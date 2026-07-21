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పెరిగిన రసాయనాల వాడకం - తగ్గిన మిర్చి ఎగుమతులు

2024-25 సంవత్సరంలో రూ.11,405 కోట్ల విలువైన 7.15 లక్షల టన్నుల ఎగుమతి - 2025-26లో రూ.10,396 కోట్ల విలువైన 6,83,661 టన్నులే ఎగుమతి

Andhra Pradesh Chili Production
Andhra Pradesh Chili Production (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 12:47 PM IST

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Andhra Pradesh Chili Production : దేశం నుంచి సుగంధ ద్రవ్య పంటల ఎగుమతుల్లో మిరప వాటా 26.55%. మరోవైపు గతేడాది ఎర్రబంగారం ఎగుమతులు తగ్గాయి. 2024 - 25 సంవత్సరంలో రూ.11,405 కోట్ల విలువైన 7.15లక్షల టన్నులు ఎగుమతి చేయగా, 2025-26లో రూ.10,396 కోట్ల విలువైన 6,83,661 టన్నులే ఎగుమతి అయింది. పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం, షిప్పింగ్‌ ఛార్జీల పెరుగుదల, తగ్గిన ఉత్పత్తి తదితర పరిణామాలతోపాటు వివిధ దేశాలు అమలు చేస్తున్న కఠిన ఆహార భద్రతా నిబంధనలూ ఒక కారణం. కొన్నేళ్లుగా మిరపలో తెగుళ్ల తీవ్రత అధికం కావడంతో రసాయనాల వాడకం పెరుగుతోంది. వాటిలో నిషేధిత మందుల అవశేషాలు పరిమితికి మించి ఉన్నాయి. ఇటీవలే చైనా మూడు కంటెయినర్ల మిరపను తిరస్కరించింది. ఇదే సమయంలో ఎగుమతి రకాలకు లభించే ధర కూడా తగ్గుతోంది.

తెలుగు రాష్ట్రాలదే ఆధిపత్యం : మిరప సాగులో తెలుగు రాష్ట్రాలదే ఆధిపత్యం కొనసాగుతోంది. దేశంలో ఉత్పత్తయ్యే మొత్తం ఎండు మిరపలో సగటున ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 50%, తెలంగాణలో 23% పండిస్తారు. తర్వాత స్థానంలో మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఒడిశా, పశ్చిమబెంగాల్, గుజరాత్‌ తదితర రాష్ట్రాలుంటాయి. సుగంధ ద్రవ్యాల బోర్డు ఇటీవల విడుదల చేసిన 2025-26 గణాంకాలు పరిశీలిస్తే ఏపీ వాటా 47.36%, తెలంగాణ 14.48% శాతానికి పరిమితమైంది. కొన్నేళ్లుగా జెమిని వైరస్, నల్లతామర ప్రభావం పెరగడమే సాగు, ఉత్పత్తి తగ్గడానికి కారణంగా తెలుస్తోంది.

తొలిస్థానంలో చైనా : భారత్‌ నుంచి మిరప దిగుమతుల్లో చైనా తొలిస్థానంలో ఉంటోంది. 2024-25లో చైనాకు రూ.3,858 కోట్ల విలువైన 2,36,831 టన్నుల మిరప ఎగుమతి కాగా 2025-26లో రూ.3,171 కోట్ల విలువైన 2,10,998 టన్నులకే పరిమితమైంది. అమెరికా, బంగ్లాదేశ్‌కి కూడా ఎగుమతుల పరిమాణం, విలువ పరంగా తగ్గాయి. యూఏఈకి ఎగుమతులు 1,000 టన్నులు పెరిగినా విలువ పరంగా రూ.100 కోట్లు తగ్గింది.

ఎగుమతి మిరప సగటు ధర క్వింటాల్‌కు 2024-25లో రూ.15,939 లభించగా 2023-24లో అత్యధికంగా రూ.20,783 దక్కింది. 2025-26 సంవత్సరంలో సగటు ఎగుమతి ధర క్వింటాల్‌కు రూ.15,205 మాత్రమే ఉంది.

తెగుళ్లు తట్టుకునే రకాల్ని అందుబాటులోకి తెస్తే : 2025-26 సంవత్సరంలో క్వింటాల్‌కు సగటు ధర పరిశీలిస్తే అమెరికా రూ.25,769, థాయ్‌లాండ్‌ రూ.18,455, శ్రీలంక రూ.15,909, చైనా రూ.15,030, యూఏఈ రూ.9,628, బంగ్లాదేశ్‌ రూ.9,311 చొప్పున ఇచ్చాయి. రసాయనాల వాడకం తగ్గించి రైతుల్లో అవగాహన కల్పిస్తేనే మిరప పంటను రక్షించుకోవచ్చు. జెమిని వైరస్‌ ఎప్పటి నుంచో మిరప పంటను దెబ్బతీస్తోంది. 2021-22 నుంచి నల్లతామర తీవ్ర నష్టాలకు కారణమవుతోంది. వీటి నివారణకే రైతులు అధికశాతం పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. తెగుళ్లు తట్టుకునే రకాల్ని అందుబాటులోకి తెస్తే మిరపలో రసాయనాల వాడకం, తద్వారా పెట్టుబడులు తగ్గుతాయి. పంట నాణ్యత కూడా పెరుగుతుంది. మిరప సాగులో ఎదురవుతున్న ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

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