'సీతారాముల కల్యాణం, భక్తి పురుషార్థం' పై ముంబయిలో చాగంటి ప్రవచనం - భారీగా హాజరైన భక్త జనం
నవీముంబయిలో అక్కడి తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రెండురోజుల ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు - 'సీతారామ కల్యాణం', 'భక్తి పురుషార్థం' అంశాలపై ప్రసంగాలు - పెద్ద సంఖ్యలో హాజరైన భక్తులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 8:31 PM IST
Brahmasri Chaganti Koteswara Rao Speeches in Navi Mumbai : మహారాష్ట్ర నవీముంబయిలో అక్కడి తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రెండురోజుల ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనానికి విశేష సంఖ్యలో భక్తులు హాజరయ్యారు. నిన్న(శనివారం) ఐరోలి ప్రాంతంలోని ఓ ఫంక్షన్ హాలులో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ ప్రవచనకర్త, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నైతిక విలువల సలహాదారు బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు సీతారాముల వివాహ వృత్తాంతాన్ని భక్తిరసస్ఫోరకంగా వివరించారు.
విశ్వామిత్ర మహర్షి వెంట రామలక్ష్మణులు మిథిలా నగరానికి చేరుకుని జనక మహారాజును కలుసుకోవడం, సీతాదేవి స్వయంవరంలో శ్రీరాముడు శివధనుస్సును విరిచే ఘట్టం తుదకు సీతారాముల కల్యాణం అంగరంగ వైభవంగా సాగిన తీరు వరకు ఆద్యంతం ఆకట్టుకునేలా చాగంటి ప్రవచనం సాగింది.
ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలుగు అసోసియేషన్స్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర (F-TAM) ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఆ సంస్థ ఛైర్మన్ డాక్టర్ పీవీ రమణ, అధ్యక్షుడు గంజి జగన్బాబు తదితరులు నేతృత్వం వహించారు.
పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు హాజరు : ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాల్లో భాగంగా రెండురోజు నేడు(ఆదివారం) చెంబూర్లో గిరి మహారాజ్ కీర్తనలను నిర్వహించారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగం యొక్క కేంద్ర ఇతివృత్తం 'భక్తి పురుషార్థములు'. ఈ కార్యక్రమానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. ఈ కీర్తనలన్నీంటినీ బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి తెలుగులో చెప్పటం విశేషం.
మహారాష్ట్రలో కోటిమంది తెలుగువారు : అనంతరం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలుగు అసోసియేషన్స్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గంజి జగన్బాబు మాట్లాడుతూ, మహారాష్ట్రలో దాదాపు కోటి మంది తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలు నివసిస్తున్నారని తెలిపారు. తెలుగు, మరాఠీ సంస్కృతుల మధ్య చాలా దగ్గరి సంబంధం ఉందన్నారు. శివాజీ మహారాజ్ కాలం నుంచి మహారాష్ట్రలో తెలుగు సమాజం చురుకుగా ఉందన్నారు.
అలాగే బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు ప్రసిద్ధ ఆధ్యాత్మిక వక్త, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి నైతిక విలువల సలహాదారుగా ఉన్నారని గుర్తుచేశారు. రెండురోజుల పాటు జరిగిన ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాల కార్యక్రమానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో 'సీతారామల కల్యాణం' మరియు 'భక్తి పురుషార్థం' అంశాలపై ప్రసంగాలు జరిగాయి.
