళ్లు - డిసెంబర్ నాటికైనా పూర్తవుతుందా?
Hyderabad Metro Loans : మెట్రోరైలును ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకొనేందుకు ఏడాదిపాటుగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. కానీ తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు ఇచ్చే సంస్థలు దొరకకపోవటంతో జాప్యం జరుగుతోంది.
Published : October 23, 2026 at 11:51 AM IST
Hyderabad Metro Loans : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు మొదటి దశను పబ్లిక్ - ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ పద్ధతిలో ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాలనుకుంది. దీనికోసం ఏడాదిగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అయినా అది ఇంకా కార్యరూపం దాల్చలేదు. చివరి నిమిషంలో ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ రుణం విడుదల చేయకపోవడంతో ఈ ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. దసరా నాటికి ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నా, 3.5 శాతం వడ్డీకి రుణమిచ్చే సంస్థలు దొరకలేదు. దీంతో డిసెంబర్ నాటికి దీనిని పూర్తిచేస్తామని మెట్రో అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఎస్బీఐ క్యాప్స్కు అప్పగింత
మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు మొదటి దశను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకొనేందుకు ఎల్అండ్టీ మెట్రో తీసుకున్న రూ.13,527 కోట్ల రుణాన్ని రీషెడ్యూల్ చేయాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం చెల్లిస్తున్న వడ్డీ రేటు ఎక్కువగా ఉన్నందున, తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణాలు అందించే బ్యాంకులను ఎంపిక చేసే బాధ్యతను ఎస్బీఐ క్యాప్స్కు అప్పగించారు. మెట్రోతోపాటు ఈ ఏజెన్సీ పలు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి కూడా రుణాలు పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. మెట్రోకు రుణం ఇచ్చే ఫైనాన్స్ కంపెనీని ఎంపిక చేసే ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి ఎస్బీఐ క్యాప్స్కు రెండు నెలల గడువు ఇచ్చారు. ఈ గడువు కూడా త్వరలోనే ముగియనుంది. కానీ అనుకున్న సమయానికి ప్రక్రియ పూర్తి కానందున ఎస్బీఐ క్యాప్స్కు గడువును మరింత పొడిగిస్తున్నట్లు మెట్రో తెలిపింది.
లోటును పూడ్చేందుకు
తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణాలు లభించడం వల్ల మెట్రో లాభాల బాట పడుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. కానీ ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కాకపోవడంతో నష్టాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఎల్అండ్టీతో ఏప్రిల్ చివరిలో ఒప్పందం కుదిరింది. దాని ప్రకారం ఆదాయం, ఖర్చులు, వడ్డీల పరంగా లోటు ఏర్పడుతుందని పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. మెట్రో టేకోవర్ ప్రక్రియ డిసెంబర్ నాటికి పూర్తవుతుందని అంచనా వేస్తున్నట్లు ఎల్అండ్టీ మెట్రో బీఎస్ఈకి సమాచారమిచ్చింది.
హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్! - కొత్తగా 60 కోచ్ల కొనుగోలుకు ఏర్పాట్లు