ETV Bharat / state

మహిళా సంఘాలకు వడ్డీలేని రుణాలిచ్చాం - మాటకు కట్టుబడి కేటీఆర్ రాజీనామా చేయాలి: సీతక్క

అసెంబ్లీలో మాటల యుద్ధం - మహిళలకు వడ్డీలేని రుణాలు ఇచ్చినట్లు నిరూపిస్తే రాజీనామాకు సిద్ధమని కేటీఆర్ సవాల్‌ - రూ.57వేల కోట్ల రుణాలిచ్చామన్న సీతక్క - ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కేటీఆర్ రాజీనామాకు డిమాండ్

Telangana Assembly Session 2026
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 17, 2026 at 5:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Challenges Between Ministers and KTR on Interest Free Loans for Women : స్వయం సహాయక సంఘాలకు రూ.57 వేల కోట్ల రుణాలిస్తే రాజీనామా చేస్తానన్న కేటీఆర్.. ఇప్పుడు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలని మంత్రి సీతక్క డిమాండ్ చేశారు. కేటీఆర్ అసెంబ్లీలో చెప్పిన తన మాటకు కట్టుబడి ఉండాలని సీతక్క గుర్తు చేశారు. బ్యాంకుల ద్వారా ఈ రెండు సంవత్సరాలల్లో మహిళా సంఘాలకు రూ.57 వేల కోట్ల రుణాలు ఇచ్చామని, మహిళా సంఘాల రుణాలపై వడ్డీ భారాన్ని కూడా భరిస్తున్నామని తెలిపారు. మహిళా సంఘాల రుణాలపై ఇప్పటివరకు రూ.1,390 కోట్ల వడ్డీ చెల్లించామన్న మంత్రి బీఆర్ఎస్ హయాంలో వడ్డీలు ఎగ్గొట్టారని, అభయహస్తం నిధులు కాజేశారుని ఆరోపించారు. ఆధారాలు బయటపెట్టానని, లెక్కలు సరిచూసుకో అంటూ కేటీఆర్‌ ఉద్దేశించి, అసెంబ్లీ లాబీలో మంత్రి మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు.

కేటీఆర్​కు భట్టి, సీతక్క కౌంటర్ : ఇవాళ సభలో మహిళలకు వడ్డీలేని రుణాలపై మాటకు మాట చోటుచేసుకుంది. వడ్డీ లేని రుణాలపై గవర్నర్‌ ప్రసంగంలో స్పష్టత లేదని కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. మహిళలకు 57 వేల కోట్ల వడ్డీలేని రుణాలు ఇచ్చామని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. దీనిపై స్పందించిన కేటీఆర్ రూ.57 వేల కోట్ల వడ్డీలేని రుణాలు ఇచ్చినట్లు నిరూపిస్తే రాజీనామాకు సిద్ధమని సవాల్‌ విసిరారు. ఐదు సంవత్సరాల్లో లక్ష కోట్ల వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తున్నామని కేటీఆర్‌ అవగాహన లేకుండా మాట్లాడటం సరికాదని భట్టి విక్రమార్క, సీతక్క సమాధానం ఇచ్చారు.

ఆడబిడ్డల డబ్బులు గుంజుకున్నారు : మహిళా సంక్షేమం గురించి కేటీఆర్ సత్యదూరమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారని సీతక్క ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీలో గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా కేటీఆర్‌ వ్యాఖ్యలకు సమాధానం ఇచ్చారు. కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయాలనే లక్ష్యంతో తమ ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని అన్నారు. పదేళ్ల పాలనలో మహిళల కోసం బీఆర్ఎస్​ ఏం చేసిందని ప్రశ్నించారు. 3 వేల కోట్ల వడ్డీలను మహిళలపై భారం మోపిందని ధ్వజమెత్తారు. ఆడబిడ్డలు రూపాయి రూపాయి పోగేసి ఆదా చేసుకున్న అభయహస్తం నిధులను గత ప్రభుత్వం కాజేసిందని ఆరోపించారు.

కేటీఆర్‌ V/S మంత్రి కోమటిరెడ్డి : శాసనసభలో కేటీఆర్‌, మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మధ్య మాటల సంవాదం చోటుచేసుకుంది. హామీలు అమలు చేయనందుకు ప్రభుత్వానికి ధన్యావాదాలు తెలపాలా? అని కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు. దీనిపై స్పందించిన కోమటిరెడ్డి రాష్ట్రానికి అప్పుల కుప్పగా మార్చినప్పటికీ పేదవారి సంక్షేమం కోసం పథకాలు అమలు చేస్తున్నందుకు ధన్యావాదాలు తెలపాలని కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అన్నారు.

కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఎక్కడా లేని విధంగా అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసిందని కోమటిరెడ్డి అన్నారు. బీఆర్​ఎస్​ పదేళ్ల పాలనలో ఒక్క రేషన్‌ కార్డు ఇవ్వలేదని ఎద్దేవా చేశారు. అప్పులబారిన పడిన రాష్ట్రాన్ని క్రమంగా గాడిలో పెట్టేందుకు యత్నిస్తున్నామన్నారు. రెండున్నరేళ్లలో 3.25 లక్షల కోట్ల బకాయిలు చెల్లించామని తెలిపారు. బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ గవర్నర్‌ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపి ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పాలని కోమటిరెడ్డి అన్నారు.

కేటీఆర్‌ V/S మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు : తెలంగాణలో ఇంతకాలం హింసా రాజకీయాలు లేవని కాంగ్రెస్‌ వాటిని ప్రోత్సహించవద్దని కేటీఆర్ కోరారు. స్వయాన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి హింసను ప్రేరేపిస్తున్నారని కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. అసెంబ్లీలో కేటీఆర్‌ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలోనే తన నియోజకవర్గంలో జంట హత్యలు జరిగాయని మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గులాబీ నాయకులు ఇష్టానుసారంగా పోలీసులను అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

బహిరంగ వేదికపై ముఖ్యమంత్రి సంతకం చేసిన దస్త్రం ఏమైంది : కేటీఆర్

TAGGED:

SEETHAKKA
TELANGANA ASSEMBLY SESSION 2026
INTEREST FREE LOANS FOR WOMEN
KTR CHALLENGES TO GOVERNMENT
CHALLENGES MINISTERS AND KTR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.