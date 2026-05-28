గేటు పట్టుకోగానే చందాలు ఇంకెన్నిసార్లు రాయాలంటూ కేకలు! - జనగణనలో విచిత్ర అనుభవాలు
Published : May 28, 2026 at 12:24 PM IST
Enumerators Face Difficulties in Census Survey : ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో గేటు ముందు నిలబడి పిలిస్తే గానీ పలకని జనాలు, తలుపు చాటు నుంచే దొంగలని పసిగడుతున్నట్టు దొంగ చూపులు, తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లు, ఒకవేళ తలుపులు తీసి పలికినా బయటపడని నిజాలు, చెప్పే నాలుగింటిలో రెండు అబద్దాలే ఉన్నాయి. తాజాగా జనగణనలో కొందరు ఎన్యూమరేటర్లు ఇలాంటి సవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. అంతే కాదు గేట్లు పట్టుకోగానే చందాలు ఇంకెన్నిసార్లు రాయాలంటూ కేకలు వేస్తున్నారు. లేదంటే రేపు రండీ అంటూ కొన్నిళ్ల పెద్దలు ముఖంపైన డోర్లు వేయడం, కొట్టినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న సర్వేలో నిజాల్నే రాస్తున్నారా? అని అడిగితే దానికే సరైన జవాబే లేదు.
- తాజాగా ఎన్యూమరేటర్ల బృందం నల్గొండ జిల్లా మేళ్లచెరువు మండలంలో ఓ ఊరికెళ్లింది. ఓ ఇంటి సర్వే చేస్తున్న క్రమంలో బైకు, కారు ఇంటిముందరే కన్పించాయి. ఆ ఇంటి యజమాని మాత్రం ఆ రెండు తమవి కాదనే చెప్పేశాడు. ఇక ఇంటి సంగతేంటని అడగ్గా మొత్తం 8 గదులున్నాయ్. మూడో, నాలుగో రాసుకోండి అని చెప్పేశాడు. వెళ్లిన ఎన్యూమరేటర్లు వారికి ఉన్న సూచనల ప్రకారం యజమాని చెప్పిందే రాసుకుని వచ్చేశారు.
- మరో బృందం ఓ ఇంటి వెళ్లిగా యజమాని నుంచి కొత్త అనుభవం ఎదురైంది. ల్యాప్టాప్ ఉంది కానీ అది కంపెనీదట. టీవీ ఉంది కానీ అది పని చేయదట. గ్యాస్ పొయ్యి ఉన్నా కట్టెల పొయ్యి అని రాయాలట. ఇక ఇల్లు విషయానికొస్తే తనదే కానీ తన పేరుతో లేదన్నారు. అదే అద్దెకుంటున్న వారూ తమకిది ఎలాంటి సంబంధం లేదంటూ అక్కడి నుంచి జారీ పోయారట. ఎక్కడ చూసిన ఇలాంటి సమాధానాలు చెబుతున్నారు.
- ప్రస్తుతం ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ సర్వేలో ఒక ఇల్లు తప్ప స్థిర ఆస్తులు, ఆధార్, బ్యాంకు ఖాతాల వివరాల అడగనప్పటికీ నిజాలు చెప్పేందుకు చాలామంది సందేహించారు. కొంతమంది నిజాలు దాచారు. మొత్తంమీద జనగణనను ఈసారి ఆస్తుల గణనగా జనం భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇదే సందర్భంలో ప్రభుత్వ పథకాలకు ఎక్కడ అనర్హులుగా గుర్తిస్తారోననే భయంతో ఇలాంటి జవాబులో చెబుతున్నారని వారిలో చర్చ జరుగుతోంది.
ఇంకో ఆప్షన్లు లేక అదే నింపాల్సి వస్తోంది? : మరో మండలంలో ఓ ఇంటికెళ్లిన బృందానికి ఒక్క ఇంట్లోనే నలుగురు దంపతులు కన్పించారు. కానీ అక్కడ ఉన్నది మాత్రం రెండు రూమ్లు మాత్రమే. ఒక పొయ్యి. ఈ వివరాలన్ని నమోదు చేయాలి. కానీ సర్వే నమోదు పత్రంలో ఈ ఆప్షన్ లేదు. ఇలా కొన్ని ఆప్షన్లు లేకపోవడంతో తమకిచ్చిన వరకే నింపి వదిలేస్తున్నారు. ఇలాంటి అనుభవాలను క్రోడీకరించి ఎన్యూమరేటర్లు కొందరు తమదైన శైలిలో కవిత్వాన్నే రాసి వారి గ్రూప్లలో షేర్ చేసుకుంటున్నారు.
వివరాలు ఇస్తే త్వరగా పూర్తి : ఎన్యూమరేటర్లకు కొంతమంది ఇంటి యజమానులు ఏ మాత్రం సహకరించడం లేదు. మొత్తం ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వాల్సి ఉండగా అవన్నీ ఎందుకంటూ వారినే లక్ష్యంగా చేసుకుని నిలదీస్తున్నారు. సమాధానాలు నమోదు చేసుకోవడానికి సిబ్బందికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. సెల్ఫ్ ఎన్యురేట్ చేసుకున్న వారు ఐడీ నంబర్ చెబుతుండటంతో కొద్ది నిమిషాల్లో ప్రక్రియ పూర్తవుతోంది. జనాభాతో పాటు వారి ఆర్థిక స్థితిగతులను కూడా పక్కాగా నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంటింటా తిరిగే ఎన్యుమరేషన్ సిబ్బందికి వివరాలు అందించి సహకరించాలని సెన్సస్ ఉన్నతాధికారులు కోరుతున్నారు. తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు 12.62 లక్షల ఇళ్లను లిస్టింగ్ చేసి, వాటిలోని 50 లక్షల మంది కుటుంబ సభ్యుల పేర్ల సంఖ్యను నమోదు చేసుకున్నట్లుగా జనాభా లెక్కల అధికారులు చెబుతున్నారు.
