చెయిన్ ​స్నాచింగ్​లు, అమ్మిన డబ్బుతో జల్సాలు - మిర్యాలగూడలో గొలుసు దొంగ అరెస్ట్

రోడ్డుపై వెళ్తున్న వారిని టార్గెట్ చేస్తూ బైక్​పై వచ్చి చెయిన్ స్నాచింగ్ - మిర్యాలగూడలో ఘటన - నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

పట్టుబడ్డ దొంగలతో డీఎస్పీ రాజశేఖర్
DSP Rajashekhar with thieves (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 5:50 PM IST

3 Min Read
chain snatchers in Miryalaguda : అసలే రోజురోజుకీ బంగారం ధరలు ఆకాశన్నంటుతున్నాయి. ఒక్కో గ్రాముకూ ఎంతో డిమాండ్ ఉంటోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో రూ.లక్షా 30వేలుగా రేటు నమోదవుతోంది. దీంతో బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్ కంపెనీలు కూడా వాటికి ఇచ్చే తనఖాపై రుణాల స్థాయిని కూడా పెంచేశాయి. అయితే ఇదే అదునుగా కొందరు ఆకతాయిలు అకస్మాత్తుగా బైక్​లపై వచ్చి ఒంటరిగా సంచరిస్తున్న మహిళలను దోచుకుంటున్నారు. తరువాత వాటిని అమ్మి వచ్చిన సొమ్ముతో జల్సాలు చేస్తున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి చెయిన్ స్నాచింగ్ ఘటనే మిర్యాలగూడలో చోటుచేసుకుంది.

గుర్తు పట్టకుండా ఉండేందుకు : నల్గొండ జిల్లాలోని మిర్యాలగూడ పట్టణంలో బంగారుగడ్డ కాలనీలో రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఓ మహిళ మెడలోంచి ఓ దుండగుడు బైక్​పై వెళ్తూ బంగారు గొలుసును లాక్కెళ్లాడు. తన ఆనవాలు గుర్తుపట్టకుండా ఉండేందుకు ముఖానికి మాస్క్, తలకి టోపీ ధరించినట్లు బాధితురాలు వెల్లడించింది. ఈ చోరీ గురించి బాధిత మహిళ సమాచారం ఇవ్వడంతో, పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీ కెమేరాలు, ఆధునిక సాంకేతికతతో దుండగుడిని గుర్తించారు. అతడితో పాటు తన స్నేహితురాలైన మరో మహిళను కూడా బుధవారం అరెస్ట్ చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు మిర్యాలగూడ డీఎస్పీ రాజశేఖర్ తెలిపారు. నిందితుడిని వినోద్​గా గుర్తించారు. దుండగుడు మహిళలను అనుసరించి ప్లాన్ ప్రకారమే చెయిన్లు​ కొట్టేస్తునట్లు పోలీసుల విచారణలో తెేలింది. అరెస్ట్ చేసిన ఇద్దరు నిందితుల నుంచి 3.2 తులాల బంగారం, ఒక బైక్​, సెల్​ఫోన్​, వాచ్​ను స్వాధీనం చేసినట్లు పోలీసులు వివరించారు.

తాకట్టు పెట్టి, జల్సాలు చేసి : నిందితుల కోసం గాలిస్తుండగా, బుధవారం మిర్యాలగూడ పట్టణంలో పోలీసులు వినోద్ వాహనాన్ని గుర్తించారు. అతడితో పాటు మరో మహిళ కూడా అతడికి తోడుగా ఉంది. పోలీసులను చూడగానే వారిద్దరూ అక్కడి నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించారు. అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు, ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా, చెయిన్ స్నాచింగ్ నేరం చేసినట్లు అంగీకరించారు. వారు మళ్లీ దొంగిలించడానికే అక్కడికి వచ్చినట్లు తెలిపారు. కాజేసిన నగలను వినోద్, తమతో ఉన్న​స్నేహితురాలు షేక్ నజ్మాకి ఇచ్చాడు. ఆమె వాటిని శ్రీరాం ఫైనాన్స్ కంపెనీ​లో తాకట్టు పెట్టి, లోన్​ తీసుకు వచ్చిందని, వాటితో రూ. 80వేలను అప్పు తీర్చి, మిగతా డబ్బును పేకాట, జల్సాలకు ఖర్చు చేశారని పోలీసులు వెల్లడించారు.

"మిర్యాలగూడ పట్టణంలో చోరీలకు పాల్పడుతున్న నేరస్థుడు మాస్క్, టోపీ ధరించినా సరే, సీసీ కెమెరాలు, ఇతర సాంకేతిక ఆధారాలతో పట్టుకున్నాం. ఎవరైనా ఇటివంటి నేరాలకు ఒడిగడితే కఠినంగా శిక్షిస్తాం. ప్రజలు ఇటువంచి నేరాలపై పోలీసులకు వెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలి. అలాగే, జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాల ప్రకారం మేమే ప్రముఖ ప్రదేశాల్లో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ప్రజలు కూడా ప్రధాన కూడళ్లు, వ్యాపార సముదాయాలు, రెసిడెన్సియల్ ప్రదేశాల్లో వీటి ఏర్పాటుకు ప్రోత్సహించి, నేరాలను అరికట్టేందుకు సహకరించాలి"- రాజశేఖర్, మిర్యాలగూడ డీఎస్పీ

వెంటనే సమాచారమివ్వండి : మిర్యాలగూడలో ఎలాంటి నేరాలు జరిగినా వెంటనే పోలీసులను సంప్రందించి సమాచారమివ్వాలని డీఎస్పీ రాజశేఖర్ ప్రజలకు సూచించారు. నేరస్థులు ఎంత జాగ్రత్త పడినా దొరికి పోతారన్నారు. నేరానికి పాల్పడిన వారిని కఠినంగా శిక్షిస్తామన్నారు. జన సమర్థ ప్రాంతాల్లో నిఘా ఉండేందుకు సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఆయన తెలిపారు. పోలీస్ శాఖ తరఫున వారు ఏర్పాటు చేసే కెమెరాలకు సహకరించాలని సూచన చేశారు. దీనివల్ల నిందితులను గుర్తించేందుకు సులభమవుతుందని, నేరాలు జరగకుండా ఆపవచ్చని ఆయన వివరించారు.

