దాడులు, ఉద్రిక్తతలు, బలప్రదర్శనలు - 11 మున్సిపాలిటీల్లో ఛైర్మన్ ఎన్నిక వాయిదా
హంగ్ ఏర్పడిన మున్సిపాలిటీల వద్ద ఉద్రిక్తత - కౌన్సిలర్లను కిడ్నాప్ చేశారని కేసులు - పలుచోట్ల కార్యకర్తల ఆందోళనలు - 11 మున్సిపాలిటీలలో ఛైర్మన్ ఎన్నికను వాయిదా వేసిన అధికారులు
Published : February 16, 2026 at 2:50 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 3:53 PM IST
Chairman elections postponed in 11 municipalities : రాష్ట్రంలో మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్లు, వైస్ ఛైర్మన్లు ఎంపిక ఇంకా పూర్తి కాలేదు. వివిధ కారణాలతో 11 మున్సిపాలిటీల్లో ఛైర్మన్ల ఎన్నిక వాయిదా పడింది. ఇల్లందు, సుల్తానాబాద్, ఇబ్రహీంపట్నం, కాగజ్నగర్, క్యాతనపల్లి, ఖానాపూర్, జహీరాబాద్, ఇంద్రేశం, డోర్నకల్, జనగామ, తొర్రూరులో ఎన్నికలు వాయిదా వేసినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
జనగామలో ఉదయం నుంచే హై డ్రామా కొనసాగింది. ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నిక నేపథ్యంలో మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద 144 సెక్షన్ అమలు చేస్తూ పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. తన మద్దతున్న 15 మంది కౌన్సిలర్లతో బస్సులో వస్తున్న ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బస్సును ఆపిన డీసీపీ రాజా మహేంద్ర 28వ వార్డులో గెలిచిన అభ్యర్థిని కిడ్నాప్ చేశారని బంధువులు ఇచ్చిన పిర్యాదు మేరకు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు అయ్యిందని ఆమెను విడిచి వెళ్లాలని సూచించారు. దీనికి ఎమ్మెల్యే అందుకు ససేమిరా అనడంతో వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. అక్కడే ఉన్న బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ ఆందోళనకు దిగడంతో పోలీసులు లాఠీఛార్జీ చేసి చెదరగొట్టారు.
తీవ్ర వాగ్వాదం అనంతరం పోలీసులు బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లను లోనికి అనుమతి ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుగా ఉన్న 15 మంది కౌన్సిలర్లు ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డితో పాటు లోనికి వెళ్లారు. సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం ఛైర్మన్ ఎన్నికకు ఇరు వర్గాలు అభ్యర్థులను ప్రతిపాదించారు. ఎన్నికల్లో గెలిచిన అభ్యర్థులను ఎమ్మెల్యే పల్లా ప్రలోభాలకు, భయబ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారని, కేసు కూడా నమోదైందని దానిపై విచారణ జరిగిన తర్వాతే ఎన్నిక నిర్వహించాలని అప్పటి వరకు వాయిదా వేయాలని ఎంపీ చామల ఎన్నికల మున్సిపల్ కమిషనర్ను కోరారు. దీనికి మద్దతుగా కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు పోడియం ముందు బైఠాయించి ఎన్నిక వాయిదా వేయాలని పట్టు పట్టారు. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినక పోవడంతో కమిషనర్ ఎన్నికను రేపటికి వాయిదా వేశారు. దీనికి నిరసనగా ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, తన మద్దతు కౌన్సిలర్లతో కలిసి మున్సిపల్ కార్యాలయం గేట్ వద్ద నిరసన చేశారు.
పలు మున్సిపాలిటీలో వాయిదా పడిన ఎన్నికలు : ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ఛైర్మన్ ఎన్నిక రేపటికి వాయిదా పడింది. ఎన్నిక సమయంలో సమావేశంలో గందరగోళం నెలకొనడంతో వాయిదా వేశారు. కార్యాలయం వెనక నుంచి రాళ్ల దాడి జరిగింది. ఇదే సమయంలో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున పురపాలక కార్యాలయం వద్దకు చేరుకుని ఆందోళన చేపట్టారు. దీంతో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. అప్రమత్తమైన పోలీసులు బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ శ్రేణులను అడ్డుకున్నారు.
- మరోవైపు కోరం లేకపోవడంతో డోర్నకల్ మున్సిపల్ ఛైర్మన్, వైస్ఛైర్మన్ ఎన్నిక వాయిదా పడింది. ఇల్లందులోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ కార్యక్రమానికి 21 మంది సభ్యులు హాజరుకాకపోవడంతో వాయిదా పడింది. కోరం లేకపోవడంతో సంగారెడ్డి జిల్లా ఇంద్రేశం మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నికను కూడా అధికారులు రేపటికి వాయిదా వేశారు.
- మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లి మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. తమ పార్టీ అభ్యర్థులతో బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు బాల్క సుమన్ కలిసి వచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఆయనను పోలీసులు అనుమతించలేదు. దీంతో కూటమి అభ్యర్థులు, బాల్కసుమన్లు రహదారిపై బైఠాయించారు. ఆయనకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ నేతలు ధర్నా నిర్వహించారు. ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఎన్నికను కోరం లేకపోవడంతో రేపటికి వాయిదా వేశారు.
- ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ల పేర్లు ఖరారు చేయకపోవడంతో పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్లో ఛైర్మన్ ఎన్నిక వాయిదా పడింది. తొర్రూరు మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది, బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పరస్పరం ఆందోళనకు దిగారు. ఈ పరిణామాల మధ్య ఎన్నికల వాయిదా పడింది. మరోవైపు జహీరాబాద్, కాగజ్నగర్, ఖానాపూర్లలో ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ల ఎన్నిక వాయిదా పడింది.
తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నికలు - హంగ్ ఏర్పడిన చోట ఉద్రిక్త పరిస్థితులు