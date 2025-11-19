ETV Bharat / state

5 కిలోలు వండితే 32 కిలోలు బరువు - భద్రాచలం "చక్కెర పొంగలి" వివాదం

చక్కెర పొంగలి తయారు చేయించి తీసుకెళ్తున్న క్రమంలో తనిఖీ చేసిన సిబ్బంది - తూకం వేయగా 32 కిలోలుగా గుర్తించిన అధికారులు - అవకతవకల కారణంగా రెండోసారి పరీక్షించి నిర్ధారించిన అధికారులు

Bhadrachalam Prasadam Issue
Bhadrachalam Prasadam Issue (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 1:59 PM IST

Bhadrachalam Prasadam Issue : దక్షిణ అయోధ్యగా పేరుగాంచిన గొప్ప పుణ్యక్షేత్రం, గోదావరి ఒడ్డున వెలసిన దివ్యసన్నిధానం భద్రాచలం. త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు వనవాస సమయంలో నడయాడిన పుణ్య భూమి ఇది. ఇంతటి ప్రాశస్త్యం కలిగిన ఈ క్షేత్రంలో ప్రసాద పంపిణీలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయనే విషయం తెలియడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి వారి దేవస్థానంలో మంగళవారం చక్కెర పొంగలి అక్రమంగా తరలిపోతుందంటూ హడావుడి చోటు చేసుకుంది. దీంతో అధికారులు ఒక్కసారిగా అప్రమత్తమయ్యారు. అంతా పద్ధతి ప్రకారమే జరుగుతుందంటూ తూకం వేసి నిర్ధారించారు. వార్షికంగా అన్ని విభాగాల నుంచి సుమారు రూ.80 కోట్ల మేర ఆదాయం రాములవారికి వస్తుండగా ఇందులో ప్రసాదాల ద్వారానే సుమారు రూ.8 కోట్ల లావాదేవీలు సాగుతుండటంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు.

Bhadrachalam Prasadam Issue
చక్కెర పొంగలి (Eenadu)

రెండోసారి తయారీ : భద్రాచలం పట్టణానికి చెందిన భక్తులు 5 కిలోల చక్కెర పొంగలి తయారు చేయించి తీసుకెళ్తున్న క్రమంలో భద్రతా సిబ్బంది ఆపి తనిఖీ చేశారు. తూకం వేయడంతో 32 కిలోల బరువు వచ్చింది. సదరు భక్తులు తాము నిబంధనల ప్రకారం కిలోకి రూ.400 చొప్పున రూ.2 వేలు చెల్లించామని చెప్పడంతో ఆ భక్తులకు ఇబ్బంది ఉండకూడదని భావించిన అధికారులు వారిని ప్రసాదంతో పాటు పంపించారు. ఐదు కిలోల దిట్టానికి అంత చక్కెర పొంగలి రావడం ఏమిటని అయోమయం నెలకొనడంతో ఈఓ దామోదర్​రావు చొరవ తీసుకుని మరోసారి భద్రతా సిబ్బంది సమక్షంలో ఐదు కిలోల చక్కెర పొంగలి తయారు చేసి తూకం వేయగా అది 36 కిలోలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

ప్రసాదం కట్టుదిట్టమే : కిలో బియ్యం, కిలోన్నర పంచదార, పావు కిలో పెసరపప్పు, 350 గ్రాముల నెయ్యి, 2 గ్రాముల యాలకులు, 50 గ్రాముల జీడిపప్పు మొత్తంగా 3 కిలోల 202 గ్రాముల సరకులను కలిపి ఒక కిలో చక్కెర పొంగలి దిట్టం అంటారు. 5 కిలోలకు వాడే సరకులు 16 కిలోల 10 గ్రాములు. దీనికి తగిన నీటిని ఉపయోగిస్తారు. 5 కిలోల చక్కెర పొంగలి తయారీకి సుమారు రూ.1,100 ఖర్చు అవుతుంది.

  • కౌంటర్లలో విక్రయించేందుకు కిలో దిట్టానికి 100 గ్రాములు రూ.15ల చొప్పున 50 ప్యాకెట్లు తయారు చేస్తారు. ఈ కోణంలో పరిశీలిస్తే ఐదు కిలోల దిట్టానికి 25 కిలోల చక్కెర పొంగలి తయారవుతుంది. ఇలా తేడా ఉండటంతో ఈ గందరగోళం చోటు చేసుకుందా లేక ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే విషయం తేలాల్సి ఉంది.
  • రెండో సారి తయారు చేసిన చక్కెర పొంగలి విక్రయంలో స్పష్టత లేకపోవడంతో రాత్రివేళ భక్తులకు ఉచితంగా పంచారు. కాగా దిట్టంలో ఎలాంటి తేడా లేదని రెండోసారికూడా ప్రసాదాన్ని చేయించి నిర్ధారించామని ఆలయ ఈఓ దామోదర్​రావు తెలిపారు.

"చక్కెర పొంగలి విక్రయంలో స్పష్టత లేకపోవడంతో రాత్రివేళ భక్తులకు ఉచితంగా పంచాం. చక్కెర పొంగలి విషయం తెలియడంతో దీనిలోని అవకతవకలను తెలుసుకునేందుకు రెండో సారి తయారు చేశాం. దిట్టంలో ఎలాంటి తేడాలు లేవని నిర్ధారించాం." - దామోదర్​రావు, ఈఓ

భక్తులు పెరుగుతున్నారు - ఆదాయం మాత్రం తగ్గుతోంది - 'భద్రాద్రి'లో అసలేం జరుగుతోంది?

రూ.2,202 కోట్లతో ప్రధాన దేవాలయాలకు కొత్త హంగులు - లిస్టులో ఉన్న 10 ఆలయాలు ఇవే

