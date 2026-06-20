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ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ 'సర్‌' ప్రక్రియకు ఇబ్బందులు - ఓటు ఎక్కడుందో తెలియక ఓటర్ల తికమక

మ్యాపింగ్ ప్రక్రియలో లోపాల వల్ల ఓటర్లకు తప్పని తిప్పలు - ఒకే కుటుంబంలోని ఓటర్లను వేర్వేరు పోలింగ్ బూతుల్లోకి మార్పు - ఇంటింటికీ తిరిగి పూర్తిస్థాయిలో మ్యాపింగ్ చేయని బీఎల్వోలు

Voters Face Difficulties Due To Errors In Mapping Process In Kurnool District
Voters Face Difficulties Due To Errors In Mapping Process In Kurnool District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 8:42 AM IST

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Voters Face Difficulties Due To Errors In Mapping Process In Kurnool District : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ 'సర్' ప్రక్రియ కర్నూలు జిల్లాలో అస్తవ్యస్తంగా సాగుతోంది. మ్యాపింగ్ ప్రక్రియలో లోపాలు ఓటర్లకు అవస్థలు తెచ్చిపెడుతోంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఓటర్లను వేర్వేరు పోలింగ్ బూతుల్లోకి మార్చడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తమ ఓటు ఎక్కడుందో తెలియక ఇంటర్‌నెట్ కేంద్రాలకు పరుగులు పెడుతున్నారు.

సహకరించని బీఎల్వోలు : కర్నూలు జిల్లాలో 'సర్‌' ప్రక్రియ ఈ నెల 15 నుంచి ప్రారంభమైంది. అయితే చాలా మంది ఓటు హక్కు సందిగ్ధంలో పడింది. మ్యాపింగ్ ప్రక్రియలో లోపాల వల్ల గందరగోళంగా మారింది. కర్నూలు జిల్లాలోని నందికొట్కూరు, డోన్, పత్తికొండ, ఎమ్మిగనూరు, కోడుమూరు నియోజకవర్గాల ఓటర్లు కర్నూలు, పాణ్యం నియోజకవర్గాల్లోకి వలస వచ్చారు. వలస వచ్చిన ఓటర్ల దగ్గర సరైన వివరాలు లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కల్లూరు, నంద్యాల చెక్ పోస్టు సమీప కాలనీలలో స్థిరపడిన వారంతా 2003లో తమ నియోజకవర్గాలలో ఓటర్లుగా ఉన్నారు. అప్పటి ఓటు వివరాలను తెలుసుకునేందుకు కల్లూరు అర్బన్‌ ప్రాంత ఓటర్లు సతమతమవుతున్నారు. వారికి కనీసం బీఎల్వోలు సహకరించడం లేదు.

ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ 'సర్‌' ప్రక్రియకు ఇబ్బందులు - ఓటు ఎక్కడుందో తెలియక ఓటర్ల తికమక (ETV Bharat)

కల్లూరు వీకర్ సెక్షన్ కాలనీలో నాలుగైదు రాష్ట్రాలకు చెందిన ఓటర్లు నివాసముంటున్నారు. వారంతా 2002లో తమ ఓటు ఎక్కడుందన్న వివరాలు తెలియక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బీఎల్వోలు పూర్తిస్థాయిలో ఇంటింటికీ తిరిగి మ్యాపింగ్‌ చేయకపోవడంతో ఓటర్లకు 2002లో తమ ఓటు ఎక్కడుందన్న వివరాలు తెలియడం లేదు. వారంతా సచివాలయలకు, ఇంటర్నెట్‌ కేంద్రాలకు పరుగులు పెడుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల ఇంటింటికీ తిరగాల్సిన బీఎల్వోలు సచివాలయాల్లో తిష్ట వేస్తున్నారు. తమకు ఓటు హక్కు ఉందో లేదో తెలియక ఓటర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

బీఎల్వోలు సైతం ఓట్లు గుర్తించలేక తికమక : పట్టణ ప్రాంతాల్లోని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో పరిస్థితి గజిబిజిగా ఉంది. ఆయా వార్డుల్లోని ఓటర్లను గుర్తించలేకపోతున్నారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఓటర్లు వేర్వేరు పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటర్లుగా ఉన్నారు. దీంతో తమ ఓటు ఎక్కడుందో తెలుసుకోలేక ఓటర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నివాసం ఉన్న ప్రాంతంలోనే ఓటు హక్కు కల్పించాలని కోరుతున్నారు. ఈ సమస్యతో బీఎల్వోలు సైతం ఓట్లు గుర్తించలేక తికమక పడుతున్నారు. నివాస ప్రాంతం ఒకచోట, పోలింగ్ కేంద్రం మరో చోట ఉండటంతో ఇటు బీఎల్వోలు అటు రాజకీయ పార్టీల ఏజెంట్లు ఓటర్లను స్థానికులా, స్థానికేతరులా అని గుర్తించలేని పరిస్థితి నెలకొంది.

"కుటుంబంలో నలుగురం ఉంటే కేవలం రెండే వచ్చాయి. మిగిలిన రెండింటి గురించి వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లమంటున్నారు. ఇలా చాలా మందికి జరుగుతుంది. మేము ఎక్కడ నివాసముంటున్నామో, మా ఇళ్లు ఎక్కడ ఉందో అక్కడే మా ఓటుని ఇవ్వండి. బీఎల్వోలు కూడా అడ్రస్​ కనుక్కోవడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కేవలం రెండు కిలోమీటర్ల పరిధిలో మాత్రమే ఉండాల్సిన ఓటర్లు, నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటున్నారు. కాబట్టి అందరికీ అనుకూలంగా ఉండే ప్రాంతంలో మాత్రమే ఓట్లను కల్పించండి. " - ఓటర్లు

'సర్‌'కు చెప్పాల్సిన వివరాలివే - దేశంలోని ఓటర్ల జాబితా సవరిస్తున్న ఈసీ

2002లో మీ ఓటు ఎక్కడుందో తెలుసా?

TAGGED:

VOTERS PROBLEMS IN KURNOOL DISTRICT
VOTERS DIFFICULTIES DUE TO MAPPING
VOTERS DIFFICULTIES IN KURNOL DIST
సర్‌ ప్రక్రియకు ఇబ్బందులు
VOTERS PROBLEMS IN KURNOOL DISTRICT

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