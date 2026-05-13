బంగారు ధరలతో పాటు పెరుగుతున్న దొంగతనాలు - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

మార్కెట్‌లో రోజురోజుకూ భారీగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరలు - మరోవైపు అదేస్థాయిలో పెరుగుతున్న చైన్‌ స్నాచింగ్‌లు - కేసులను సీరియస్‌గా తీసుకుని ప్రత్యేక బృందాలతో దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 13, 2026 at 4:39 PM IST

Chain Snatching in Warangal : మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు రోజురోజుకూ భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో నగరాలు, పట్టణాల్లో చైన్‌ స్నాచింగ్‌ ఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తక్కువ సమయంలో సులభంగా డబ్బులు సంపాదించాలనే ఆశతో కొందరు దొంగలు మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుని బంగారు గొలుసులు అపహరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వరంగల్‌, హనుమకొండ నగరాల్లో ఇటీవల వరుస ఘటనలు చోటు చేసుకోవడం ప్రజల్లో భయాందోళనలకు దారితీసింది. పోలీసులు కూడా ఈ ఘటనలను సీరియస్‌గా తీసుకుని ప్రత్యేక బృందాలతో దర్యాప్తు చేపట్టారు.

ఇతర రాష్ట్రాల ముఠాల హస్తం : చైన్‌ స్నాచింగ్‌లలో ఎక్కువగా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన నిందితులే పాల్గొంటున్నట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. వీరు ముందుగా స్థానికంగా ద్విచక్ర వాహనాలను చోరీ చేసి, వాటినే నేరాలకు వినియోగిస్తున్నారు. మాస్కులు ధరించి రాత్రివేళల్లో లేదా ఉదయం వేళల్లో జనసంచారం తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా ఎంచుకుంటున్నారు. చోరీ చేసిన వాహనాలతో నేరాలకు పాల్పడటం వల్ల సీసీ కెమెరాల్లో నంబర్లు కనిపించినా నిందితుల జాడ కనిపెట్టడం పోలీసులకు కష్టంగా మారుతోంది.

వరుస ఘటనలతో ఉలిక్కిపడిన నగరాలు : -

  • సోమవారం రాత్రి వరంగల్‌, హనుమకొండ నగరాల్లో వరుసగా మూడు ప్రాంతాల్లో చైన్‌ స్నాచింగ్‌లు జరగడం కలకలం రేపింది. వరంగల్‌ లేబర్‌ కాలనీ, క్రిస్టియన్‌ కాలనీలో ఇంటి ముందు కూర్చుని ఫోన్‌లో మాట్లాడుతున్న న్యాయవాది వివేకానంద మెడలో నుంచి తులంన్నర బంగారు గొలుసును ముగ్గురు దుండగులు లాక్కెళ్లారు. వారిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించగా ఆయనకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.
  • ఇదే తరహాలో మూడు నెలల క్రితం సుబేదారి ఎక్సైజ్‌ కాలనీలో ఉదయం ముగ్గు వేస్తున్న ఓ మహిళ మెడలోని గొలుసును ఇద్దరు వ్యక్తులు అపహరించారు.
  • తాజాగా కాశీబుగ్గ సొసైటీ కాలనీలో ఇంటి ముందు పిల్లలకు అన్నం తినిపిస్తున్న మహిళ మెడలో నుంచి గొలుసును లాక్కెళ్లడం స్థానికులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసింది.

సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా దర్యాప్తు : ఈ ఘటనలపై స్థానిక పోలీసులతో పాటు సీసీఎస్‌ బృందాలు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశాయి. నిందితులు ప్రయాణించిన మార్గాల్లోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలిస్తూ వారి కదలికలను ట్రాక్‌ చేస్తున్నారు. వాహనాలు చోరీ అయిన ప్రాంతాల్లో నమోదైన కేసుల వివరాలను సేకరిస్తున్నారు. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు వరంగల్‌ పోలీసు కమిషనరేట్‌ పరిధిలో 13 చైన్‌ స్నాచింగ్‌ కేసులు నమోదవడం పరిస్థితి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది.

ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : చైన్‌ స్నాచింగ్‌ల పెరుగుదల నేపథ్యంలో ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచనలు చేస్తున్నారు. ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లేటప్పుడు అధికంగా బంగారు ఆభరణాలు ధరించకపోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు. ఇంటి ముందు, కాలనీల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం, అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడం ద్వారా నేరాలను కొంతవరకు అరికట్టవచ్చని అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రజల సహకారం ఉంటేనే ఇలాంటి ముఠాలను పూర్తిగా అదుపులోకి తీసుకురావడం సాధ్యమవుతుందని పోలీసులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

